Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Una inversión de $1.000.000 puede finalizar entre $1.013.151 y $1.019.726, según la entidad elegida y su tasa nominal anual vigente

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El rendimiento promedio de los plazos fijos a 30 días fue de 1,62% mensual, por debajo de la inflación de agosto de 1,7% y de la de julio de 2,1%.
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Las tasas de los plazos fijos a 30 días se mantuvieron mayormente estables durante la última semana, aunque tres bancos de los de mayor alcance redujeron sus ofertas. Nación y Galicia recortaron 0,75 puntos porcentuales, mientras que Santander bajó medio punto, de acuerdo con el relevamiento de tasas online

Los cambios de la última semana se concentraron en tres bancos de mayor alcance. La tasa del Banco Nación pasó de 19,5% a 18,75% anual y la de Galicia, de 18,5% a 17,75%, recortes de 0,75 puntos que reducen en $616 el rendimiento de un depósito de $1 millón a 30 días. Santander bajó de 17% a 16,5%, una diferencia de $411 en el resultado final de esa colocación.

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Los cambios de la última semana se concentraron en tres bancos de mayor alcance. La tasa del Banco Nación pasó de 19,5% a 18,75% anual y la de Galicia, de 18,5% a 17,75%, recortes de 0,75 puntos que reducen en $616 el rendimiento de un depósito de $1 millón a 30 días. Santander bajó de 17% a 16,5%, una diferencia de $411 en el resultado final de esa colocación.

Según la serie diaria del Banco Central (BCRA), las tasas de plazo fijo para personas humanas quedaron muy por debajo de los niveles de un año atrás. El 10 de septiembre de 2025 promediaban 47,92% nominal anual, frente al 19,81% registrado el 10 de septiembre de 2026, una baja de 28,11 puntos porcentuales.

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El descenso tuvo su tramo más pronunciado entre octubre y diciembre de 2025. La tasa para personas humanas llegó a 45,74% el 16 de octubre y cerró diciembre cerca de 24%, tras un recorte sostenido de los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras.

Durante 2026, el promedio osciló en torno de 18% a 20% desde abril. Alcanzó un mínimo de 18,52% el 12 de junio y luego recuperó parte del terreno perdido hasta 19,81% al 10 de septiembre, aunque todavía permanece lejos de los picos que mostró la serie en 2025.

Aunque las tasas actuales se ubican lejos de los picos de 2025, conservan una diferencia amplia frente a la suba acumulada del dólar en lo que va del año. Las cotizaciones avanzaron entre 3,4% en el oficial y 4,7% en el contado con liquidación, mientras que los plazos fijos ofrecen tasas nominales anuales de entre 16% y 24%. La comparación no es estrictamente directa, porque las tasas bancarias están expresadas en términos anuales y las variaciones cambiarias corresponden al acumulado del año, pero muestra que los rendimientos en pesos continúan por encima de esos movimientos del dólar.

La tasa promedio de los plazos fijos para personas humanas, de 19,81% nominal anual, equivale a un rendimiento cercano a 1,62% en 30 días. Ese retorno quedó por debajo de la inflación de agosto, que fue de 1,7%, y también de la registrada en julio, de 2,1%. Así, en el promedio del sistema, las colocaciones a corto plazo todavía no compensan la suba mensual de los precios.

Entre las tasas más altas, Reba ofrece una TNA de 24%, que transforma $1 millón en $1.019.726 al cabo de 30 días y equivale a una tasa efectiva mensual de 1,97%. Le siguen Banco CMF y Crédito Regional, ambos con 23,5% anual: el depósito finaliza en $1.019.315 y la tasa mensual alcanza 1,93%. En los tres casos, el rendimiento mensual supera la inflación de agosto, de 1,7%, por entre 0,23 y 0,27 puntos porcentuales.

En el otro extremo, Banco Patagonia paga 16% anual, con un resultado de $1.013.151 sobre un depósito de $1 millón y una tasa efectiva mensual de 1,32%. Banco Santander ofrece 16,5%, que deja $1.013.562 y equivale a 1,36% mensual, mientras que Banco Galicia remunera 17,75%, con $1.014.589 al vencimiento y un rendimiento de 1,46%. Las tres alternativas quedan por debajo de la inflación de agosto.

Los cambios de la última semana se concentraron en tres bancos de mayor alcance. La tasa del Banco Nación pasó de 19,5% a 18,75% anual y la de Galicia, de 18,5% a 17,75%, recortes de 0,75 puntos que reducen en $616 el rendimiento de un depósito de $1 millón a 30 días. Santander bajó de 17% a 16,5%, una diferencia de $411 en el resultado final de esa colocación.

Para estimar el monto al vencimiento se aplicó la TNA de cada banco sobre un período de 30 días, con una base de 365 días. El cálculo no contempla una eventual renovación automática ni modificaciones posteriores de las tasas, que las entidades pueden actualizar. Por eso, el rendimiento informado corresponde a una colocación única de $1 millón por el plazo mínimo tradicional.

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