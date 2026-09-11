Ciencia

Síntomas similares pero abordajes distintos: la diferencia entre hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca

Ambos cuadros comparten signos y además son igualmente graves en la salud cardiovascular. Reconocer la causa define el tratamiento médico y el pronóstico

Ilustración en acuarela de un corazón humano sobre dos pulmones con trazos en tonos azules, rojos y verdes sobre fondo beige.
La hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca congestiva comparten síntomas pero requieren abordajes distintos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La falta de aire al subir una escalera, la sensación de cansancio que aparece con esfuerzos habituales, la hinchazón en las piernas y la presión en el pecho pueden parecer señales de un mismo problema. Sin embargo, detrás de esos síntomas puede haber cuadros distintos que afectan de manera diferente al corazón y a los pulmones. La hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca congestiva comparten manifestaciones clínicas, pero no responden al mismo mecanismo ni requieren exactamente el mismo abordaje.

La confusión no es menor, porque en ambos casos el cuerpo muestra signos de que la circulación no está funcionando como debería. Esa semejanza inicial hace que el diagnóstico precise estudios capaces de identificar si el trastorno se origina en las arterias de los pulmones, en el lado derecho del corazón, en el ventrículo izquierdo o en una combinación de factores que se potencian entre sí.

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La hipertensión pulmonar es un tipo de presión alta que afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón, mientras que la insuficiencia cardíaca congestiva ocurre cuando el órgano no logra bombear sangre con la eficacia necesaria para cubrir las necesidades del organismo. Aunque pueden presentarse por separado, también pueden estar relacionadas: la falla del lado izquierdo puede aumentar la presión hacia atrás sobre los pulmones y, con el tiempo, contribuir al desarrollo de hipertensión pulmonar.

Modelo digital azul y transparente de un torso humano con la caja torácica, los pulmones y el corazón iluminado en el centro.
La diferencia entre hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca define el diagnóstico, el tratamiento médico y el pronóstico cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer la diferencia es esencial para el abordaje

Según explicó Brown University, el cuerpo tiene dos circuitos de circulación sanguínea. El ventrículo derecho envía sangre a los pulmones a través de la circulación pulmonar, mientras el ventrículo izquierdo la impulsa al resto del cuerpo por la circulación sistémica. Esa distinción importa porque la presión que necesita la sangre para llegar a los pulmones es mucho menor que la que hace falta para recorrer el organismo completo.

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Cuando esa presión pulmonar aumenta por encima de lo habitual, aparece la hipertensión pulmonar. Según Mayo Clinic, puede ocurrir por cambios en las células que recubren las arterias pulmonares, que hacen que sus paredes se estrechen, se vuelvan rígidas, se hinchen o se ensanchen, lo que dificulta el paso de la sangre. Ese esfuerzo adicional obliga al lado derecho del corazón a trabajar más para impulsar sangre a los pulmones. Con el tiempo, el sobreesfuerzo puede debilitar el músculo cardíaco.

La hipertensión arterial pulmonar es una forma específica de hipertensión pulmonar. Según Cleveland Clinic, los pequeños vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan y elevan la presión en las arterias pulmonares. El resultado es una sobrecarga progresiva sobre el lado derecho del corazón. Un artículo científico publicado en Circulation la describió como una enfermedad rara y progresiva de las arterias pulmonares precapilares, asociada con remodelación vascular, aumento de la resistencia vascular pulmonar, insuficiencia ventricular derecha y muerte prematura.

Una mujer con abrigo beige y pantalón oscuro se inclina con las manos en las rodillas sobre una vereda mojada. El fondo es una calle urbana con edificios y árboles borrosos.
La fatiga creciente puede indicar hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva y exige un diagnóstico preciso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La insuficiencia cardíaca congestiva, en cambio, tiene otro punto de partida. Según Johns Hopkins Medicine, se produce cuando el órgano no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. En muchos casos, el problema comienza en el ventrículo izquierdo. Si no logra vaciarse correctamente, la sangre se acumula hacia atrás y puede generar congestión en los pulmones. A eso se suman retención de líquidos, hinchazón en piernas o abdomen y fatiga creciente.

Esa relación entre ambos cuadros explica parte de la confusión. Brown University indicó que la insuficiencia cardíaca congestiva puede provocar hipertensión pulmonar por el reflujo de sangre hacia los pulmones. A su vez, si la presión en los órganos respiratorios sube demasiado, puede afectar también al ventrículo derecho. Por eso, aunque no sean equivalentes, en algunos pacientes pueden coexistir y agravar el cuadro clínico.

Los síntomas que más se superponen son la dificultad para respirar, la fatiga, la hinchazón en piernas o tobillos, el dolor o la presión en el pecho, los mareos y, en algunos casos, los desmayos.

Hombre adulto con suéter gris y pantalones vaqueros se detiene en escaleras. Apoya una mano en el pecho y la otra en la baranda. Pared bicolor y ventana.
La falta de aire al hacer esfuerzos habituales es un síntoma frecuente en la hipertensión pulmonar y en la insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuadro cardiovascular tiene su abordaje

La diferencia puede orientarse con la exploración física, la radiografía de tórax y el ecocardiograma, que permite determinar si la disfunción se localiza sobre todo en el ventrículo derecho o en el izquierdo. Cleveland Clinic agregó que el ecocardiograma suele ser una prueba inicial relevante, pero que el cateterismo cardíaco derecho sigue siendo fundamental para confirmar el diagnóstico.

En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, el abordaje incluye antecedentes clínicos, examen físico y estudios como análisis de sangre, radiografía de tórax, ecocardiograma, electrocardiograma y, en algunos casos, cateterismo cardíaco, según Cleveland Clinic. La clasificación por etapas permite establecer si la persona está en riesgo, si ya tiene cambios estructurales en el corazón o si presenta síntomas avanzados.

Ilustración de pulmones rosados con árbol bronquial visible sobre el contorno azul de la caja torácica y la columna.
Los síntomas similares de la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca pueden generar confusión en el diagnóstico clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la hipertensión arterial pulmonar, el tratamiento está orientado a aliviar la sobrecarga del lado derecho del corazón y enlentecer la progresión de la enfermedad. Cleveland Clinic detalló que pueden utilizarse vasodilatadores pulmonares, bloqueadores de los canales de calcio en casos seleccionados, oxigenoterapia, diuréticos y distintas terapias específicas por vía oral, inhalada, intravenosa o mediante bomba de infusión.

Las medidas de cuidado general aparecen en ambos cuadros, aunque no sustituyen el tratamiento médico. Brown University mencionó mantener un peso saludable, evitar el exceso de sal y líquidos y sostener un programa de ejercicio de bajo nivel. También indicó que la rehabilitación pulmonar supervisada puede ayudar a mejorar la tolerancia al esfuerzo. En insuficiencia cardíaca congestiva, Cleveland Clinic y Johns Hopkins Medicine recomendaron actividad física regular según indicación médica, alimentación con bajo contenido de sodio, control del peso y seguimiento de los síntomas para detectar cambios de manera temprana.

La similitud de los síntomas puede hacer que ambos cuadros parezcan lo mismo en una primera mirada, pero las instituciones coinciden en que distinguirlos con precisión modifica por completo la estrategia de estudio, seguimiento y tratamiento. En enfermedades que pueden avanzar de manera gradual y comprometer tanto la capacidad de esfuerzo como la función cardíaca, esa diferenciación es uno de los puntos decisivos del abordaje clínico.

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