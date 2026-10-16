Economía

Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas y el riesgo país volvió a tocar máximos de 2026

Ante una sesión muy negativa de Wall Street, el S&P Merval restó 0,4% y los títulos públicos recortaron 1,5%. El indicador de JP Morgan subió a 648 puntos. El BCRA compró USD 68 millones en el mercado

Los índices de Nueva York cerraron en mínimos del día.
Los índices de Nueva York cerraron en mínimos del día.
Guardar

Los principales indicadores de Wall Street negociaron con amplia baja en el cierre de la semana operativa. El Dow Jones de Industriales descontó la suba de la mañana y finalizó con una pérdida de 0,3%, menor en comparación al panel tecnológico Nasdaq que se hundió un 2,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,4% en pesos, a 2.848.945 puntos.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos en dólares terminaron negociados en mínimos del día con una baja de 1,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 24 unidades para Argentina, en los 648 puntos básicos.

En el mercado de cambios el dólar mayorista terminó negociado con suba de cinco pesos o 0,3%, a $1.518, mientras que la divisa al público en el Banco Nación terminó sin variantes a $1.535 para la venta, luego de tocar $1.530 por la mañana. El dólar blue subió diez pesos o 0,7%, a 1.555 pesos.

“A diferencia de las jornadas previas, la oferta no se mostró tan marcada. Con el correr de las horas, la demanda comenzó a imponerse y, ante un retiro parcial de las posturas vendedoras”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

PUBLICIDAD

El Banco Central compró USD 68 millones en el mercado de contado, el 10,7% de la oferta, que alcanzó los USD 634,7 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 196 millones, a USD 50.236 millones, un máximo desde el 14 de septiembre.

“El último trimestre tiende a mostrar una mejora en el perfil de compras del Central, en parte como contracara del aumento estacional de la demanda de pesos. A eso se suma la cosecha y liquidación de trigo en diciembre, que podría aportar una mayor oferta de divisas. En ese contexto, las compras del BCRA permitirían aprovechar la mayor demanda de dinero para reforzar las reservas sin generar necesariamente presiones adicionales sobre los precios o el tipo de cambio”, estimó GMA Capital.

En EEUU las acciones de Tesla cayeron 2,1%, luego de la rutilante presentación del vehículo Roadster EV, dado que las expectativas sobre el balance trimestral que se conocerá la semana próxima pesó más que el llamativo lanzamiento.

En tanto, los precios del petróleo rebotaron cerca de 4%, para alcanzar ganancias semanales entre 5% a 10%, debido a la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y a una reducción mayor de lo esperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras que los márgenes del diésel en Europa cayeron tras la decisión de la AIE de liberar más gasóleo.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte treparon 3,5%, a USD 109,67 el barril para entregar en diciembre, mientras que los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos avanzaron 3,8%, a USD 101,72 el barril para noviembre.

En Wall Street el ADR de YPF subió 1,8%, a USD 52,03, mientras que Vista Energy rebotó un 2,8 por ciento.

“Hacia adelante, una compresión de las tasas de interés globales sería un factor favorable para que la deuda soberana en dólares recupere los niveles de agosto y principios de septiembre. En el frente local, los principales drivers serían los datos de actividad económica y las encuestas de imagen política: en la medida en que muestran señales positivas y reduzcan la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, deberían favorecer algunacompresión de spreads”, evaluó IEB.

“En medio de ese deterioro, el presidente Javier Milei buscó despejar dudas: en una presentación ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, dijo esperar que el riesgo país perfore los 100 puntos básicos en algún momento del año próximo, y reconoció que la apertura comercial generó ‘ganadores y perdedores’, incluidas empresas que quebrarán en el proceso”, comentó Alan Versalli, estratega de Cocos.

Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, explicó que “la combinación de un crudo cotizando por encima de los 100 dólares por barril y el apalancamiento en las empresas de infraestructura tecnológica está generando una fisura seria en las valoraciones del mercado. Aunque la producción industrial en EEUU demuestra resiliencia en el sector real, el impacto de los costos de la energía reaviva los temores estagflacionarios, invalidando parte del optimismo sobre recortes tempranos de tasas”.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAriesgo país ArgentinaWall Streetútimas noticiasacciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Movistar dejará de existir como marca en Argentina y detalló que deberán hacer sus clientes que pasarán a Tuenti

Unos 6 millones de usuarios móviles de la empresa y 200.000 clientes de internet fija pasarán al nuevo sello comercial de Metrotel. El movimiento se da como parte de la compra de Telefónica por parte de Telecom

Movistar dejará de existir como marca en Argentina y detalló que deberán hacer sus clientes que pasarán a Tuenti

“Preocupante retroceso”: la UIA cuestionó la absolución por los bloqueos sindicales contra una pyme de San Pedro

La entidad empresaria rechazó el criterio judicial que consideró protegidas por el derecho de huelga las medidas que interrumpieron la actividad normal de la firma durante el conflicto

“Preocupante retroceso”: la UIA cuestionó la absolución por los bloqueos sindicales contra una pyme de San Pedro

El Banco Central cerró su mejor semana de compra de dólares desde julio y acumula casi USD 1.000 millones en octubre

La autoridad monetaria sumó USD 642 millones en las últimas cuatro jornadas y las reservas internacionales se consolidaron por encima de los USD 50.000 millones

El Banco Central cerró su mejor semana de compra de dólares desde julio y acumula casi USD 1.000 millones en octubre

La mora de las familias tuvo una leve baja en agosto, pero subió el atraso en los pagos de las empresas

El indicador general del sistema financiero se mantuvo casi sin cambios, mientras las tarjetas mostraron una mejora y los créditos personales, prendarios y corporativos registraron un deterioro

La mora de las familias tuvo una leve baja en agosto, pero subió el atraso en los pagos de las empresas

La Argentina e Israel preparan una misión comercial con foco en tecnología, inversiones y carne

La agenda conjunta busca ampliar el comercio bilateral y generar nuevas oportunidades de negocios. La importancia de las exportaciones de carne

La Argentina e Israel preparan una misión comercial con foco en tecnología, inversiones y carne

DEPORTES

Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Un testimonio escalofriante, la principal hipótesis y el furioso mensaje de un ex compañero: los detalles detrás de la muerte del rugbier Hyron Andrews

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

El sentido mensaje de Vélez Sársfield tras la muerte de Fernando Confessore: “Su partida genera una profunda tristeza”

TELESHOW

El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

INFOBAE AMÉRICA

En imágenes: la visita de Laura Fernández al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador

En imágenes: la visita de Laura Fernández al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador

Dinero en la tarjeta, arroz imposible de comprar: cubana lleva meses sin poder usar su salario

¿Qué fueron las UMAP, los campos donde Cuba encerró a homosexuales en los años 60?

Antigua Guatemala reunió a más de 300 especialistas en el FEL Summit 2026 para analizar la transformación digital de los sistemas fiscales en América Latina

Congreso Nacional en Honduras anuncia reformas de seguridad inspiradas en El Salvador