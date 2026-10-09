Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghai: los otros cuatro argentinos que jugarán

Juan Manuel Cerúndolo enfrenta a Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

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Cinco tenistas argentinos se presentarán en la madrugada del sábado por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai, que tendrá uno de los partidos más destacados de la jornada, el duelo entre Juan Manuel Cerúndolo y el español Carlos Alcaraz, número 3° del mundo. También jugarán Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli. Toda la jornada se podrá ver por ESPN y Disney+.

Con el cuadro principal del certamen asiático ya sorteado, el hermano menor de los Cerúndolo, ubicado en el puesto 55 del ranking mundial, sabía que, si conseguía un triunfo en el debut ante el colombiano Nicolás Mejía (119°), lo esperaba el murciano Alcaraz, quien hace unos días se consagró campeón del ATP 500 de Tokio, el español había regresado oficialmente al circuito luego de despedirse en los cuartos de final del último Grand Slam de 2026, el US Open.

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Cerúndolo, que ya sabe lo que es vencer a un tenista del Top 5, consiguió este año el mejor triunfo de su carrera al derrotar en la segunda ronda de Roland Garros al italiano Jannik Sinner, número 1° del ranking, en cinco sets.

La organización dispuso que el encuentro entre el porteño y el español se dispute en la cancha principal a partir de las 7:00 (hora argentina). El único enfrentamiento entre ambos se produjo en el round robin de las Next Gen ATP Finals de 2021, con victoria del ibérico.

Sebastián Báez (53°) cortó en Shanghai una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas. Luego de superar en la primera ronda al estadounidense Marcos Giron (88°), ahora se enfrentará al campeón defensor, el monegasco Valentin Vacherot (14°). El partido se jugará después del duelo entre Cerúndolo y Alcaraz.

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Tomás Etcheverry debuta en la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai contra el checo Dalibor Svrcina (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry (31°), luego de caer de manera prematura en los ATP de Hangzhou y Tokio, buscará revertir esa situación y reencontrarse con el triunfo. Por ser preclasificado, el platense comienza su participación directamente en la segunda ronda. Del otro lado de la red estará el checo Dalibor Svrcina (126°), proveniente de la clasificación y verdugo en su debut del británico Cameron Norrie (40°).

El partido se disputará en el segundo turno de la cancha 7, cuyo primer encuentro comenzará a la 1:00.

Thiago Tirante (54°), quien avanzó a la segunda ronda tras superar al serbio Hamad Medjedovic (78°), jugará frente al español Rafael Jódar (13°) en el primer turno de la cancha 3, desde la 1:00.

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Otro de los jugadores que volvió al triunfo en Asia fue Camilo Ugo Carabelli (77°), quien puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Su última victoria en el ATP Tour había sido en los octavos de final del torneo de Umag, durante la semana del 13 de julio. El porteño, que viene de derrotar al ruso Ilia Simakin (154°), tendrá un duro compromiso ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (5°), en el primer turno de la cancha central, desde la 1:00.

Cabe destacar que este domingo se espera la participación de Francisco Cerúndolo (20°) en la tercera ronda, cuando se mida con el checo Jakub Mensik (15°), quien viene de derrotar al serbio Miomir Kecmanovic (61°) por 6-3 y 6-3. El historial favorece al argentino por 3-0. El enfrentamiento más reciente entre ambos se produjo la semana pasada, en los octavos de final del ATP 500 de Beijing.

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