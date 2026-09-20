Ciencia

Por qué tenemos pesadillas y qué pueden revelar sobre nuestras emociones, según una experta de Harvard

La investigadora Deirdre Leigh Barrett detalló el modo en que las visiones perturbadoras al dormir facilitan asimilar vivencias difíciles de la rutina, al funcionar como vía para canalizar tensiones y temores reprimidos

Ilustración a lápiz de un hombre acostado en una cama sujetando las sábanas, con sombras y rostros dibujados a su alrededor.
Barrett explicó que la interpretación de los sueños depende del significado personal que cada persona atribuye a sus imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una pesadilla puede terminar al abrir los ojos, pero la emoción que deja puede prolongarse durante horas. Para Deirdre Leigh Barrett, investigadora de los sueños y profesora de Psicología en el departamento de Psiquiatría de Cambridge Health Alliance, vinculado a la Facultad de Medicina de Harvard, esos episodios nocturnos constituyen una oportunidad para procesar lo que sucede en la vida cotidiana.

Barrett abordó el tema de las pesadillas en un artículo reciente de Harvard Gazette. Su planteo parte de una advertencia: interpretar un sueño exige atender al significado personal de cada imagen.

PUBLICIDAD

Un perro, por ejemplo, no representa lo mismo para todas las personas. Alguien puede asociarlo con una criatura afectuosa, de apariencia infantil, que requiere cuidado. Otra persona quizá lo vincule con un animal grande, de dientes afilados, que la mordió durante su infancia. Para alguien más, puede ser el símbolo de la lealtad absoluta, incluso mayor que la que atribuye a otros seres humanos.

Por eso, según Barrett, la presencia de ese animal en un sueño puede conducir a interpretaciones muy distintas. La pregunta central no es qué significa un perro en términos generales, sino qué lugar ocupa ese perro en la experiencia de quien lo soñó.

PUBLICIDAD

Mujer sentada en su cama, angustiada tras despertar de una pesadilla. La escena transmite la dificultad de enfrentar problemas de sueño como el insomnio, y cómo estos afectan la salud mental y el bienestar. La imagen destaca la importancia de un descanso adecuado y la gestión de trastornos del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las pesadillas pueden afectar el estado de ánimo después de despertar e influir en cómo una persona se siente o actúa al día siguiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el sueño REM, las emociones y las imágenes ganan fuerza

La especialista explicó que los sueños permiten elaborar experiencias de la vida cotidiana. Durante la fase REM, el período en el que ocurren los sueños, los centros emocionales del cerebro permanecen muy activos; en ocasiones, incluso superan el nivel de actividad que tienen durante la vigilia.

También se activa la corteza visual secundaria, una región vinculada con la construcción de imágenes. La combinación de actividad emocional e imágenes mentales ayuda a explicar por qué ciertos sueños parecen tan intensos y permanecen en la memoria después de despertar.

Esa persistencia puede afectar el estado de ánimo. Una persona puede soñar que su pareja le fue infiel y levantarse con celos o enojo, aunque sepa que la situación no ocurrió. En algunos casos, esa reacción genera un circuito: lo soñado incide sobre la forma de sentirse o actuar al día siguiente, y esa experiencia posterior puede volver a influir sobre los sueños futuros.

Lo ocurrido en las últimas 24 horas suele volver durante la noche

Los contenidos oníricos, señaló Barrett, suelen nutrirse de experiencias recientes. Los sueños suelen reunir elementos de las últimas 24 horas y, con frecuencia, guardan relación con aquello que una persona pensó antes de acostarse.

Cerebro humano visto de perfil sobre fondo oscuro, cubierto por una red luminosa azul en el sector anterior y una red roja en el posterior.
Durante el sueño REM, la actividad de los centros emocionales y de la corteza visual secundaria vuelve más intensos los sueños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora resumió esa idea con una frase: “Los sueños son una oportunidad para procesar lo que sucede en nuestra vida de vigilia”.

En los sueños negativos, propuso identificar los elementos principales y preguntarse qué representan de manera individual. Ese ejercicio puede resultar útil frente a episodios cargados de ansiedad, temor o culpa, emociones que a veces se mantienen aun después del despertar.

Los sueños de ansiedad aparecen con frecuencia

Hay imágenes nocturnas que muchas personas reconocen de inmediato. Entre ellas figuran los sueños en los que alguien descubre que está vestido de forma inapropiada en un lugar público o aquellos en los que se le caen los dientes. Según Barrett, más de la mitad de las personas afirma haber tenido al menos una experiencia de ese tipo.

Estos sueños suelen relacionarse con la vergüenza o la culpa. A veces, las emociones se intensifican mientras la persona duerme y desaparecen al despertar. En otras ocasiones, el malestar aparece después, cuando quien soñó intenta entender qué podría decir esa escena sobre sí mismo.

La especialista planteó que, ante esas sensaciones, pueden surgir preguntas incómodas sobre los propios actos o impulsos. El valor del sueño, sin embargo, no reside en tomarlo como una predicción literal, sino en observar qué preocupación o conflicto personal activa.

Persona en un sueño con cucarachas, escena surrealista y perturbadora, reflejando miedo y ansiedad nocturna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Barrett afirmó que una pesadilla no predice conductas reales, pero puede revelar emociones y tensiones de la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sueños recurrentes pueden señalar asuntos pendientes

Cuando un sueño específico se repite, o cuando vuelven escenas con temas similares, Barrett aconsejó prestar atención. Los sueños recurrentes pueden exponer asuntos que no se resolvieron o situaciones que una persona necesita comprender de otra manera.

Para hacerlo, sugirió repasar el día previo y pensar si hubo una discusión con una figura de autoridad, un momento incómodo en un entorno social o una experiencia de impotencia. Son vivencias que muchas personas tienden a relegar durante la rutina diaria y que, por ese motivo, pueden reaparecer mientras duermen.

El sueño también puede funcionar como una metáfora o como una señal para revisar una situación concreta de la vida cotidiana. La pregunta, según la investigadora, pasa por considerar si existe otra forma de afrontar ese problema fuera del sueño, con una respuesta menos hostil.

Barrett remarcó que una pesadilla no convierte a nadie en una mala persona ni prueba que vaya a actuar de determinada manera en la vida real. El contenido perturbador de un sueño no equivale a una intención fuera de él.

Puede, en cambio, invitar a prestar atención a emociones, tensiones o conductas de la vida diaria. Esa revisión no busca encontrar una respuesta única para cada imagen nocturna, sino reconocer qué situaciones siguen presentes cuando la persona intenta dormir.

Temas Relacionados

SueñosUniversidad de HarvardREMÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

Especialistas en medicina del sueño explican a Infobae que descansar mal afecta la saciedad, altera el manejo de la glucosa y favorece elecciones dulces o grasas

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

El pescado que ayuda a fortalecer las defensas después de los 50 años y cuántas veces por semana conviene comerlo

Especialistas destacan el aporte de omega-3, vitamina D, B12, selenio y proteínas de ciertas especies grasas, dentro de una alimentación equilibrada acompañada por ejercicio y buen descanso

El pescado que ayuda a fortalecer las defensas después de los 50 años y cuántas veces por semana conviene comerlo

Un estudio revela cuánto tiempo extra de sueño protege la presión arterial

El análisis observacional identificó un posible vínculo entre prolongar el descanso fuera de la jornada laboral y una menor probabilidad de hipertensión, aunque no establece una relación causal

Un estudio revela cuánto tiempo extra de sueño protege la presión arterial

Dos zonas del cerebro compiten entre el riesgo y la evitación, según un estudio con registros en tiempo real

Un estudio registró cómo dos áreas vecinas de la corteza orbitofrontal alternan su actividad antes de definir si una persona enfrenta una amenaza o elige evitarla

Dos zonas del cerebro compiten entre el riesgo y la evitación, según un estudio con registros en tiempo real

El hábito diario de un científico de 97 años que la ciencia vincula con una vida más larga

Silvio Garattini recorre cinco kilómetros a paso rápido y un estudio con más de 64.000 personas refuerza la importancia de la intensidad para obtener beneficios cardiovasculares y reducir el riesgo de mortalidad

El hábito diario de un científico de 97 años que la ciencia vincula con una vida más larga

DEPORTES

Rosario Central se impuso 1-0 sobre Argentinos Juniors y lo alcanzó en la cima de la zona B del Torneo Clausura

Rosario Central se impuso 1-0 sobre Argentinos Juniors y lo alcanzó en la cima de la zona B del Torneo Clausura

Los mejores memes del clásico que Boca Juniors le ganó a San Lorenzo: Paredes, Lozano y Lautaro Blanco, los destacados

Del taco delicioso a la salida “de fútbol playa”: el gran partido de Leandro Paredes en la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo

Las ásperas respuestas del Cholo Simeone y el Cuti Romero a las quejas de Mourinho tras la derrota del Real Madrid

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca sobre San Lorenzo: el mensaje a los hinchas en la pelea por los títulos

TELESHOW

Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo”

Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo”

Rocío Marengo celebró el logro de su hijo Isidro: “Sabe cómo llegar a lo que quiere”

Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: “¿Alguna recomendación gente?”

INFOBAE AMÉRICA

Fatal accidente de tránsito cobró la vida de un niño y dejó 10 lesionados en El Salvador

Fatal accidente de tránsito cobró la vida de un niño y dejó 10 lesionados en El Salvador

Decomisan 1,300 libras de supuesta marihuana y detienen a tres hombres en Honduras

Costarricense Julián Valverde se quebró al contar cómo vivió su detención bajo custodia de ICE: “Estoy bien, estoy sano”

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

La fecundidad en Costa Rica bajaría a 1.12 hijos por mujer en 2026, según la Universidad de Costa Rica