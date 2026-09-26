Qué pasa con los riñones cuando se consume demasiada proteína y cuáles son las señales de alerta

El consumo elevado y sostenido de proteínas genera hiperfiltración renal y desgasta la función de los riñones de forma silenciosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada vez que el cuerpo procesa proteína en exceso, los riñones pagan el precio: así lo advierten especialistas que alertan sobre los riesgos de las dietas hiperproteicas sostenidas, un hábito que se instaló con fuerza en la cultura de la salud y que puede deteriorar silenciosamente la función renal incluso en personas sin antecedentes de enfermedad.

El problema no aparece de un día para el otro ni surge de una comida abundante en proteína. Lo que preocupa a los médicos es la acumulación: semanas, meses y años de consumo sistemáticamente elevado que obliga a los riñones a trabajar por encima de su capacidad.

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A diferencia de los carbohidratos o las grasas, la proteína que el organismo no utiliza no puede almacenarse. El exceso se convierte en productos de desecho —entre ellos, la urea— que el sistema renal debe filtrar de forma continua.

Daño renal: síntomas cuando ya es tarde

Para entender el riesgo, primero hay que comprender qué hacen los riñones. La doctora Uma Darji, médica de cabecera, lo describe como el sistema de equilibrio del organismo: regulan los minerales en sangre, controlan la presión arterial, mantienen el balance ácido-base y producen orina para eliminar desechos. “Casi cada parte del cuerpo depende de los riñones”, indicó la especialista. Si ese sistema falla, se acumula líquido, sube la presión y pueden aparecer anemia, fragilidad ósea o complicaciones cardíacas.

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Lo que vuelve particularmente peligrosa a la enfermedad renal temprana es su sigilo: la función de los riñones puede deteriorarse sin que la persona perciba síntomas. Por eso, el rastreo periódico con análisis de sangre y orina resulta clave, especialmente para quienes siguen dietas con alto aporte proteico.

Los riñones regulan los minerales en la sangre y la presión arterial, por lo que su falla provoca acumulación de líquido y complicaciones cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sobrecarga prolongada daña los filtros renales

El doctor Yoshua Quinones, internista certificado con ejercicio en los Medical Offices of Manhattan, explicó que las unidades de filtrado del riñón —pequeñas y delicadas— deben acelerar su funcionamiento cuando reciben una carga proteica elevada de forma constante. Ese estado se conoce como hiperfiltración, y con el tiempo deja marcas: “La presión y el trabajo extra pueden desgastar y cicatrizar esos filtros, lo que eventualmente puede llevar a que la proteína se filtre hacia la orina y a una pérdida gradual de la función renal”.

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El doctor Alex McDonald, médico de cabecera, comparó el efecto de comer demasiada proteína sobre los riñones con pisar el acelerador a fondo. “Funciona por un tiempo, pero tener el motor al límite constantemente genera estrés adicional y un desgaste prematuro”, señaló.

Proteínas vegetales: más amigables con los riñones

No toda proteína impacta igual sobre la función renal. Quinones señala que el tipo de fuente “importa casi tanto como la cantidad”: las proteínas de origen vegetal se asocian a mejores indicadores renales y cardiovasculares, además de aportar fibra y micronutrientes que los suplementos en polvo o las carnes no ofrecen.

En el otro extremo, las carnes rojas y procesadas —fiambres, salchichas, panceta— acumulan evidencia que las vincula con mayor riesgo de daño renal. Los suplementos en polvo, aclara Darji, no son intrínsecamente perjudiciales, pero su concentración —entre 20 y 30 gramos por porción— facilita superar las necesidades diarias cuando se suman a una alimentación ya rica en proteína.

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Las proteínas de origen vegetal se asocian a mejores indicadores renales frente al impacto negativo de las carnes rojas y procesadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis diaria recomendada por kilogramo de peso

No existe una recomendación oficial universal sobre cuánta proteína consumir. Como punto de partida general, Darji sugiere un rango de 1,2 a 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día, aunque aclara que las personas con enfermedades crónicas —en especial quienes ya tienen algún grado de daño renal— no deberían aplicar esta fórmula sin consultar a un médico.

El doctor S. Adam Ramin, urólogo oncólogo y director médico de Urology Cancer Specialists en Los Ángeles, precisó: “El objetivo no es tenerle miedo a la proteína, sino consumir la cantidad adecuada para cada persona, como parte de una dieta equilibrada”.

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Orina espumosa y pies hinchados: señales de alerta

Aunque la enfermedad renal suele avanzar sin síntomas, hay algunas señales que pueden orientar sobre un consumo proteico excesivo o un inicio de deterioro renal. Quinones menciona estreñimiento, náuseas, heces blandas, mal aliento y una sensación de pesadez o saciedad exagerada.

Además, existen dos señales más específicas que merecen mayor atención: la orina con espuma, que puede indicar presencia de proteína en la orina, y la hinchazón en pies o tobillos, que puede apuntar a un problema renal subyacente.

Ante cualquiera de estas señales, o frente a factores de riesgo como enfermedad renal preexistente o dieta sostenidamente hiperproteica, los especialistas recomiendan consultar al médico. Un análisis de sangre y orina de rutina es suficiente para evaluar el estado de la función renal antes de que el daño sea irreversible.

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