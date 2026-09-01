Ciencia

Catherine Wu, oncóloga de Harvard, destacó el potencial de las vacunas personalizadas para el tratamiento del cáncer: “No es momento de dar marcha atrás”

Tras el resultado positivo de un ensayo en melanoma, la investigadora remarcó que el avance puede anticipar nuevas aplicaciones en otros tumores, aunque pidió cautela hasta conocer los datos completos

Una mujer de cabello oscuro y chaqueta roja sonríe junto a varios documentos pegados en una pared
"Soy optimista y creo que este tipo de inmunoterapia personalizada estará disponible para un mayor número de pacientes con cáncer en el futuro", dijo Catherine Wu, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard y del Instituto Oncológico Dana-Farber (Stephanie Mitchell/fotógrafa Harvard)
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Un ensayo clínico de fase III volvió a poner en primer plano a las vacunas personalizadas contra el cáncer tras mostrar resultados positivos en pacientes con melanoma de alto riesgo. La combinación de una vacuna de ARNm con la inmunoterapia pembrolizumab logró retrasar la reaparición del tumor y reducir su diseminación después de la cirugía, un resultado que despertó las expectativas sobre este tipo de tratamientos.

Sobre ese avance, la oncóloga Catherine Wu, profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard e investigadora del Dana-Farber Cancer Institute, sostuvo que el resultado refuerza años de trabajo en el área y resumió el momento del campo con una frase: “no es momento de dar marcha atrás”. La especialista habló con Harvard Gazette después de que las farmacéuticas informaran que la combinación experimental mostró beneficios frente al uso de pembrolizumab solo en pacientes con melanoma de alto riesgo cuyo tumor había sido extirpado por cirugía.

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El 19 de agosto, Infobae informó que el ensayo de fase III incluyó a 1.137 pacientes con melanoma de alto riesgo y comparó la vacuna personalizada de ARNm junto con pembrolizumab frente a pembrolizumab solo. El resultado principal fue que la combinación logró retrasar la reaparición del cáncer y ayudar a evitar su propagación, en lo que las farmacéuticas presentaron como el primer resultado positivo de fase avanzada para una vacuna terapéutica personalizada contra el cáncer basada en ARNm.

La vacuna de ARNm contra el melanoma es un desarrollo de los laboratorios Moderna y Merck, laboratorio conocido en Argentina como MSD/Merck, Sharp & Dohme (o Merck & Co en los Estados Unidos).

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Una jeringa insertada en un frasco sobre una mesa de metal junto a frascos de vidrio y una centrífuga al fondo.
El estudio en 1.137 pacientes con melanoma de alto riesgo comparó la combinación de la vacuna de ARNm de Moderna y Merck con pembrolizumab solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado en melanoma puede anticipar avances en otros tumores

En la entrevista publicada en Harvard Gazette, Wu señaló: “Los prometedores resultados son específicos para el melanoma, pero esperamos que este sea el primero de muchos”.

La investigadora agregó que las compañías tienen otros ensayos de gran escala en marcha, con cientos y hasta más de mil participantes por estudio, en cáncer de riñón, carcinoma escamoso, vejiga y pulmón.

Según describió, todos comparten una lógica similar: seleccionar múltiples neoantígenos propios de cada tumor y utilizarlos en una vacuna individual administrada mediante ARNm.

La vacuna busca activar al sistema inmune contra mutaciones propias del tumor

La vacuna VACCIMEL activa una fuerte respuesta inmune contra el melanoma/Conicet
La primera aprobación de esta inmunoterapia personalizada podría llegar en melanoma y extenderse luego a tumores de pulmón, riñón, vejiga y carcinoma escamoso. (Conicet)

Wu, una de las científicas vinculadas al desarrollo temprano de este enfoque, señaló que el punto de partida fue haber demostrado que estas vacunas debían diseñarse de forma personalizada y no como un producto único para todos los pacientes.

La especialista recordó que el estudio que su grupo de investigadores publicó en 2017 fue el primero de su tipo porque combinó secuenciación genómica en tiempo real con herramientas computacionales para identificar los blancos tumorales que debían incorporarse a cada formulación.

Ese trabajo se apoyó en la noción de neoantígenos, proteínas derivadas de mutaciones del tumor que el sistema inmune puede reconocer como extrañas.

A partir de esa información, la vacuna busca inducir una respuesta de linfocitos T capaz de identificar y atacar células tumorales residuales si la enfermedad reaparece. El tratamiento no apunta a prevenir una infección, sino a dirigir la inmunidad contra alteraciones concretas del cáncer.

Wu también relató que la dimensión personalizada de estas vacunas exigió un cambio en la manera de pensar su producción. Según explicó, su equipo de investigación tuvo que acudir temprano a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) porque no estaba desarrollando una misma vacuna para distribuir en masa, sino un producto distinto para cada paciente según el perfil genético de su tumor.

Estábamos creando un producto nuevo y personalizado, único para el tumor de cada paciente”, señaló. La investigadora añadió que ese rasgo obligó a alterar el proceso habitual de fabricación para volverlo compatible con lotes pequeños, repetidos y adaptados a tiempos clínicos. También valoró la intervención del organismo regulador y dijo que sus equipos buscan asegurar que existan resguardos adecuados para la seguridad de los pacientes.

La experta pidió cautela hasta conocer los datos completos del ensayo

Melanoma
Un ensayo clínico de fase III mostró que una vacuna personalizada de ARNm con pembrolizumab retrasó la reaparición del cáncer en pacientes con melanoma de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se mostró optimista, Wu evitó presentar el anuncio como una conclusión cerrada. En la entrevista indicó que, por ahora, la información difundida por las compañías ofrece solo un panorama general positivo y que la evaluación más precisa llegará cuando se publiquen los resultados completos.

Entre los puntos que espera revisar, mencionó la composición de los grupos del estudio, el equilibrio entre los pacientes asignados a cada rama del ensayo y las posibles diferencias en el número de dosis administradas. “Como en cualquier estudio, cuando se publiquen los resultados completos, espero que analicemos en conjunto la composición de los pacientes participantes”, dijo.

Ese matiz coincide con la mirada de muchos especialistas en oncología, quienes indican que todavía faltan datos detallados sobre el tiempo sin progresión y la supervivencia global, además de la revisión independiente que suele acompañar la presentación formal en congresos médicos y publicaciones científicas.

La primera aprobación podría llegar en melanoma y luego extenderse a otros tumores

Un doctor examina una lesión cutánea en el antebrazo de una mujer mayor con un dermatoscopio, mientras una asistente anota en una tableta.
La primera aprobación de esta inmunoterapia personalizada podría llegar en melanoma y extenderse luego a tumores de pulmón, riñón, vejiga y carcinoma escamoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre el próximo paso regulatorio, la especialista de Harvard respondió que imagina que las compañías intentarán obtener una aprobación para uso clínico y sostuvo que la primera autorización probablemente llegue en melanoma. Aun así, remarcó que el alcance futuro podría ampliarse si los próximos ensayos muestran resultados consistentes en otras enfermedades.

Soy optimista y creo que este tipo de inmunoterapia personalizada estará disponible para un mayor número de pacientes con cáncer”, afirmó.

Esa expectativa se apoya en que el melanoma, además de ser la forma más agresiva de cáncer de piel, presenta características biológicas que lo vuelven especialmente apto para enfoques inmunológicos de precisión.

La idea de que el hallazgo puede abrir una etapa más amplia para este campo es compartida por los investigadores de distintos campos. El diario The Washington Post señaló que lo que está en juego “va mucho más allá del melanoma” y que ya se estudian versiones de esta estrategia en pulmón, riñón, vejiga y otros tumores.

El investigador Antoni Ribas, profesor de Medicina en la Universidad de California en Los Ángeles, afirmó al diario estadounidense sobre los resultados: “Esto no había sucedido nunca con ninguna vacuna contra el cáncer”.

Wu advirtió que esta tecnología no necesariamente tendrá el mismo rendimiento en todos los tipos de cáncer. Mencionó, en particular, los tumores pediátricos y las neoplasias hematológicas, donde la carga mutacional suele ser baja y, por lo tanto, también lo es la cantidad de neoantígenos disponibles para construir vacunas con blancos claros.

Esa limitación muestra que el avance en melanoma no resuelve por sí solo el problema general del cáncer, aunque sí ofrece una prueba relevante para una plataforma terapéutica que busca expandirse. El desafío ya no es únicamente demostrar que la estrategia funciona, sino definir en qué tumores puede ofrecer más beneficio y cómo escalar su producción y acceso.

“No es momento de dar marcha atrás”, la frase con la que la doctora Wu resumió el momento del campo

Ilustración plana de un frasco de vacuna con etiqueta de circuito impreso. A la izquierda, una cadena de ADN digital; a la derecha, una red de nodos de IA.
La tecnología que se hizo famosa durante la pandemia nació de inversiones en oncología y ahora muestra resultados prometedores en su objetivo original, según los investigadores y fabricantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el final de la entrevista, Harvard Gazette le preguntó a Wu si el campo está viendo el “fin del cáncer” en tiempo real. La oncóloga respondió con cautela. “¿El fin del principio, tal vez?”, dijo, antes de describir el panorama actual como una etapa de mejoras amplias y visibles en las terapias oncológicas.

En ese punto, introdujo la frase que condensó su mirada sobre el momento que atraviesa esta línea de investigación. “No es momento de dar marcha atrás”, sostuvo, al señalar que uno de los grandes desafíos es lograr que las terapias lleguen con suficiente rapidez a los pacientes y que eso requiere recursos sostenidos.

Las compañías prevén presentar los resultados completos del ensayo en un congreso europeo este año. Ese será el próximo paso para medir con mayor precisión la magnitud del beneficio observado en melanoma y para evaluar si las vacunas terapéuticas personalizadas quedan en condiciones de convertirse en la primera nueva plataforma oncológica de este tipo con respaldo de fase III.

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