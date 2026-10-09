Científicos acortan los tiempos de supervivencia del Sistema Solar después de la muerte del Sol

Un nuevo estudio prevé que la estabilidad del Sistema Solar exterior podría durar solo mil millones de años tras la formación de una enana blanca (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El orden que mantiene unidos a los planetas alrededor del Sol podría tener una fecha de vencimiento mucho más cercana de lo que proponían los modelos clásicos.

Una investigación publicada en The Astrophysical Journal Letters concluyó que el Sistema Solar exterior podría desorganizarse cerca de 1.000 millones de años después de que el Sol se convierta en una enana blanca. La estimación reduce un horizonte que antes se calculaba en hasta 10¹⁸ años.

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El cambio no implica una amenaza para la Tierra actual. La secuencia descrita pertenece a un futuro situado a unos 5.000 millones de años de distancia, cuando el Sol agote el combustible que sostiene su fase presente. Sin embargo, el trabajo modifica una pregunta central de la astronomía: cuánto puede durar un sistema planetario cuando su estrella empieza a morir.

Una infografía de Infobae detalla las etapas de desestabilización orbital del Sistema Solar exterior tras la transformación del Sol en enana blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los cálculos sobre la estabilidad a largo plazo partían de una pérdida gradual y uniforme de masa. La nueva investigación incorporó un proceso distinto. El Sol podría desprenderse de sus capas externas a través de eyecciones irregulares, con direcciones y magnitudes que no se compensan entre sí. Cada episodio aplicaría un pequeño impulso a la estrella y modificaría el marco gravitatorio de los planetas.

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Los autores relacionaron ese mecanismo con observaciones de enanas blancas que muestran retrocesos en su movimiento. Esas mediciones sugieren que la materia expulsada durante la muerte estelar no siempre abandona la estrella de manera perfectamente simétrica. Para el futuro solar, esa diferencia obliga a revisar las simulaciones que trataban la pérdida de masa como un fenómeno liso y constante.

La consecuencia central se concentra en los planetas exteriores. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno sobrevivirían a la transformación del Sol en un remanente estelar, pero sus órbitas aumentarían de tamaño a medida que disminuya la masa del astro. A mayor distancia, sus trayectorias quedarían más expuestas a las perturbaciones mutuas y a la influencia de estrellas que crucen las cercanías del Sistema Solar.

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El estudio no predice un único desenlace para cada mundo. Sus resultados proceden de numerosas simulaciones, porque las eyecciones asimétricas introducen un componente aleatorio. Algunas configuraciones conservan el orden durante más tiempo. Otras sufren cambios bruscos que favorecen encuentros gravitatorios entre planetas, expulsiones hacia el espacio interestelar o desplazamientos hacia el remanente solar.

La expulsión desigual de materia puede alterar las órbitas antes de que nazca la enana blanca

El Sol perdería cerca del 46 por ciento de su masa al final de su evolución, un cambio que ampliaría las órbitas de los planetas exteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sol atravesará varias etapas antes de terminar como enana blanca. Primero se expandirá como gigante roja, una fase en la que sus capas exteriores crecerán de forma extrema. Después expulsará una fracción importante de su masa y dejará un núcleo compacto. Según los parámetros que utilizó la investigación, conservará cerca del 54 % de su masa actual.

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Esa disminución cambiará la fuerza que ordena al Sistema Solar. Los cuerpos que permanezcan ligados al Sol se moverán hacia órbitas más amplias. Este efecto ya formaba parte de las previsiones astronómicas, pero el nuevo modelo añade variaciones pequeñas y sucesivas causadas por los fragmentos de materia que salgan de la estrella. Con el paso del tiempo, esas variaciones pueden acumularse.

Los autores cuestionaron el supuesto central de los modelos anteriores. “Aquí demostramos que estas estimaciones se basan en la suposición de que la pérdida de masa solar es uniforme”, afirmaron. Según su planteo, el retroceso medido en enanas blancas obliga a considerar eyecciones discretas que alteran de forma impulsiva el movimiento de la estrella. Esas variaciones aleatorias modificarían las órbitas mientras el Sol pierde su envoltura.

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La pérdida irregular de materia solar puede modificar las trayectorias planetarias, incluso antes de que nazca la enana blanca según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de cruce de órbitas no describe de forma obligatoria una colisión. Señala que los recorridos de dos cuerpos dejan de estar separados con seguridad. En ese escenario, un acercamiento gravitatorio puede cambiar la velocidad y la dirección de un planeta. Una interacción de ese tipo basta para desencadenar una secuencia de modificaciones en las trayectorias vecinas.

Cerca del 40 % de los ensayos numéricos mostró disrupción o dispersión violenta antes de la formación de la enana blanca. El dato sitúa el inicio posible de la inestabilidad durante la etapa de gigante roja. El proceso, por lo tanto, no quedaría limitado al momento posterior a la desaparición de las capas externas solares.

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Los resultados señalan además que aproximadamente el 90 % de las configuraciones simuladas pierde su arquitectura original en 3.000 millones de años. La palabra autodestrucción, usada por los autores, no alude a una explosión. Se refiere a la desaparición del arreglo orbital estable que hoy permite distinguir con claridad las trayectorias de los grandes planetas.

Los planetas gigantes afrontarían perturbaciones internas y encuentros con estrellas cercanas

Una representación ilustrativa del Sistema Solar, mostrando el Sol, los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, junto con el cinturón de asteroides y sus órbitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gravedad entre los planetas siempre modifica sus órbitas, aunque en la actualidad lo hace dentro de márgenes compatibles con la estabilidad general. Para los planetas interiores, los cálculos ya señalaban un riesgo acotado. Mercurio tiene cerca de un 1 % de probabilidad de desestabilizarse antes de que el Sol abandone su fase actual.

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El Sistema Solar exterior parecía mucho más resistente: los modelos le asignaban una vida dinámica de hasta un quintillón de años y estimaban que la arquitectura de los gigantes persistiría unos 100.000 millones de años, incluso con sobrevuelos estelares.

El nuevo trabajo reduce ese plazo hasta un gigaaño, equivalente a 1000 millones de años, tras la formación de la enana blanca. La reducción no surge de una interacción aislada. Proviene de la suma entre una masa solar menor, el desvío aleatorio causado por las eyecciones y las fuerzas que ejercen entre sí los planetas supervivientes.

Esta ilustración artística muestra una enana roja brillante con múltiples planetas rocosos y un disco de escombros orbitándola, representando la absorción de mundos por estrellas jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los encuentros con otras estrellas añaden otra fuente de cambios. Durante lapsos de miles de millones de años, el Sol recorre la galaxia y pasa por regiones con otras estrellas. Un sobrevuelo distante apenas afecta las órbitas actuales, pero sus consecuencias pueden crecer cuando los planetas se encuentren más lejos del centro del sistema y menos sujetos a su gravedad.

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La investigación retoma una cuestión que interesó a Isaac Newton desde los comienzos de la mecánica celeste. El científico británico se preguntó si las atracciones recíprocas de los planetas podían alterar el orden del Sistema Solar a lo largo del tiempo. Las simulaciones modernas permiten examinar ese problema con millones de cálculos y añaden ahora la evolución física de la estrella como un factor decisivo.

El destino de la Tierra seguirá un calendario distinto. Mucho antes de que la inestabilidad alcance a los planetas exteriores, el incremento de la luminosidad solar alterará de forma profunda las condiciones del planeta. La habitabilidad desaparecerá antes de la fase de gigante roja, cuando el calor creciente afecte la atmósfera y los océanos. La expansión posterior del Sol pondrá bajo presión extrema a los mundos interiores.

Las simulaciones, indican que cuatro de cada diez escenarios sufren dispersión orbital antes del surgimiento de la enana blanca solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible absorción de la Tierra por la gigante roja depende de variables como la evolución de la órbita terrestre y la cantidad de masa que pierda el Sol. Esa discusión no cambia la escala temporal del hallazgo sobre el sistema exterior. Los efectos descritos pertenecen a un futuro remoto, pero su análisis sirve para comprender cómo terminan los sistemas planetarios cuando sus estrellas cambian de forma y de masa.

La hipótesis también puede extenderse a otros sistemas. Muchas estrellas terminan como enanas blancas y dejan planetas o restos planetarios a su alrededor. Si sus pérdidas de masa presentan irregularidades similares, esos cuerpos podrían atravesar procesos de desorden orbital.

Las observaciones futuras de enanas blancas y de sistemas supervivientes permitirán poner a prueba la nueva estimación para el destino del Sistema Solar.