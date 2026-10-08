Un auto atropelló a un hombre en silla de ruedas, lo mató y el conductor se escapó: lo buscan en Paraguay

Plácido Facundo Martínez pedía dinero en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno cuando un automóvil blanco lo embistió, el conductor aceleró y se fue sin prestar auxilio, y agentes de Inteligencia de Frontera trabajan junto a la Policía Nacional paraguaya para dar con el acusado

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Un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en la calle murió tras ser embestido por un automóvil blanco en el centro de Posadas, en la provincia de Misiones. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad y mostraron cómo el conductor no frenó, no prestó auxilio y se fugó del lugar. Horas después, la búsqueda se trasladó al otro lado de la frontera, en Paraguay.

Todo ocurrió la noche del último miércoles 7 de octubre. La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, un hombre discapacitado que, según trascendió en el marco de la investigación, pedía dinero en la zona donde ocurrió el siniestro. El hecho tuvo lugar cerca de las 20:00 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, una de las arterias de mayor circulación de la capital misionera. Por circunstancias que los investigadores aún intentan reconstruir, un automóvil blanco lo embistió. El conductor aceleró y se fue.

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Cuando los efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I, llegaron al lugar tras el llamado al sistema de emergencias 911, encontraron a Martínez tendido sobre la calzada sin signos vitales. El médico policial examinó el cuerpo en el lugar y constató múltiples lesiones y una fractura. Ante ese cuadro, dispuso la realización de la correspondiente autopsia médico-legal.

La identidad del fallecido no se conoció de inmediato. Fue una mujer quien se presentó ante los investigadores para aportar ese dato: manifestó que la víctima era su padre y entregó la documentación que permitió confirmarlo. A partir de ese momento, Plácido Facundo Martínez quedó formalmente identificado como el hombre hallado sin vida sobre el asfalto de la avenida Marconi.

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El hombre fue arrollado y el conductor del auto se fugó

Mientras la pesquisa avanzaba sobre el terreno, los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 trabajaban sobre otro frente: el análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia antes y durante el siniestro. Los registros resultaron determinantes. Entre las grabaciones, los investigadores encontraron una que mostraba el mismo automóvil blanco pasando por la intersección minutos antes del choque. Con esa información, lograron individualizar el vehículo e identificar su matrícula. El dato que surgió de ese análisis trasladó la investigación a un escenario más complejo: la patente correspondería a Paraguay.

Esa pista fue suficiente para ampliar el operativo más allá de los límites provinciales. Agentes de Inteligencia de Frontera de la Policía de Misiones iniciaron un intercambio de información con la Policía Nacional de Paraguay con el objetivo de establecer la identidad del propietario del automóvil y avanzar en la localización del conductor. La coordinación entre ambas fuerzas se mantiene activa.

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Vale aclarar, tal como precisaron los propios investigadores, que la procedencia de la patente es, por ahora, una línea de trabajo dentro de la investigación. No confirma la nacionalidad del conductor ni tampoco que haya cruzado la frontera después del impacto. Tampoco hay información oficial de que el vehículo haya sido localizado o secuestrado hasta el momento.

En paralelo, los investigadores continúan revisando los registros de videovigilancia para reconstruir el recorrido del automóvil y recaban testimonios de posibles testigos del hecho. El análisis de las imágenes captadas previas al siniestro forma parte central de la estrategia para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el atropellamiento.

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La investigación permanece abierta. Las dos fuerzas policiales mantienen el intercambio de datos en busca del conductor que, tras embestir a Martínez, dejó el lugar sin detenerse.