Una nueva estrategia contra el virus sincicial respiratorio redujo 73% las internaciones de bebés en Córdoba

La tasa de incidencia del virus en menores de cinco años alcanzó su valor más bajo desde 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada año, el virus sincicial respiratorio (VSR) vuelve a poner bajo presión a las guardias pediátricas. Es una de las principales causas de bronquiolitis, neumonía e internación en lactantes y niños pequeños, con especial impacto en los primeros meses de vida. A nivel mundial, se registran cerca de 33 millones de episodios anuales de infecciones respiratorias bajas asociadas al VSR y 3,6 millones de hospitalizaciones entre menores de cinco años.

En Córdoba, en cambio, el último invierno dejó un dato esperanzador gracias a una nueva estrategia que combinó vacuna para embarazadas y el anticuerpo monoclonal inyectable nirsevimab, desarrollado por los laboratorios Sanofi y AstraZeneca, para recién nacidos y lactantes sin protección materna.

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Así, durante la temporada de 2026 no se registraron muertes por VSR entre menores de un año y las internaciones de bebés por esta infección descendieron 73% frente a 2025. Además, en la población general, las hospitalizaciones fueron 78% menores que las registradas el año anterior.

Menos bebés internados y ningún fallecimiento por VSR

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y de internación respiratoria en lactantes durante los meses de frío. Por eso, el descenso de las hospitalizaciones en menores de un año aparece como uno de los datos centrales: las internaciones bajaron 73% respecto de 2025 y la mortalidad fue cero.

Más de 6.800 niños y niñas recibieron la protección de nirsevimab durante la campaña de contingencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los menores de cinco años que requirieron atención hospitalaria, la proporción de muestras positivas para el virus cayó 65,31%. El registro acumuló 1.143 casos menos que en la temporada pasada y dejó la tasa de incidencia en ese grupo en su valor más bajo desde 2020.

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La disminución se reflejó también en la demanda sobre el sistema. El momento de mayor presión se ubicó en la semana epidemiológica 26, con 443 personas internadas en simultáneo por cuadros respiratorios. En el pico de 2025, el número había alcanzado los 647 pacientes.

La comparación expone una diferencia de 204 internaciones en el punto de mayor exigencia para hospitales y equipos sanitarios. En un período que suele tensionar la atención pediátrica, los establecimientos especializados pudieron sostener su actividad programada sin cancelar cirugías, de acuerdo con la información oficial.

Vacuna durante el embarazo y nirsevimab para los recién nacidos

La estrategia preventiva tuvo dos vías. Por un lado, la vacuna contra el VSR destinada a personas gestantes, que busca transferir anticuerpos al bebé durante el embarazo. Por otro, nirsevimab, un anticuerpo monoclonal aplicado a recién nacidos y lactantes que no contaban con esa protección materna.

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La Provincia de Córdoba combinó la vacunación de personas gestantes con la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción es relevante: nirsevimab no es una vacuna, sino un medicamento que aporta anticuerpos contra el virus y ofrece protección durante la temporada de mayor circulación. El esquema buscó cubrir a los bebés desde sus primeros meses de vida, cuando la bronquiolitis puede derivar con mayor frecuencia en una internación.

Según el Ministerio de Salud provincial, la estrategia combinada alcanzó al 96,4% de la población infantil objetivo. Más de 6.800 niños y niñas recibieron nirsevimab, con una cobertura del 80% dentro del grupo al que estaba dirigido.

El alcance territorial fue otro de los aspectos destacados por la cartera sanitaria. En 22 departamentos —que representan el 85% del total provincial— la cobertura llegó o superó el 80%. La campaña incluyó a bebés nacidos durante el año y a lactantes que, por la situación de vacunación de sus madres, debían recibir la inmunización pasiva.

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Los datos oficiales vinculan la reducción de internaciones con ese abordaje preventivo, aunque el impacto de una temporada respiratoria también depende de otros factores, entre ellos la intensidad de la circulación viral, la consulta temprana de las familias y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

La campaña de invierno también elevó otras coberturas

La vacunación antigripal formó parte del operativo invernal. Durante la temporada se aplicaron 512.462 dosis, un incremento de 8,6% en relación con 2025. En paralelo, se colocaron 16.635 dosis de la vacuna contra el VSR a personas gestantes, 9,4% más que en el año anterior.

En bebés, la infección puede derivar en bronquiolitis o neumonía y requerir atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe añadió avances en los esquemas destinados a prevenir neumonía y tos convulsa. La continuidad de esas vacunas es un punto relevante en la prevención de complicaciones respiratorias, en particular en la primera infancia y entre personas con mayor riesgo.

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Con la contingencia ya finalizada, los vacunatorios de la provincia permanecerán disponibles para que la población complete las dosis correspondientes. La medida busca evitar que la menor presión estacional sobre las guardias se traduzca en una interrupción de las coberturas.

Durante el período de mayor demanda, el sistema público provincial absorbió el 100% de las internaciones vinculadas a los cuadros respiratorios. Para reforzar la atención, se sumaron más de 190 profesionales de medicina, enfermería, kinesiología y bioquímica.

El anticuerpo monoclonal inyectable Nirsevimab, desarrollado por los laboratorios Sanofi y AstraZeneca, que se aplica en una única dosis intramuscular para prevenir el VSR en bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta incluyó además cambios en la capacidad de diagnóstico. El Laboratorio Central incorporó tecnologías que permiten detectar de manera simultánea 12 virus respiratorios, una herramienta que facilita la identificación de los agentes que circulan y la toma de decisiones clínicas.

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La menor carga de internaciones por VSR permitió que los hospitales pediátricos mantuvieran las cirugías programadas. El reporte sostiene que el sistema pudo responder tanto a los cuadros respiratorios como a otras patologías frecuentes de la niñez, sin reprogramaciones quirúrgicas asociadas a la contingencia.

La Provincia calculó un ahorro próximo a $ 15.000 millones por la prevención y la reorganización de recursos. Esa estimación contempla la compra de insumos médicos, la reducción del tiempo promedio de internación, un uso más eficiente del oxígeno y una menor necesidad de derivar pacientes al sector privado.

Aunque el operativo específico de invierno concluyó, la etapa de seguimiento continúa. La cartera sanitaria provincial mantendrá activa la vigilancia epidemiológica ante la persistencia de virus respiratorios y la red de vacunatorios seguirá habilitada para aplicar las dosis pendientes.

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Qué es el virus sincicial respiratorio y cómo se previene

El virus sincicial respiratorio es una de las causas más frecuentes de infecciones respiratorias agudas bajas en niños a nivel mundial y puede afectar con mayor gravedad a los lactantes. Cada año provoca más de 3,6 millones de hospitalizaciones y alrededor de 100.000 muertes entre menores de cinco años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la principal causa de bronquiolitis e internaciones por infecciones respiratorias bajas en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir la enfermedad grave en bebés existen dos vías de inmunización: la vacunación durante el embarazo, que permite transferir anticuerpos a través de la placenta, y los anticuerpos monoclonales de acción prolongada administrados a recién nacidos o lactantes. En Córdoba, la campaña combinó ambas herramientas mediante la vacuna materna y nirsevimab.

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Se transmite mediante las secreciones respiratorias que se liberan al toser o estornudar, y también por contacto directo. Su circulación aumenta durante otoño e invierno, cuando suelen crecer las consultas pediátricas y las internaciones, especialmente entre menores de un año.

Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de un resfrío. En bebés, sin embargo, la infección puede derivar en bronquiolitis o neumonía y requerir atención médica. Para reducir los contagios, se recomienda permanecer en casa ante síntomas, cubrirse al toser o estornudar y lavarse las manos de forma frecuente.

En personas gestantes, la vacuna contra el VSR se indica entre las semanas 32 y 36,6 de embarazo. La inmunización permite transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta y ayuda a protegerlo durante los primeros meses de vida, cuando presenta mayor vulnerabilidad frente a cuadros respiratorios graves.