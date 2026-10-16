Por primera vez, L-Gante habló de su ausencia en MasterChef Celebrity: "No quería quedar mal"

L-Gante habló sobre su ausencia en MasterChef

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Luego de varias semanas de expectativas, L-Gante finalmente no formó parte del elenco de MasterChef Celebrity. En las últimas horas, el músico se refirió por primera vez a su ausencia del reality de cocina y dio su versión sobre la decisión.

El cantante había sido vinculado al ciclo antes de su estreno. Ahora, durante los Martín Fierro de la Música, donde reapareció públicamente en la alfombra roja tras varias semanas de silencio y se reencontró con Wanda Nara, L-Gante habló con Ya Fue Todo, el programa de streaming de Jotax Digital.

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“Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal”, comenzó explicando el artista.

Según sostuvo, optó por bajarse antes de aceptar una participación que no estaba seguro de poder cumplir por sus compromisos de agenda. “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión”, agregó el referente del RKT.

L-Gante sorprendió con una receta de cocina que encendió rumores sobre su posible participación en Masterchef (Instagram)

De esta manera, L-Gante señaló que su salida de MasterChef Celebrity respondió a una cuestión de disponibilidad y a la imposibilidad de asumir el compromiso que requieren las grabaciones del certamen.

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La versión de L-Gante difiere de la que había circulado antes del inicio de las grabaciones. En LAM, Ángel de Brito sostuvo que la decisión de apartarlo no partió del artista, sino de Telefe, que habría evaluado distintos inconvenientes durante la preparación de la nueva temporada.

“La realidad es que lo bajó Telefe”, afirmó el conductor de América TV. Según contó, la determinación no se habría explicado únicamente por una causa judicial que incluye una denuncia por presuntas amenazas con armas y allanamientos en General Rodríguez, sino también por cuestiones vinculadas con la dinámica de producción del reality.

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De Brito indicó que el equipo del programa había tenido dificultades para coordinar compromisos previos con el cantante. Entre ellos, mencionó las clases de cocina previstas para que los participantes incorporen técnicas antes de las grabaciones. “No les contesta a los productores”, aseguró al referirse a la comunicación entre el músico y la producción.

L-Gante atribuyó su ausencia en MasterChef Celebrity a problemas de agenda y a la imposibilidad de asumir el compromiso de las grabaciones

El periodista agregó que MasterChef Celebrity demanda jornadas de grabación extensas, además de actividades promocionales ligadas al estreno y la emisión del ciclo. Bajo ese esquema, explicó, la disponibilidad de Elián Valenzuela —nombre real de L-Gante— era uno de los puntos que el canal debía resolver antes de confirmar el elenco definitivo.

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La baja trascendió cuando el artista ya había sido anunciado como uno de los primeros nombres de la temporada. Por eso, la situación sumó otro elemento a las expectativas alrededor de su incorporación al reality, que además iba a tener a Wanda Nara al frente.

Ángel de Brito dio detalles de cómo el músico de RKT fue desvinculado del reality tras ser uno de los primeros en ser confirmados (Video: LAM/ América TV)

Según De Brito, la conductora buscó que el cantante continuara en el proyecto. “Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”, sostuvo. La versión también señalaba que los compromisos laborales del músico en España coincidían con el adelanto de las grabaciones.

Tras la salida de L-Gante, Telefe avanzó con la búsqueda de un reemplazo y anunció la incorporación de Mike Amigorena al programa. La participación del referente del RKT quedó descartada antes de que comenzaran las grabaciones de la nueva edición.

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En paralelo, la situación judicial mencionada por el conductor se originó a partir de una denuncia de una vecina de General Rodríguez, que acusó al cantante de presuntas amenazas con armas. De acuerdo con la información difundida, la investigación derivó en tres allanamientos, incluido uno en la vivienda del artista. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y también alcanzaron dos propiedades del country Terravista.