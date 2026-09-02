Ciencia

6 síntomas que anticipan un trastorno alimenticio, según expertos

Estos cuadros no siempre aparecen de forma abrupta y en muchas ocasiones se manifiestan a través de pequeños signos que pueden pasar desapercibidos

Ilustración de una persona con buzo azul y lágrimas en el rostro, comiendo carne sobre una mesa ante un fondo naranja.
Los trastornos alimentarios alteran la relación con la comida, el peso y la imagen corporal, y pueden afectar la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los trastornos alimentarios son afecciones de salud mental que alteran la relación con la comida, el peso, la imagen corporal y los hábitos cotidianos. Distintas instituciones médicas coinciden en que no se reducen a una dieta restrictiva ni a una preocupación pasajera por la alimentación: pueden comprometer tanto la salud emocional como la física, y en algunos casos derivar en complicaciones graves. Entre los cuadros más conocidos aparecen anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, trastorno de rumiación, entre otros cuadros.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, pueden expresarse con conductas muy distintas, como restringir alimentos, comer en exceso en poco tiempo, provocarse vómitos, abusar de laxantes o desarrollar rutinas rígidas en torno a la comida y el ejercicio. La Mayo Clinic y MedlinePlus advierten que, sin tratamiento, pueden afectar el corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes, la función renal y la salud mental, además de aumentar el riesgo de aislamiento, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.

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En ese marco, una de las claves es reconocer que hay señales tempranas. No siempre aparecen de forma idéntica ni permiten por sí solas un diagnóstico, pero varios organismos y especialistas señalan que ciertos cambios en la conducta, en la relación con el cuerpo y en el vínculo con la comida merecen atención cuanto antes.

Infografía con ilustraciones de personas y recuadros explicativos sobre trastornos alimentarios, con el logotipo de Infobae en la parte inferior.
Los expertos advierten que los trastornos alimentarios no siempre aparecen de forma abrupta y pueden manifestarse con señales tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis señales que pueden anticipar un trastorno alimentario

Uno de los signos más frecuentes es evitar situaciones sociales en las que hay comida. La dietista especializada en trastornos alimentarios Sophie Corbett indicó en la British Dietetic Association que la ansiedad por las porciones, los ingredientes o la posibilidad de “perder el control” puede llevar a dejar de asistir a salidas, reuniones o comidas compartidas. El National Health Service (NHS) también incluye entre las señales de alerta la evitación de espacios sociales cuando hay alimentos de por medio.

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Otro indicador es la preocupación persistente por el peso, el cuerpo o las calorías. Según la asociación británica, algunas personas se pesan con frecuencia y su estado de ánimo queda atado al número que muestra la balanza. La Cleveland Clinic y la Mayo Clinic describen además una focalización excesiva en la figura corporal.

Un tercer signo es la sensación de pérdida de control al comer, en especial cuando aparecen episodios de ingesta rápida o en grandes cantidades, seguidos por angustia, culpa o vergüenza. La British Dietetic Association indica que este patrón puede llevar a comer a escondidas. En la misma línea, MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de USA, describe que los atracones se acompañan de malestar intenso y de intentos posteriores por restringir la alimentación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La preocupación persistente por el peso, el cuerpo o las calorías es otra señal de alerta de un trastorno alimentario (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede encender alertas el ejercicio usado como castigo o condición para comer. Corbett advirtió que, en algunos casos, el entrenamiento deja de estar asociado al bienestar y pasa a funcionar como una obligación para “compensar” calorías. La Cleveland Clinic menciona como síntoma conductual el ejercicio compulsivo después de las comidas.

Otra señal temprana es evitar grupos enteros de alimentos o seguir reglas alimentarias rígidas, con miedo o culpa intensa si no se cumplen. Según la British Dietetic Association, esto puede empezar como un intento de “comer más sano” y transformarse en un patrón restrictivo. El NHS y la Universidad de Rochester también aluden a hábitos estrictos, rituales con la comida y conductas que, vistas desde afuera, pueden parecer elecciones de estilo de vida, pero esconder un problema más profundo.

El sexto signo relevante es el ocultamiento de la conducta alimentaria. Mentir sobre lo que se comió, tirar comida, comer a solas o retirarse después de las comidas son comportamientos mencionados por las instituciones clínicas. El secretismo no define por sí mismo un diagnóstico, pero varios de estos organismos lo describen como una señal de que la relación con la comida está atravesada por vergüenza, angustia o necesidad de control.

Los distintos tipos de trastornos alimentarios

Una persona con sudadera con capucha come frituras de una bolsa dentro de una despensa llena de cereales y latas.
La pérdida de control al comer, con atracones seguidos de culpa o vergüenza, puede indicar un trastorno alimentario (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Anorexia nerviosa: se caracteriza por una restricción marcada de la ingesta, miedo intenso a aumentar de peso y una percepción alterada del propio cuerpo, según la Cleveland Clinic. Puede incluir ejercicio excesivo, uso de laxantes o vómitos inducidos.
  • Bulimia nerviosa: combina episodios de atracones con conductas compensatorias, como vómitos, ayuno, abuso de laxantes o ejercicio extremo. De acuerdo con la Mayo Clinic, suele estar acompañada por culpa, vergüenza y una preocupación intensa por el peso y la figura.
  • Trastorno por atracón: implica episodios de ingesta de grandes cantidades de comida en poco tiempo con sensación de pérdida de control, pero sin purgas posteriores regulares. MedlinePlus señala que después suelen aparecer malestar, culpa o vergüenza.
  • ARFID: el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos no está motivado por el deseo de adelgazar ni por una imagen corporal distorsionada. Según la British Dietetic Association y la Mayo Clinic, puede relacionarse con sensibilidad a texturas, olores o sabores, miedo a atragantarse o escaso interés por comer.
  • OSFED: el NHS explica que este diagnóstico reúne presentaciones que no encajan por completo en las categorías más conocidas, aunque igualmente requieren atención clínica. La British Dietetic Association agrega que puede incluir síntomas mixtos o desencadenantes distintos.
  • Pica: la Cleveland Clinic describe este cuadro como la ingesta compulsiva de sustancias no alimenticias, como tierra, tiza o pintura.
  • Trastorno de rumiación: consiste en el retorno repetido de comida no digerida a la boca tras haber sido tragada, para volver a masticarla, tragarla o escupirla, según la Cleveland Clinic.

Más allá del tipo, las fuentes coinciden en un punto: estos trastornos pueden tratarse y la detección temprana mejora las posibilidades de recuperación. La Cleveland Clinic, la Mayo Clinic y el NHS señalan que el abordaje suele combinar atención médica, apoyo en salud mental y acompañamiento nutricional especializado.

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