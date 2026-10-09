Princeton la elogió por el Nobel, pero le negó una titularidad: la historia de Anne Carson con una de las universidades más prestigiosas del mundo

Usuarios de redes sociales criticaron a la Universidad de Princeton por denegar la titularidad académica a Anne Carson en los años ochenta (Foto: Rodrigo Ruiz Ciancia)

Guardar

Conozcan a la laureada con el Nobel que se les escapó: Anne Carson.

Poco después de que Carson, la poeta y ensayista canadiense, recibiera el jueves el Premio Nobel de Literatura, la Universidad de Princeton la elogió en una publicación en redes sociales que señalaba que en algún momento había enseñado allí como profesora de estudios clásicos. El departamento de estudios clásicos de la universidad también la felicitó en su sitio web el jueves. Y la universidad también le ha dado la bienvenida de vuelta: ella regresó al campus hace un año para impartir una prestigiosa conferencia ante una audiencia de más de 400 personas, con el recinto lleno. Pero los elogios de la universidad también atrajeron críticas, ya que usuarios de redes sociales destacaron que Princeton le había negado la titularidad —un codiciado puesto docente permanente— en la década de 1980.

PUBLICIDAD

“¡Buen trabajo al concederle la titularidad!”, respondió una persona sarcásticamente en Facebook.

Ezra E. Fitz, un autor que obtuvo una licenciatura en literatura comparada en Princeton en 2000, lamentó que su alma mater no la hubiera retenido. “Ojalá le hubieran concedido una titularidad, que merecía ampliamente, para que yo pudiera haber tomado una de sus clases en los años 90”, escribió en Facebook. “Podría haber enseñado Traducir la guía telefónica y yo habría tomado la clase”, añadió Fitz en un correo electrónico.

Funcionarios universitarios declinaron el jueves hacer comentarios sobre las críticas en internet o sobre la salida de Carson del cuerpo docente. Princeton, por política institucional, no habla de su proceso de titularidad. La agente de la flamante premio Nobel, Nicole Aragi, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

PUBLICIDAD

Usuarios de redes sociales criticaron a la Universidad de Princeton por denegar la titularidad académica a Anne Carson en los años ochenta.

En 2014, el escritor Roy Scranton escribió en Contemporary Literature, una revista académica, que Princeton había negado la titularidad a Carson a mediados de la década de 1980. Ella había enseñado anteriormente en la Universidad de Calgary. Después de dejar Princeton, pasó un año en la Universidad Emory antes de trasladarse a la Universidad McGill, escribió. No pareció haber señales de resentimiento el otoño pasado, cuando Princeton invitó a Carson a impartir la Conferencia Robert Fagles sobre Estudios Clásicos en las Artes Contemporáneas y celebró una recepción en su honor.

Además, Carson impartió una sesión especial de un curso de humanidades para estudiantes de pregrado, según un resumen del evento elaborado por el Consejo de Humanidades de la Universidad de Princeton.

PUBLICIDAD

La novelista Joyce Carol Oates, profesora emérita de humanidades en Princeton que ha sido nominada varias veces al Premio Nobel de Literatura, elogió la escritura de Carson como “arriesgada y original” en una publicación en redes sociales. “Nos conocimos solo una vez, hace décadas, en Princeton, donde Anne Carson era profesora en el Departamento de Estudios Clásicos y yo era —hipotéticamente— solo una ‘visitante’ durante un año en Escritura Creativa”, escribió en X. “No era predecible que Anne siguiera adelante, y adelante, y adelante hacia numerosas universidades y que yo permaneciera en Princeton”.

Oates sugirió que, para algunos escritores, los requisitos de la titularidad eran un “freno a su libertad”, entre ellos “enseñar cursos convencionales semestre tras semestre”. “No conozco en absoluto las circunstancias de la carrera de Anne Carson”, escribió, “pero supondría que ha sido recibida cálidamente en muchas facultades y universidades”.

PUBLICIDAD

Fuente: The New York Times