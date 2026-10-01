Nuevas revelaciones acentúan la vinculación de Edgardo Kueider con una causa por corrupción

Nuevas pruebas involucran aún más a Edgardo Kueider en la causa "Securitas"

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“De recaudar, sabe”, dice en uno de los chats Jorge González, uno de los procesados en la causa “Securitas”. Está hablando de una persona que “se coló” en el despacho que Edgardo Kueider ocupaba en el Senado de la Nación en 2023. Faltaban siete meses para su arresto en Paraguay tras querer ingresar con USD 200 mil sin declarar.

El mensaje, al que accedió Infobae, forma parte de la prueba que se acumula en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de San Isidro.

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La pesquisa se enfoca en el pago de sobornos que la multinacional de seguridad habría hecho a organismos y empresas públicas. El objetivo era quedarse con los contratos para prestar servicios de vigilancia en esos lugares. El expediente judicial se abrió luego de una auditoría de la firma y una autodenuncia presentada por la empresa que involucra a ex directivos. Se tramita en el juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Entre los organismos públicos salpicados en la maniobra figuran Aysa, Senasa, Renaper y la Anmac. También está la estatal eléctrica entrerriana Enersa. Kueider fue representante de las acciones del Poder Ejecutivo en la firma mientras ocupó la secretaría general de la Gobernación (2015 - 2019).

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Vínculos

Jorge González, en un acto oficial, junto al ex gobernador Gustavo Bordet

La Justicia sospecha que el ex legislador fue uno de los que usó su posición de poder en el gobierno y en Enersa para obtener beneficios particulares. Jorge González, a quien se le secuestró el teléfono al momento de su detención el año pasado, fue presidente de la empresa eléctrica entre 2017 y 2021. En este período habrían ocurrido las irregularidades.

De las pericias realizadas en el aparato surgen los intercambios que comprometen más a Kueider en la trama.

Hasta ahora, la relación del ex senador con el expediente “Securitas” se circunscribía a un mensaje recuperado del celular de Claudio Tortul. Se trata de uno de los empresarios ligados a la multinacional de seguridad señalado como uno de los principales arquitectos de la maniobra en Entre Ríos. El otro es su hermano Marcelo.

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En un intercambio entre ambos, Claudio indicó: “Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic). “Cuaider” es Kueider. El entonces secretario general de la Gobernación de Gustavo Bordet “sabe porque estaba de Concordia” (sic), agregó en un mensaje siguiente.

El ex senador intentó despegarse del caso con varios argumentos sucesivos. Primero, que no estaban hablando de él, sino de otra persona. Segundo, que el día en que se produjo ese chat (7 de junio de 2017) él se encontraba en Paraná y no en Concordia, a pesar de que el mensaje está en pasado y no en presente. Tercero, que su rol en la compañía era formal. Se circunscribía a representar al Ejecutivo en las asambleas anuales y no tenía poder de decisión sobre las contrataciones, alegó.

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Los mensajes encontrados en el teléfono de González muestran otra realidad. Dos cosas dejan en claro. La primera es que Kueider tenía injerencia directa en los negocios de Enersa. La segunda, que esa influencia persistía más allá de que haya cambiado su despacho en la Gobernación por una oficina en el Congreso.

“De recaudar, sabe”

Los chats que complican a Edgardo Kueider en la causa "Securitas"

El más revelador de los intercambios es el que mantuvo con alguien registrado en su celular como “Andrea Sobrina Gchu”. La transcripción es la siguiente:

Chat con “Andrea sobrina Gchu (abreviatura de Gualeguaychú)”. 17 de mayo de 2023. Entre las 20:27 y las 21:01.

- (Andrea) Tío

(Es)Toy acá en el despacho de Kueider y se me coló Ramiro Caminos

Ese está en tu lugar?

- (González) Sí, sabe de energía como yo de francés

De recaudar sabe…

Ramiro Castillo fue presidente de Enersa tras la salida de González y hasta el fin del mandato de Bordet. Antes, había sido síndico de la empresa. Reemplazó en ese cargo a José Gervasio Laporte, alias “El Negro”, quien falleció.

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Laporte está mencionado en la causa “Securitas”. Infobae reveló que el 28 enero de 2019, en un mail que surgió de las pericias, Claudio Tórtul hablaba de “pagar la parte de Bordet”.

“Después vamos a hacer el negocio, si le dije que la semana que viene tenemos que pagar la parte de Bordet, la del Negro está con el auto”, terminaba el correo enviado a Ramiro (el hijo de Claudio) y Marcelo Tórtul.

En efecto, Laporte recibió un auto por las gestiones. Se trataba de un Toyota Etios que se menciona en los chats de los teléfonos incautados a los hermanos Tortul.

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El mismo día que mandó ese mail, Claudio le contó a Marcelo por WhatsApp que estaba almorzando con “El Negro” (Laporte) en su casa y acordaron una reunión para el día siguiente en su despacho. “Ahí cuando se iba (recién) el Negro me preguntó cuándo esta la plata de Bord ...”, escribió el empresario a las 19:39.

En un intercambio anterior, del 13 de diciembre de 2016, se mencionan otros supuestos pagos de coimas y a más protagonistas. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa porque bajó epe. Untar a Christian y Bordet o el Negro. Porque es grande lo que vamos armar. Y que le den acuerdo entre él y el negro o Bordet” (sic), escribió Claudio Tórtul el 13 de diciembre de ese año, en horas de la tarde.

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”Christian“ podría ser Jorge Christian Faía, ex presidente de Securitas Argentina. Otras fuentes aseguran que se refería a Cristian Mayor, ex directivo de Enersa y sindicalista de Luz y Fuerza.

Los otros mensajes

González también aparece en los chats

En febrero de 2020 hacía dos meses y días que Kueider había dejado la Secretaría General para asumir la senaduría por Entre Ríos. Sin embargo, se lo cita como factor decisivo en una conversación de González con una persona identificada como “Jorge Pérez 2″.

La transcripción es la siguiente:

Chat con “Jorge Pérez 2″. 20 de febrero de 2020. Entre las 13:45 y las 13:47.

- (Pérez) Hola Jorge querido, gracias por info, perfecto, ahora te encontrás con Claudio, si es así avisame como queres q opere. (sic)

- (González) A las 15hs vamos con Kueider, si te parece, una vez finalizada la reunión te comento para ver qué y cómo seguimos. (sic)

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La sospecha es que la persona individualizada como “Claudio” es Claudio Tortul. En la Casa de Gobierno de Entre Ríos entienden que “Pérez 2″ podría ser un empresario local al que se le endilga ascendencia en designaciones importantes en Enersa.

El rol del entonces senador y su influencia sobre la empresa estatal entrerriana quedó demostrado en otro mensaje de González. En una conversación con alguien a quien llama “Juan Martín”, el presidente de la empresa invocó a Kueider para coordinar un encuentro. El textual es así:

Chat con “Juan Martín”. 23 de diciembre de 2020. Entre las 14:43 y las 14:46

- (González) Buen día Juan Martín, tu número me lo dío Edgardo Kueider, doy (soy) Jorge González de Enersa.

Si te parece dejamos ya para el martes 29 a las 11hs en Enersa, Bs. As. 87 de Paraná.

Jorge González fue detenido por orden de Arroyo Salgado el 12 de abril de 2025. Durante el allanamiento, Gendarmería secuestró 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos. Fue llevado al penal de Ezeiza. En una primera instancia se negó a declarar. Pero luego fue liberado, cambió de abogados y aceptó ser indagado. Según el sitio Análisis Digital, pidió a la magistrada que citen a otros funcionarios de Enersa, negó haber tenido relación con los Tortul y se despegó del contrato con Securitas.