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Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Angulo Caicedo, delantero de 18 años, fue incluido por primera vez en la lista de Ecuador. Su historia

Juan Riquelme Angulo Caicedo, el Haaland ecuatoriano
Juan Riquelme Angulo Caicedo es una de las figuras del ciclo de Marcelo Gallardo al mando de la selección de Ecuador
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Juan Riquelme Angulo Caicedo, delantero ecuatoriano, lleva un nombre asociado a una figura histórica del fútbol argentino, aunque su juego se desarrolla en una zona distinta de la cancha. Con 18 años, el atacante fue convocado por primera vez a la selección de Ecuador durante el ciclo de Marcelo Gallardo y comenzó a ganar atención por un perfil que, en su país, vinculó su potencia física con la de Erling Haaland, estrella del Manchester City.

El origen de su nombre responde a una decisión familiar. Su padre, el ex futbolista José Enrique Angulo, eligió llamarlo Juan Riquelme como homenaje al ex futbolista argentino y actual presidente de Boca Juniors. La referencia apuntaba a un conductor de juego, pero el recorrido del joven tomó otra dirección: se formó como centrodelantero y construyó su identidad futbolística alrededor del área rival.

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El atacante nació el 12 de enero de 2008 en San Lorenzo, localidad de la provincia de Esmeraldas. Creció en una familia vinculada al fútbol y tuvo cerca a su hermano mayor, José Enrique Tin Angulo, ex delantero de la selección ecuatoriana, durante sus primeros pasos. Su entorno le dio una referencia deportiva desde temprana edad, aunque su nombre fijó además una relación simbólica con Argentina.

El delantero ecuatoriano se desempeña en el Sunderland en la Premier League
El delantero ecuatoriano se desempeña en el Sunderland en la Premier League

Juan Riquelme Angulo mide 1,93 metros y se desempeña como referencia en el frente de ataque. El propio jugador dejó en claro que su registro no se limita a esperar dentro del área. “Me gusta jugar de extremo, aunque sea delantero”. Marcelo Gallardo lo incluyó para la gira asiática de Ecuador, la primera lista elaborada por el entrenador desde que asumió el cargo en septiembre. La citación lo incorporó a un plantel que atraviesa una renovación.

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En Ecuador, la referencia a Erling Haaland surgió por aspectos concretos de su juego. Angulo puede imponerse físicamente en el área, atacar espacios y utilizar recursos técnicos cuando participa de jugadas alejadas de la zona de definición. El paralelismo con el noruego se concentra en la potencia, la altura y su condición de delantero con desplazamientos poco habituales para un futbolista de esa contextura.

La comparación apareció antes de su consolidación en Primera División. En 2024, cuando tenía 16 años y disputaba el Sudamericano Sub-15, un medio español lo presentó como “el Haaland ecuatoriano”. La denominación se apoyó en su altura, su capacidad de definición y una movilidad que llamó la atención.

Juan Riquelme Angulo celebró un gol en su primera citación al seleccionado
Juan Riquelme Angulo celebró un gol en su primera citación al seleccionado

Su formación se produjo en Independiente del Valle. El 7 de marzo de 2026 debutó en Primera División ante Mushuc Runa y marcó un gol. Durante los seis meses posteriores disputó 23 partidos y convirtió siete tantos en la LigaPro, la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y la Supercopa.

Ese rendimiento impulsó su salida hacia Inglaterra. Sunderland lo incorporó el 1 de septiembre con un contrato hasta 2031, en una operación que medios británicos calcularon en alrededor de USD 6 millones. El trámite para obtener el permiso laboral demoró su incorporación al plantel principal, por lo que el entrenador Régis Le Bris le dio continuidad en el equipo Sub-21.

Juan Riquelme Angulo ingresó durante el segundo tiempo ante el Brighton y sumó sus primeros minutos en la máxima categoría inglesa

La espera por su estreno en la máxima categoría inglesa terminó el 10 de octubre, cuando ingresó en el segundo tiempo ante Brighton y sumó sus primeros minutos en la Premier League. Antes de esa aparición, The Guardian lo había incluido en 2025 entre los 60 mejores talentos nacidos en 2008. Su presencia en Inglaterra amplificó una expectativa que ya se había instalado en el fútbol ecuatoriano.

La experiencia internacional también comenzó a tomar forma con Ecuador. Angulo debutó el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en un partido que terminó con derrota para su selección. El 5 de octubre marcó el gol que estableció el empate 1-1 ante Panamá y llevó el encuentro a una definición por penales, aunque el equipo cerró la gira asiática sin victorias.

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