Capturan a un hombre acusado de homicidio agravado y privación de libertad en El Salvador

El ministro Gustavo Villatoro confirmó la detención de Donald Antonio Ortiz Gutiérrez por homicidio agravado, encubrimiento y privación de libertad./ (Redes Gustavo Villatoro)

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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Donald Antonio Ortiz Gutiérrez, a quien las autoridades salvadoreñas señalan como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, encubrimiento y privación de libertad.

Según la publicación difundida por Villatoro en la red social X, la detención fue resultado de un trabajo de investigación realizado por la Policía Nacional Civil (PNC). El funcionario aseguró que Ortiz Gutiérrez también es señalado de haber asesinado a un agente de la institución policial en 2012, en Santa Ana.

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“Ningún homicidio quedará en la impunidad. Todo aquel que le haya quitado la vida a otro salvadoreño tendrá que pagar por sus actos, tarde o temprano”, escribió Villatoro al comunicar la captura.

La imagen compartida por el ministro muestra al detenido de pie, sin camiseta y con un pantalón blanco, mientras permanece custodiado por dos agentes de la PNC que portan uniformes oscuros y armas largas. Los tres aparecen frente a una pared con el emblema de la institución policial.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirmó que todo responsable de un crimen en El Salvador responderá ante las autoridades./ (Centros Judiciales El Salvador)

El ministro afirmó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por los delitos que se le atribuyen. Hasta el momento, la publicación oficial no detalla la identidad de la víctima del homicidio ocurrido en 2012 ni las circunstancias específicas del caso.

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Durante septiembre de 2026, la PNC y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública también han informado sobre otras capturas vinculadas con investigaciones por homicidio.

El 24 de septiembre, Villatoro reportó la detención de Anderson Alexis Deras Carpio, señalado como presunto responsable de asesinar a un hombre dentro de una vivienda en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. De acuerdo con el funcionario, Deras Carpio mantenía una relación sentimental con la víctima e intentó huir después del ataque, pero fue localizado en la misma zona mediante labores de inteligencia.

La captura ocurrió después de que las autoridades reportaran el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de una vivienda de la residencial Madrid, en Ciudad Real. La información divulgada por medios locales indicó que el cadáver se encontraba dentro de una maleta y tenía la cabeza cubierta con una bolsa plástica. Estos datos forman parte de las primeras diligencias del caso y deberán ser establecidos durante la investigación judicial.

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Las autoridades también han capturado a Anderson Alexis Deras Carpio como presunto responsable del crimen de un hombre en San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana./ (Redes de Gustavo Villatoro)

Ese mismo 24 de septiembre, la PNC informó sobre la captura de Ismael Membreño Díaz, señalado como presunto responsable de un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas. Según el reporte policial, el detenido habría atacado a una persona que se encontraba en aparente estado de ebriedad. La institución indicó que el hombre sería remitido por el delito de homicidio.

El 18 de septiembre, las autoridades comunicaron la captura de William Omar Lovo, de 40 años, acusado de matar con un arma blanca a una mujer de 30 años en Ciudad Barrios, San Miguel. La PNC señaló que ambos mantenían una relación de pareja y que el detenido enfrentaría cargos por homicidio agravado.

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También durante septiembre fue detenido Melvin Moisés López Rubio, de 34 años, quien regresó al país tras ser deportado y era reclamado por la justicia por los delitos de homicidio simple y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La captura se produjo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, luego de que el sistema policial detectara una orden judicial vigente.

Hasta el momento, todos los detenidos son considerados presuntos responsables, mientras los tribunales determinan su situación legal.