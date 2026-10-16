Un testimonio escalofriante, la principal hipótesis y el furioso mensaje de un ex compañero: los detalles detrás de la muerte del rugbier Hyron Andrews

Hyron Andrews había arribado a los Lions a mitad de este año y hace menos de una semana había disputado su primer juego como titular

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La muerte de Hyron Andrews causó una profunda conmoción en el ámbito del rugby internacional, luego de que el segunda línea de los Lions de Johannesburgo muriera a los 31 años en un hotel de la isla de Ré a pocas horas de afrontar el compromiso de su equipo en la jornada de este sábado ante Stade Rochelais por la primera fecha de la Champions Cup.

Con el paso de las horas, diferentes portales ofrecieron más detalles sobre el trágico deceso en suelo francés. Según detalló el periódico Le Parisien, el rugbier de 2,03 metros y 108 kilos fue hallado cuando se encontraba en paro cardiorrespiratorio en una cabina de ducha cerrada con llave desde adentro.

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Además, el medio RMC Sport de Francia precisó que los servicios de emergencia llegaron al establecimiento alrededor de las 10:20 (hora local) y realizaron tareas de reanimación sin éxito. Precisaron que Andrews había realizado una sesión de baño turco una hora antes de su fallecimiento y sus familiares no manifestaron que hubiera tenido problemas de salud en los días anteriores al fatídico suceso. “Fue declarado muerto en el lugar”, difundió The Star de Sudáfrica.

El portal France24 confirmó la apertura de una investigación por parte del fiscal de la ciudad La Rochelle, Arnaud Laraize. “Añadió que se prioriza la hipótesis de un fallecimiento accidental”, manifestó la fuente citada. Se realizará una autopsia para determinar las razones de la muerte. La información proveniente de Europa indica que el cuerpo no presentó indicios de violencia.

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A partir de lo sucedido, se dispuso una unidad de apoyo psicológico apuntada a integrantes de la delegación sudafricana y trabajadores del establecimiento con el objetivo de asistir al plantel, cuerpo técnico y los testigos presentes durante la emergencia.

La foto publicada por los Lions para dar a conocer la muerte de Hyron Andrews

En este sentido, RMC Sport accedió al escalofriante testimonio de Mónica, una huésped del complejo: “Alrededor de las 10:30 de esta mañana (viernes), llegaron bomberos y ambulancias. En el spa, todos estaban en pánico”.

Hyron Andrews nació el 6 de julio de 1995 en la ciudad de Paarl, Sudáfrica. Estaba casado con Maiglin y era padre de Hendrix y Emerson. Su carrera comenzó en la academia juvenil de los Pretoria Bulls y debutó en los Durban Sharks en 2015. Ese mismo año conformó la selección Sub 20 que terminó en el tercer puesto de la Copa del Mundo de esa categoría. En 2024 decidió emigrar a los Sale Sharks de Inglaterra y regresó a mitad de 2026 a Sudáfrica para vestir los colores de los Lions de Johannesburgo. Según repasaron los portales mencionados, había debutado como titular el sábado pasado en la derrota 57-15 frente a Bulls por la United Rugby Championship.

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La triste noticia sucede en una jornada muy sensible para el rugby, ya que este viernes se cumplieron 10 años de la muerte de Anthony Foley, quien era el entrenador del conjunto irlandés Munster cuando fue hallado sin vida a los 42 años. La cadena británica BBC explicó que el desenlace se produjo de manera repentina mientras dormía después de que una afección cardíaca le provocó una acumulación de líquido en los pulmones.

Los Lions anunciaron el fallecimiento de su jugador a través de las redes sociales y confirmaron que el partido de este sábado desde las 13:30 (hora argentina) no se suspenderá: “En honor a Hyron, los 10bet Lions disputarán su partido inaugural de la Investec Champions Cup”. Este fin de semana se llevará a cabo un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada.

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La confirmación institucional de la realización del encuentro derivó en un furioso descargo de Madosh Tambwe, quien fue compañero de Andrews en Durban Sharks. “Es simplemente impactante y escandaloso. Ha fallecido un jugador; al menos muestren algo de respeto y honren a su familia en memoria de los sacrificios que hizo por su equipo”, escribió en su perfil de X en un mensaje que también fue citado por RMC Sport.

El mensaje de Madosh Tambwe