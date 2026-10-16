Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas y el riesgo país volvió a tocar máximos de 2026

Los índices de Nueva York cerraron en mínimos del día.

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Los principales indicadores de Wall Street negociaron con amplia baja en el cierre de la semana operativa. El Dow Jones de Industriales descontó la suba de la mañana y finalizó con una pérdida de 0,3%, menor en comparación al panel tecnológico Nasdaq que se hundió un 2,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,4% en pesos, a 2.848.945 puntos.

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Los bonos soberanos en dólares terminaron negociados en mínimos del día con una baja de 1,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 24 unidades para Argentina, en los 648 puntos básicos.

En el mercado de cambios el dólar mayorista terminó negociado con suba de cinco pesos o 0,3%, a $1.518, mientras que la divisa al público en el Banco Nación terminó sin variantes a $1.535 para la venta, luego de tocar $1.530 por la mañana. El dólar blue subió diez pesos o 0,7%, a 1.555 pesos.

“A diferencia de las jornadas previas, la oferta no se mostró tan marcada. Con el correr de las horas, la demanda comenzó a imponerse y, ante un retiro parcial de las posturas vendedoras”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El Banco Central compró USD 68 millones en el mercado de contado, el 10,7% de la oferta, que alcanzó los USD 634,7 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 196 millones, a USD 50.236 millones, un máximo desde el 14 de septiembre.

“El último trimestre tiende a mostrar una mejora en el perfil de compras del Central, en parte como contracara del aumento estacional de la demanda de pesos. A eso se suma la cosecha y liquidación de trigo en diciembre, que podría aportar una mayor oferta de divisas. En ese contexto, las compras del BCRA permitirían aprovechar la mayor demanda de dinero para reforzar las reservas sin generar necesariamente presiones adicionales sobre los precios o el tipo de cambio”, estimó GMA Capital.

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En EEUU las acciones de Tesla cayeron 2,1%, luego de la rutilante presentación del vehículo Roadster EV, dado que las expectativas sobre el balance trimestral que se conocerá la semana próxima pesó más que el llamativo lanzamiento.

En tanto, los precios del petróleo rebotaron cerca de 4%, para alcanzar ganancias semanales entre 5% a 10%, debido a la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y a una reducción mayor de lo esperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras que los márgenes del diésel en Europa cayeron tras la decisión de la AIE de liberar más gasóleo.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte treparon 3,5%, a USD 109,67 el barril para entregar en diciembre, mientras que los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos avanzaron 3,8%, a USD 101,72 el barril para noviembre.

En Wall Street el ADR de YPF subió 1,8%, a USD 52,03, mientras que Vista Energy rebotó un 2,8 por ciento.

“Hacia adelante, una compresión de las tasas de interés globales sería un factor favorable para que la deuda soberana en dólares recupere los niveles de agosto y principios de septiembre. En el frente local, los principales drivers serían los datos de actividad económica y las encuestas de imagen política: en la medida en que muestran señales positivas y reduzcan la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, deberían favorecer algunacompresión de spreads”, evaluó IEB.

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“En medio de ese deterioro, el presidente Javier Milei buscó despejar dudas: en una presentación ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, dijo esperar que el riesgo país perfore los 100 puntos básicos en algún momento del año próximo, y reconoció que la apertura comercial generó ‘ganadores y perdedores’, incluidas empresas que quebrarán en el proceso”, comentó Alan Versalli, estratega de Cocos.

Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, explicó que “la combinación de un crudo cotizando por encima de los 100 dólares por barril y el apalancamiento en las empresas de infraestructura tecnológica está generando una fisura seria en las valoraciones del mercado. Aunque la producción industrial en EEUU demuestra resiliencia en el sector real, el impacto de los costos de la energía reaviva los temores estagflacionarios, invalidando parte del optimismo sobre recortes tempranos de tasas”.

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