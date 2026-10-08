Sociedad

Un auto atropelló a un hombre en silla de ruedas, lo mató y el conductor se escapó: lo buscan en Paraguay

La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, quien pedía dinero en el centro de Posadas. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la ciudad y mostró la huida del automóvil

Plácido Facundo Martínez pedía dinero en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno cuando un automóvil blanco lo embistió, el conductor aceleró y se fue sin prestar auxilio, y agentes de Inteligencia de Frontera trabajan junto a la Policía Nacional paraguaya para dar con el acusado

Guardar

Un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en la calle murió tras ser embestido por un automóvil blanco en el centro de Posadas, en la provincia de Misiones. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad y mostraron cómo el conductor no frenó, no prestó auxilio y se fugó del lugar. Horas después, la búsqueda se trasladó al otro lado de la frontera, en Paraguay.

Todo ocurrió la noche del último miércoles 7 de octubre. La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, un hombre discapacitado que, según trascendió en el marco de la investigación, pedía dinero en la zona donde ocurrió el siniestro. El hecho tuvo lugar cerca de las 20:00 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, una de las arterias de mayor circulación de la capital misionera. Por circunstancias que los investigadores aún intentan reconstruir, un automóvil blanco lo embistió. El conductor aceleró y se fue.

PUBLICIDAD

Cuando los efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I, llegaron al lugar tras el llamado al sistema de emergencias 911, encontraron a Martínez tendido sobre la calzada sin signos vitales. El médico policial examinó el cuerpo en el lugar y constató múltiples lesiones y una fractura. Ante ese cuadro, dispuso la realización de la correspondiente autopsia médico-legal.

La identidad del fallecido no se conoció de inmediato. Fue una mujer quien se presentó ante los investigadores para aportar ese dato: manifestó que la víctima era su padre y entregó la documentación que permitió confirmarlo. A partir de ese momento, Plácido Facundo Martínez quedó formalmente identificado como el hombre hallado sin vida sobre el asfalto de la avenida Marconi.

PUBLICIDAD

El hombre fue arrollado y el conductor del auto se fugó
El hombre fue arrollado y el conductor del auto se fugó

Mientras la pesquisa avanzaba sobre el terreno, los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 trabajaban sobre otro frente: el análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia antes y durante el siniestro. Los registros resultaron determinantes. Entre las grabaciones, los investigadores encontraron una que mostraba el mismo automóvil blanco pasando por la intersección minutos antes del choque. Con esa información, lograron individualizar el vehículo e identificar su matrícula. El dato que surgió de ese análisis trasladó la investigación a un escenario más complejo: la patente correspondería a Paraguay.

Esa pista fue suficiente para ampliar el operativo más allá de los límites provinciales. Agentes de Inteligencia de Frontera de la Policía de Misiones iniciaron un intercambio de información con la Policía Nacional de Paraguay con el objetivo de establecer la identidad del propietario del automóvil y avanzar en la localización del conductor. La coordinación entre ambas fuerzas se mantiene activa.

Vale aclarar, tal como precisaron los propios investigadores, que la procedencia de la patente es, por ahora, una línea de trabajo dentro de la investigación. No confirma la nacionalidad del conductor ni tampoco que haya cruzado la frontera después del impacto. Tampoco hay información oficial de que el vehículo haya sido localizado o secuestrado hasta el momento.

En paralelo, los investigadores continúan revisando los registros de videovigilancia para reconstruir el recorrido del automóvil y recaban testimonios de posibles testigos del hecho. El análisis de las imágenes captadas previas al siniestro forma parte central de la estrategia para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el atropellamiento.

La investigación permanece abierta. Las dos fuerzas policiales mantienen el intercambio de datos en busca del conductor que, tras embestir a Martínez, dejó el lugar sin detenerse.

Temas Relacionados

MisionesPosadasChoquesÚltimas noticiasFugaParaguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Que quilombo se va a armar”: compró una TV fallada, no se la querían cambiar y reclamó con barras de Central Ballester

El cliente volvió con un grupo que llegó con bombos y redoblantes a un centro comercial de San Isidro y amenazó hasta que la cadena accedió al reclamo. Personal policial se presentó en el lugar, pero no hubo detenidos

“Que quilombo se va a armar”: compró una TV fallada, no se la querían cambiar y reclamó con barras de Central Ballester

El Niño comenzó a golpear en el Litoral: ya se produjeron las primeras evacuaciones y hay restricciones para cruzar a Brasil y Uruguay

En Concordia esperan evacuar 500 personas en los próximos días. En Paso de los Libres varias familias tuvieron que ser trasladadas a un regimiento. Hay puertos y cruces fluviales interrumpidos por la crecida del río Uruguay

El Niño comenzó a golpear en el Litoral: ya se produjeron las primeras evacuaciones y hay restricciones para cruzar a Brasil y Uruguay

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Además solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. También pidió la inhabilitación de todos ellos para ejercer sus profesiones, pero que no sean detenidos

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

Ocurrió en el primero piso del un edificio ubicado en la calle Humboldt al 2000. Las víctimas indicaron que la puerta de acceso había sido violentada y que los delincuente se llevaron objetos de valor

Delincuentes desvalijaron un departamento en Palermo y quedaron filmados: el video del robo

“No hay convivencia posible”: la respuesta de la emblemática librería porteña por el proyecto de expropiación para la construcción de la Línea F de subte

Zivals sostuvo que el proyecto oficial pondría fin a una continuidad de 55 años y reclamó evaluar accesos en terrenos públicos

“No hay convivencia posible”: la respuesta de la emblemática librería porteña por el proyecto de expropiación para la construcción de la Línea F de subte

DEPORTES

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi desde su internación: “Te voy a extrañar”

El mensaje de Daniel Osvaldo para Messi desde su internación: “Te voy a extrañar”

Un campeón del mundo criticó los formatos de los torneos del fútbol argentino: “Uno empieza a perder de a poco ese amor”

La decisión que tomó el presidente de Burkina Faso tras perder 7-0 ante Argentina: se arriesga a una sanción de la FIFA

El último mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: el icónico festejo que imitó

Un histórico ayudante de Miguel Russo reveló el inesperado diálogo con el técnico del Bayern Múnich antes de jugar contra Boca

TELESHOW

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar”

Thelma Fardín y Nico Riera disfrutan de su amor en el Caribe: “Con mi persona favorita”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Arévalo inauguró el encuentro Abrelatam con Datos y anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos comenzará a aplicarse en 2027

El presidente Arévalo inauguró el encuentro Abrelatam con Datos y anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos comenzará a aplicarse en 2027

Honduras y Grecia abren un consulado honorario para impulsar comercio, turismo y cooperación portuaria

Los Lobos utilizaron vehículos blindados y pistas iluminadas para transportar cocaína desde Ecuador

Siete de cada diez peatones cruzan las calles de forma imprudente en San Salvador, generando el 35% de las muertes viales

El Hospital Rosales de El Salvador incorpora cirugía de rodilla asistida por robot