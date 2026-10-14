“Hay que empezar muy joven”: la advertencia de una experta para prevenir la acumulación de colesterol en las arterias y reducir el riesgo de ACV

La obstrucción de la carótida por placas de colesterol puede aumentar el riesgo de ACV, aunque no todas las personas sufrirán un evento cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las arterias carótidas aportan el principal riego sanguíneo al cerebro y se ubican a ambos lados del cuello. Su pulso puede percibirse debajo de la línea de la mandíbula.

La estenosis de la arteria carótida ocurre cuando estos vasos se estrechan o bloquean, una condición que puede elevar el riesgo de accidente cerebrovascular.

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En ese sentido, Infobae dialogó en exclusiva con la doctora Ana Casanegra, especialista en medicina vascular e internista, profesora asociada de Medicina del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares, División Vascular, de Mayo Clinic Rochester. La experta analizó, entre otras cosas, el estudio CREST 2, una investigación que busca determinar la estrategia más adecuada para prevenir un ACV en pacientes con estenosis carotídea sin síntomas previos.

La doctora Ana Casanegra junto al doctor Germán Solioz, Jefe de Medicina Ambulatoria del ICBA Instituto Cardiovascular y doctores participantes de la ponencia (Mayo Clinic)

La conversación tuvo lugar en el marco del Precongreso ICBA 2026, que celebró su 30.ª edición en La Rural de Buenos Aires. Del encuentro, del que participó Infobae, formaron parte especialistas argentinos e internacionales.

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La jornada se centró en la prevención, el diagnóstico y los tratamientos de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo.

—Doctora Casanegra, ¿qué es la estenosis de la arteria carótida?

—La estenosis carotídea ocurre cuando una placa de colesterol crece en la arteria carótida y genera una obstrucción parcial del flujo sanguíneo. Cuanto mayor es la obstrucción, mayor es el riesgo de accidente cerebrovascular (ACV), aunque no todas las personas con placas de colesterol en las carótidas sufrirán un evento cerebrovascular.

La prevención debe centrarse en controlar el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y el colesterol, factores vinculados a la aterosclerosis sistémica.

La doctora Ana Casanegra junto al doctor Germán Solioz, Jefe de Medicina Ambulatoria del ICBA Instituto Cardiovascular y doctores participantes del Precongreso ICBA

La experta planteó que el tratamiento médico moderno de la estenosis carotídea es sumamente eficaz, manteniendo libre de eventos a más del 94% de los pacientes durante cuatro años, por lo que la elección del tratamiento ideal depende de una rigurosa selección individualizada del paciente y de la experiencia del cirujano o intervencionista.

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De acuerdo a Mayo Clinic, en las primeras etapas la enfermedad de las arterias carótidas suele no tener síntomas. Es probable que la afección no se note hasta que sea lo suficientemente grave como para privar al cerebro de sangre y causar un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio.

Los síntomas de un ACV o un accidente isquémico transitorio son:

Entumecimiento o debilidad repentinos en la cara o en las extremidades, por lo general, en un lado del cuerpo.

Dificultad repentina para hablar y para comprender lo que se dice.

Dificultad repentina para ver con un ojo o con ambos.

Mareo repentino o pérdida del equilibrio.

Dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida.

Qué es el estudio CREST-2

La decisión entre tratamiento médico, stent o cirugía debe considerar las condiciones clínicas y anatómicas de cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Doctora Casanegra, qué es el estudio CREST- 2 y qué pregunta buscó responder?

—El estudio CREST-2 buscó determinar cuál es la mejor estrategia para prevenir un accidente cerebrovascular (ACV) en personas con estenosis de la arteria carótida que no presentan síntomas ni han tenido un ACV previo.

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En pacientes sintomáticos, la indicación suele ser la cirugía o la colocación de un stent, pero la conducta en personas asintomáticas no era clara. El estudio comparó el tratamiento médico intensivo solo con ese mismo tratamiento acompañado por un stent o una endarterectomía.

Por eso, durante los controles clínicos, es importante evaluar los factores de riesgo y, si corresponde, realizar una ecografía para diagnosticarla. Cuando aparecen síntomas, estos pueden manifestarse como un ACV o un episodio neurológico transitorio, con pérdida de fuerza en un brazo, alteraciones en la simetría facial o dificultad para encontrar palabras, que duran minutos o hasta media hora y luego desaparecen.

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—¿Qué incluyó el tratamiento intensivo en la práctica?

—El tratamiento médico intensivo evaluado en CREST-2 incluyó el control de la presión arterial sistólica por debajo de 130 mmHg, colesterol LDL inferior a 70 mg/dL, abandono del tabaquismo, control de la diabetes y administración de aspirina como antiplaquetario. También contempló cambios de estilo de vida, con apoyo para bajar de peso y realizar actividad física.

La aterosclerosis afecta a las arterias de todo el cuerpo, puede manifestarse en las carótidas, el corazón o las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron pocos eventos de ACV o muerte en todos los grupos. En la comparación entre tratamiento médico y stent, este último tuvo menos ACV durante cuatro años. En cambio, la diferencia entre cirugía y tratamiento médico no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, la cantidad de pacientes que explicó esa diferencia fue reducida.

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El principal mensaje del estudio es que el tratamiento médico moderno resulta muy eficaz para prevenir el ACV en pacientes sin síntomas: más del 94% o 95% no tuvo eventos durante cuatro años. La decisión entre tratamiento médico, stent o endarterectomía debe ser individualizada, según las características anatómicas y clínicas de cada paciente, además de la experiencia del cirujano o intervencionista.

Mayo Clinic explica que la endarterectomía carotídea es una operación que se realiza a través de una incisión en toda la parte frontal del cuello a fin de destapar la arteria carótida y extraer la placa. Si es muy difícil llegar al sitio de la oclusión mediante la cirugía o el paciente padece más enfermedades que hacen muy peligrosa la operación, otra alternativa es la angioplastia carotídea con la colocación de un stent.

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“En este procedimiento, se introduce en la arteria de la ingle una sonda con un globo diminuto en la punta y se la moviliza hasta llegar a la zona del taponamiento. Una vez allí, se infla el globo para expandir la arteria y así empujar la placa hacia el costado y luego se introduce un espiral de malla, llamado stent, para mantener destapada la arteria”, detalló la institución.

Las estrategias de prevención

El cigarrillo es uno de los principales factores de riesgo de aterosclerosis, ACV e infarto, dejar de fumar reduce el daño arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Casanegra explicó que en realidad la estenosis carotídea es parte de una enfermedad sistémica más amplia que es la aterosclerosis, caracterizada por el depósito de colesterol en las paredes de las arterias, que provoca inflamación y puede limitar o bloquear el flujo sanguíneo.

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“Puede manifestarse en las carótidas, las arterias coronarias del corazón o las arterias de las piernas. Por eso, una persona que tuvo un infarto o un ACV debe abordar de manera integral todos los factores de riesgo, ya que otras arterias también pueden estar comprometidas”, advirtió la experta.

Los principales factores de riesgo para la aterosclerosis, el ACV y el infarto son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado. La prevención incluye no fumar, mantener un peso saludable, hacer al menos 150 minutos de actividad física por semana y tratar con medicación y cambios de hábitos las enfermedades que ya están presentes,según Casanegra.

La actividad física regular, el peso saludable y el abandono del cigarrillo forman parte de la prevención de la aterosclerosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y señaló que si bien el estrés puede aumentar la inflamación a través de la liberación de hormonas como el cortisol y empeorar distintas situaciones de salud, no es una causa directa del colesterol alto. “Los factores más vinculados al colesterol elevado son la genética, los antecedentes familiares, el peso y la alimentación”.

La prevención debe comenzar desde edades tempranas, afirmó la doctora. “Hay que empezar muy joven porque a veces la gente no se da cuenta de llevar una vida saludable o de comer sano o dejar de fumar hasta que no tiene un problema, cuando en realidad hemos perdido todos esos años en prevenir. La vida saludable debe empezar desde que somos pequeños”, destacó.

En cuanto a los chequeos para la prevención, la doctora no recomendó realizar estudios de carótidas de forma rutinaria en toda la población, ya que pueden generar más costos que beneficios a largo plazo.

El control del colesterol, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo ayuda a reducir el riesgo de ACV e infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia preventiva debe centrarse en los controles generales, como la medición de la presión arterial y la detección de diabetes y colesterol alto. El médico clínico de cabecera debe orientar la evaluación inicial y derivar a un especialista cuando sea necesario.

“Esos factores de riesgo son los que van a causar problemas de aterosclerosis o de depósito de colesterol en las arterias, en todas las arterias de nuestro cuerpo, no solo la carótida, sino también las coronarias del corazón, las arterias que van a las piernas, en la enfermedad arterial periférica. Entonces, la estrategia es enfocarnos en los factores de riesgo y entre ellos el más importante es el cigarrillo”.

La especialista resumió: “Es muy importante el no fumar, seguir un estilo de vida saludable y cuando aparece diabetes, hipertensión o colesterol alto, tratarlos para que no dañe nuestras arterias a largo plazo”.

En el marco del ya mencionado Precongreso ICBA, Santiago Ordoñez, cardiólogo del equipo de Hemodinamia del ICBA y director del evento, señaló: “Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, alrededor del 32% de todas las muertes globales. Aproximadamente 85% de esas muertes es por infarto de miocardio y ACV”.

“El Precongreso se ha consolidado como un encuentro de referencia en la agenda de la medicina cardiovascular”, afirmó, por su parte, el director médico del ICBA Instituto Cardiovascular, Alberto Alves de Lima. “Es una expresión de nuestra cultura, de nuestro compromiso con la educación y la innovación, y de nuestra vocación de compartir conocimiento”. El lema de esta edición es “Desarrollando la mejor red de medicina cardiovascular”.