Ciencia

Beber entre tres y cinco tazas de café al día: cuáles son los posibles beneficios y riesgos, según la ciencia

Estudios científicos vinculan el consumo moderado de café con menor riesgo de varias enfermedades, aunque la preparación, la cantidad de cafeína y el horario pueden modificar sus efectos en el organismo. Cuántas tazas es demasiado

Taza de café negro en plato con cuchara sobre una mesa de madera, de la cual sale vapor rojo con la forma de un corazón anatómico.
El consumo moderado de entre tres y cinco tazas de café al día se asocia con una menor mortalidad por todas las causas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cada mañana, millones de personas encienden una cafetera antes de abrir una computadora o salir de casa. Detrás de ese hábito cotidiano, la investigación acumulada durante décadas apunta a una conclusión prudente: el consumo moderado de café se asocia con beneficios para la salud, aunque la cantidad, la preparación y la tolerancia individual hacen la diferencia.

Una revisión científica concluye que beber entre tres y cinco tazas al día suele relacionarse con menor mortalidad general y menor incidencia de varias enfermedades crónicas. Sin embargo, los investigadores advierten que buena parte de los resultados procede de estudios observacionales. Eso permite identificar vínculos entre el café y ciertos indicadores de salud, pero no probar que una taza sea, por sí sola, la causa de esos efectos.

PUBLICIDAD

Entre tres y cinco tazas de café aparece el rango más estudiado

La mayoría de las investigaciones coincide en que el consumo moderado es el punto de referencia. Una revisión de 40 estudios, que reunió datos de 3,8 millones de participantes, ubicó el menor riesgo de muerte por todas las causas cerca de las 3,5 tazas de café por día.

En estudios de seguimiento realizados en Estados Unidos, Europa y Asia, los consumidores habituales de café mostraron menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones respiratorias y algunos problemas neurológicos. Los resultados se mantuvieron después de considerar variables como edad, tabaquismo, consumo de alcohol y peso corporal, aunque siempre puede haber otros factores de estilo de vida que influyan.

PUBLICIDAD

La Mayo Clinic también señala que las personas que toman café pueden presentar menor riesgo de diabetes tipo 2, Parkinson, enfermedad de Alzheimer en algunos grupos, enfermedad hepática, cirrosis, cálculos biliares y cálculos renales. Además, varios estudios asociaron la ingesta de tres o cuatro tazas diarias con una menor probabilidad de accidente cerebrovascular.

grano de café, bebida caliente, merienda, desayuno, postre, sobremesa, colación, infusión - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Mayo Clinic vincula la ingesta habitual de café con una menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, Parkinson y enfermedades hepáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la cafeína estuvo bajo sospecha por sus posibles efectos sobre la presión arterial y el ritmo cardíaco. Hoy, la evidencia disponible describe un panorama más matizado. El café puede elevar la presión y la frecuencia cardíaca de manera transitoria, sobre todo en quienes no lo consumen con frecuencia, pero los estudios no muestran que una ingesta moderada y regular eleve el riesgo de hipertensión o arritmias a largo plazo.

Un metaanálisis de 36 estudios prospectivos, con cerca de 1,3 millones de participantes, encontró el menor riesgo de enfermedad cardiovascular entre quienes consumían de tres a cinco tazas diarias. En ese rango, la reducción estimada rondó el 15 % frente a quienes no bebían café.

Según de desprende de una nota reciente de Infobae La American Heart Association considera que hasta 400 miligramos de cafeína diarios es un límite seguro para la mayoría de los adultos sanos. Esa cantidad equivale, de forma aproximada, a entre tres y cinco tazas de café filtrado de 230 a 240 mililitros, aunque la concentración puede variar mucho según el grano, la preparación y el tamaño de la bebida.

Un hombre sentado junto a un tensiómetro digital en su brazo, una taza de café humeante y un saco con granos de café.
La American Heart Association fijó en 400 miligramos de cafeína diarios el tope seguro para adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compuestos del café van más allá de la cafeína

La cafeína es la sustancia más conocida del café, pero no es la única que podría explicar sus efectos. La bebida contiene polifenoles, ácidos clorogénicos, trigonelina, melanoidinas y diterpenos, compuestos que se estudian por su posible vínculo con la inflamación, el metabolismo de la glucosa y la microbiota intestinal.

Esta composición ayuda a entender por qué el café descafeinado también aparece asociado a algunos beneficios. Estudios poblacionales hallaron resultados favorables tanto en quienes consumen café tradicional como en quienes eligen versiones sin cafeína. Por lo tanto, la bebida no debe analizarse únicamente como una fuente de estimulante.

La revisión científica citada de Ryan C. Emadi y Farin Kamangar indica que el café podría contribuir al equilibrio de la glucosa, a una mayor actividad física y a la oxidación de grasas durante el ejercicio. También describe asociaciones con una menor inflamación y una mejor función pulmonar en algunos grupos de población.

Un hombre y una mujer sentados a una mesa con tazas de café, flores y vasos, en el interior de una cafetería.
La inclusión de azúcar, jarabes o crema altera el valor nutricional del café y disminuye sus beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, esos mecanismos no autorizan a presentar el café como un tratamiento. Los autores plantean la necesidad de más ensayos clínicos amplios y prolongados para precisar qué variedades, dosis y formas de consumo generan los resultados observados.

El método de preparación puede modificar el efecto sobre el colesterol

No todos los cafés tienen el mismo perfil. Las preparaciones sin filtro, entre ellas la prensa francesa, conservan más cafestol y kahweol, dos sustancias oleosas presentes en el grano que pueden elevar el colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

El café filtrado mediante filtro de papel elimina buena parte de esos compuestos. El instantáneo también suele contener cantidades menores. Por eso, para personas con colesterol elevado o indicación médica específica, el tipo de preparación puede importar tanto como el número de tazas.

Dos vasos de plástico transparente con café de cubierta espumosa colocados sobre granos de café tostados.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también recomiendan mirar qué se añade a la bebida. El azúcar, los jarabes, la crema y las leches muy endulzadas elevan las calorías y alteran el perfil nutricional de una taza de café. Estudios incluidos en la revisión detectaron que los beneficios vinculados a la mortalidad se concentraban en el café negro o con bajos niveles de azúcar y grasas saturadas.

Un café solo y una bebida grande de cafetería con crema, siropes y toppings pueden tener el mismo ingrediente de base, pero no son equivalentes desde el punto de vista nutricional.

El exceso de cafeína puede causar ansiedad e insomnio

La tolerancia cambia de una persona a otra. La genética, el consumo habitual, algunos medicamentos, la edad, el embarazo y el ritmo de metabolismo hepático determinan cuánto tarda el organismo en eliminar la cafeína.

Palpitaciones, nerviosismo, ansiedad, náuseas, reflujo, dolor de cabeza, temblores o dificultad para conciliar el sueño son señales que pueden indicar que el consumo supera la tolerancia personal. En personas con trastorno de pánico, dosis elevadas de cafeína pueden desencadenar o intensificar síntomas semejantes a una crisis de ansiedad.

Un hombre somnoliento con pijama a rayas come cereales en una cocina, con donuts, café, zumo y un reloj marcando las 8 AM al fondo
La ingesta de cafeína disminuye el tiempo de descanso profundo y altera el desarrollo de las ondas cerebrales lentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño merece atención especial. Una revisión citada por los investigadores calculó que el café puede reducir el descanso total en unos 45 minutos y sugirió dejar pasar al menos 8,8 horas entre una dosis de 107 miligramos de cafeína y el horario de acostarse. Quienes toman café por la tarde o la noche y duermen mal pueden considerar reducirlo, adelantar la última taza o elegir descafeinado.

Según una nota reciente de Infobae, una revisión publicada en la revista Nutrients advirtió que la cafeína puede reducir el sueño profundo, incluso si la persona duerme toda la noche y siente que descansó. La profesora Donata Kurpas, de la Wroclaw Medical University, explicó que esa percepción no siempre coincide con los registros neurofisiológicos. El análisis describió una disminución de las ondas lentas o delta, vinculadas con la recuperación cerebral, la memoria y el aprendizaje, debido al bloqueo de los receptores de adenosina.

Embarazo y actividad física requieren pautas específicas

Las personas embarazadas deben limitar la ingesta a 200 miligramos diarios de cafeína porque el organismo metaboliza la sustancia a menor velocidad. (iStock)
Las personas embarazadas deben limitar la ingesta a 200 miligramos diarios de cafeína porque el organismo metaboliza la sustancia a menor velocidad. (iStock)

Las personas embarazadas, quienes buscan un embarazo o están en período de lactancia deben limitar la ingesta a 200 miligramos de cafeína por día, de acuerdo con las recomendaciones recogidas por la Mayo Clinic. El metabolismo de la cafeína se vuelve más lento durante la gestación, por lo que una misma cantidad puede permanecer más tiempo en el organismo.

En el deporte, la cafeína puede mejorar el rendimiento de resistencia y reducir la percepción de esfuerzo. Una revisión reciente sobre nutrición deportiva vinculó dosis de entre tres y seis miligramos por kilogramo de peso corporal con mejoras en actividades aeróbicas prolongadas. Sin embargo, esa estrategia exige considerar el peso, el consumo previo, la sensibilidad y el posible efecto posterior sobre el sueño y la recuperación.

Para la mayoría de los adultos, la recomendación práctica sigue siendo sencilla: consumir café moderado, preferentemente con pocos agregados, elegir preparaciones filtradas si existe preocupación por el colesterol y ajustar el horario para preservar el descanso. Si aparecen efectos adversos, conviene reducir la cantidad de manera gradual para evitar síntomas de abstinencia.

Temas Relacionados

CaféCafeínaInsomniocolesterolúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los científicos que predijeron el “fin del mundo” para el 13 de noviembre de 2026: la historia detrás de la ecuación

Una investigación publicada en 1960 calculó que el crecimiento de la población mundial podía alcanzar un límite extremo en esa fecha, aunque los cambios demográficos alejaron al planeta de aquel pronóstico

Los científicos que predijeron el “fin del mundo” para el 13 de noviembre de 2026: la historia detrás de la ecuación

“No es normal que te falte el aire a ninguna edad”: los síntomas que pueden revelar una enfermedad pulmonar poco conocida

La fibrosis puede pasar inadvertida hasta dos años, tras confusiones frecuentes con asma, bronquitis o el envejecimiento. En diálogo con Infobae, especialistas explican qué indicios orientan la sospecha, por qué algunos pacientes no presentan manifestaciones y cuándo consultar de urgencia

“No es normal que te falte el aire a ninguna edad”: los síntomas que pueden revelar una enfermedad pulmonar poco conocida

Un nuevo sistema del MIT podría cambiar la forma en que se fabrican las vacunas de ARN: cómo funciona

Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrieron que diferencias de tamaño a escala nanométrica modifican por completo el destino de una inmunización dentro del cuerpo, un hallazgo que ahora lograron automatizar

Un nuevo sistema del MIT podría cambiar la forma en que se fabrican las vacunas de ARN: cómo funciona

Cuál es la dieta que puede ayudar a reducir el acné, según un estudio con 228 mil adultos

Un análisis del King’s College de Londres identificó un posible vínculo entre un tipo de patrón alimentario y una menor presencia de la afección cutánea, especialmente en mujeres

Cuál es la dieta que puede ayudar a reducir el acné, según un estudio con 228 mil adultos

El microbioma intestinal podría aportar señales sobre el cáncer de aparición temprana, advierte un estudio de Mayo Clinic

Una reciente investigación identificó perfiles bacterianos y metabólicos diferenciados en esta enfermedad antes de los 50 años. Los detalles de la investigación

El microbioma intestinal podría aportar señales sobre el cáncer de aparición temprana, advierte un estudio de Mayo Clinic

DEPORTES

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

Las gambetas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina: el pedido especial de Scaloni para él y Boca Juniors

17 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina ante Bolivia: su renovación, los debutantes y cómo suplirá al “irreemplazable” Messi

Gran jugada de Flores y puntinazo: así fue el primer gol del Flaco López en la selección argentina

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

TELESHOW

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

El insólito descargo de Mario Pergolini sobre las celebraciones en jardín de infantes: “¿Cuándo inventaron que se egresa?”

Wanda Nara acusó a Maxi López de pasarle chats privados y él la confrontó: “¿Todavía le creemos?”

Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

Marixa Balli se sinceró sobre su enojo con Andy Kusnetzoff e Iván de Pineda: “Que se olviden de mí”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

La ONU expresó su “profunda preocupación” por el ataque en un vuelo de Flydubai y destacó que se evitó una tragedia

Dos personas mueren por presunta intoxicación con sal de nitro en Cuba

En Panamá capturan a un adolescente que presuntamente asesinó a balazos a un hombre

Capturan a cuatro agentes de la Dipol acusados de secuestrar a un menor y exigir USD 22,270 por su liberación

Capturan a siete agentes de la Policía Nacional Civil por la presunta venta ilegal de armas en Guatemala