El Hospital Rosales de El Salvador incorpora cirugía de rodilla asistida por robot

El Nuevo Hospital Rosales se encuentra a la vanguardia de la cirugía ortopédica con ROSA, el asistente robótico que está transformando los reemplazos de rodilla. El video muestra cómo la tecnología de punta proporciona información anatómica exacta y ayuda a los cirujanos a lograr una precisión sin precedentes, resultando en una recuperación más rápida y menos dolorosa para los pacientes. /(Nuevo Hospital Rosales)

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El Nuevo Hospital Rosales, en El Salvador, informó que sus equipos de ortopedia comenzaron a realizar cirugías de rodilla asistidas por el sistema robótico ROSA, una plataforma que aporta datos anatómicos durante la operación y guía al especialista en la ejecución de cortes óseos y la colocación de los componentes protésicos.

Según publicaciones difundidas en las redes sociales del centro asistencial, la tecnología permite el mapeo anatómico de cada paciente, la planificación de resecciones óseas precisas y un control milimétrico de la posición de los implantes durante los reemplazos de rodilla. Las imágenes compartidas muestran al equipo médico en quirófano junto al brazo robótico y la consola del sistema.

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El hospital señaló que el uso de ROSA busca mejorar la alineación de la prótesis y preservar los tejidos durante procedimientos reconstructivos. En sus comunicaciones, también mencionó como posibles beneficios una reducción del sangrado y del dolor posoperatorio, además de una rehabilitación más ágil. Esos resultados, sin embargo, dependen de las condiciones de cada paciente, la indicación clínica y la experiencia del equipo quirúrgico.

El Nuevo Hospital Rosales de El Salvador comenzó a realizar cirugías de rodilla asistidas por el sistema robótico ROSA./ (Nuevo Hospital Rosales)

La incorporación de este equipo forma parte de la apuesta tecnológica del nuevo nosocomio, inaugurado el 1 de junio de 2026 por el presidente Nayib Bukele. Durante la inauguración oficial, el Gobierno salvadoreño informó que el centro dispone de robots para cirugía general y para intervenciones ortopédicas, además de un quirófano híbrido, equipos de diagnóstico por imágenes y áreas para procedimientos de alta complejidad.

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A nivel internacional existen centros asistenciales que utilizan ROSA Knee, de la compañía Zimmer Biomet, una plataforma de asistencia robótica para la artroplastia total de rodilla, la operación que reemplaza las superficies articulares dañadas por componentes artificiales. No sustituye al cirujano: el médico define el plan quirúrgico y realiza el procedimiento con información obtenida en tiempo real sobre la anatomía, el equilibrio de los ligamentos y la posición de los instrumentos.

La plataforma puede trabajar con planificación basada en imágenes o sin ellas, según la configuración clínica. Durante la operación, el profesional registra referencias anatómicas, evalúa la movilidad de la rodilla y ajusta el plan de resección. El brazo robótico ayuda a orientar las guías de corte dentro de los límites definidos por el equipo médico.

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El uso de la plataforma ROSA busca optimizar la alineación de los implantes y preservar los tejidos durante los reemplazos articulares./ (Redes de Nuevo Hospital Rosales)

Una revisión sistemática publicada en 2025, que reunió 21 ensayos clínicos aleatorizados con 2,692 pacientes, halló que la cirugía robótica de reemplazo de rodilla redujo la proporción de casos con desviaciones de alineación mecánica frente a la técnica convencional. El estudio también informó que las operaciones asistidas por robot demandaron, en promedio, cerca de 20 minutos más.

La misma revisión no detectó diferencias significativas en las escalas de dolor y función más utilizadas durante los seguimientos de corto y mediano plazo. Otra evaluación de investigaciones disponibles concluyó que las plataformas robóticas mejoran la exactitud de la planificación y de la colocación de los implantes, aunque aún se requieren estudios prolongados para determinar si esa precisión reduce de forma consistente las revisiones de prótesis y mejora su duración.

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El hospital ya había realizado procedimientos con el sistema Versius

El Hospital Rosales también ha informado operaciones con Versius, un robot quirúrgico destinado a procedimientos mínimamente invasivos de tejidos blandos. El centro comunicó en agosto la realización de su primera cirugía robótica con esa tecnología, que permite al cirujano controlar instrumentos articulados desde una consola y operar a través de pequeñas incisiones.

El Hospital Rosales incorporó con anterioridad el robot Versius para efectuar procedimientos de tejidos blandos. /(Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Versius, desarrollado por la firma británica CMR Surgical, tiene una estructura modular y brazos independientes que pueden ubicarse alrededor de la mesa de operaciones. La plataforma se utiliza en especialidades como cirugía general, urología, ginecología, cirugía colorrectal y cirugía torácica. Su función es facilitar el acceso y la visualización en intervenciones de mínima invasión; tampoco reemplaza las decisiones del equipo médico.

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CMR Surgical informó en marzo que más de 45 mil pacientes habían sido tratados con Versius en hospitales de más de 30 países. Entre los lugares donde la empresa reportó instalaciones o uso clínico figuran Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia, Brasil, Grecia e Indonesia. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la comercialización del sistema para indicaciones específicas, entre ellas la colecistectomía en pacientes adultos.

La expansión de estas herramientas coincide con una mayor adopción de la robótica en quirófanos de distintos países. En el caso de las prótesis de rodilla, la evidencia disponible respalda una mayor precisión técnica, mientras la investigación continúa para establecer el impacto de esa ventaja sobre los resultados clínicos y la vida útil de los implantes.

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