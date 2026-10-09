El Salvador

El Corredor Seco Centroamericano se encuentra bajo fuertes amenazas de sequías y pérdidas agrícolas por El Niño

El más reciente informe del Banco Mundial señala que la reducción de lluvias puede recortar las cosechas, dificultar el traslado de productos rurales y agravar la inseguridad alimentaria entre hogares vulnerables de la región centroamericana

Mapa de Centroamérica con silueta de tierra agrietada en tonos marrones. Sobre el mapa hay espigas de maíz marchitas y gotas de agua secas.
El Corredor Seco Centroamericano encabeza las zonas vulnerables ante el avance del fenómeno climático El Niño./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Corredor Seco Centroamericano se encuentra entre las zonas más vulnerables de América Latina y el Caribe ante el avance de El Niño, un fenómeno climático que puede provocar sequías, reducir rendimientos agrícolas, afectar la seguridad alimentaria y elevar los precios de los alimentos, según el Banco Mundial.

En el último informe denominado Panorama Económico de América Latina y el Caribe, el organismo advierte que la intensificación de El Niño representa un riesgo adicional para una región que ya enfrenta crecimiento moderado, presiones fiscales, alta informalidad laboral y vulnerabilidades ambientales.

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El Niño amenaza la actividad económica a través de múltiples canales, desde sequías que afectan la generación hidroeléctrica y la agricultura, hasta episodios de lluvias excesivas”, señala el informe. La advertencia es especialmente relevante para los países centroamericanos, donde una parte importante de la población rural depende de cultivos sensibles al clima y de actividades agrícolas de pequeña escala.

El Banco Mundial sostiene que, tras el rápido deterioro de La Niña, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y agencias meteorológicas internacionales confirmaron que “un poderoso fenómeno de El Niño se está intensificando rápidamente”, con alta probabilidad de alcanzar su punto máximo hacia finales de 2026.

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Las condiciones de sequía amenazan con reducir el rendimiento de los cultivos y obstaculizar el transporte rural. /(La Prensa)
Las condiciones de sequía amenazan con reducir el rendimiento de los cultivos y obstaculizar el transporte rural. /(La Prensa)

Aunque los efectos no serán uniformes en toda América Latina, el Corredor Seco Centroamericano figura entre las áreas donde las condiciones de sequía podrían golpear la producción agrícola. El informe también identifica riesgos para los países andinos, mientras que otras zonas de la región podrían sufrir lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

Las condiciones de sequía asociadas con El Niño pueden reducir el rendimiento de los cultivos sensibles al clima, particularmente en los países andinos y el Corredor Seco Centroamericano”, indica el documento. A ello se suman posibles interrupciones en redes de transporte rural y dificultades para que los productores lleven sus cosechas a los mercados.

Las consecuencias pueden extenderse más allá del campo. Menores cosechas y mayores costos de transporte pueden encarecer los alimentos en los mercados internos, con un impacto más duro sobre los hogares de bajos ingresos, que destinan una proporción mayor de su presupuesto a la alimentación.

El Banco Mundial advierte que “incluso las pérdidas moderadas de producción relacionadas con el clima podrían traducirse en aumentos desproporcionados de la inseguridad alimentaria y la malnutrición”. Estas condiciones, añade, pueden tener efectos duraderos sobre la acumulación de capital humano, en especial entre niños y familias rurales vulnerables.

La amenaza climática también alcanza al sector energético. América Latina depende de manera importante de la hidroelectricidad, que representa cerca de la mitad de la generación eléctrica regional. Las sequías prolongadas pueden reducir los niveles de los embalses y obligar a los países a sustituir energía hidroeléctrica por generación térmica más costosa y dependiente de combustibles fósiles importados.

Ilustración plana de un sol naranja intenso sobre un mapa de Centroamérica con tierra agrietada, maizales marchitos y un embalse azul pálido con poca agua.
El aumento en los precios de los alimentos eleva los niveles de inseguridad alimentaria y malnutrición en los hogares vulnerables. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Centroamérica, este escenario podría incrementar los costos de producción, la presión sobre las finanzas públicas y la inflación. Los gobiernos pueden verse forzados a ampliar subsidios, financiar medidas de emergencia o reconstruir infraestructura dañada por eventos extremos.

El informe prevé que la economía de América Latina y el Caribe crezca 2.2% en 2026, ligeramente por debajo del 2.4% registrado en 2025. Para Centroamérica, las proyecciones mantienen un desempeño superior al promedio regional en varias economías: Guatemala crecería 3.7%; Honduras, 3.4%; Nicaragua, 3.6%; Panamá, 4.2%; y El Salvador, 4.5%.

Sin embargo, el Banco Mundial subraya que los efectos de El Niño podrían alterar esas previsiones. Ecuador, Paraguay y Argentina aparecen entre los países potencialmente más expuestos a impactos climáticos, pero Centroamérica enfrenta una vulnerabilidad particular por la dependencia de la agricultura, las remesas y los precios internacionales de alimentos y energía.

Frente a este panorama, varios gobiernos ya activan planes preventivos, como alertas tempranas para municipios vulnerables, preparación de suministros de emergencia y financiamiento contingente para desastres. Para el Corredor Seco, la anticipación será clave: una nueva sequía puede significar no solo menos cultivos, sino también más pobreza, inseguridad alimentaria y presión económica para miles de familias.

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