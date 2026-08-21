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Qué es la oxitocina y cuál es su impacto en la confianza: las claves de un nuevo estudio

El trabajo científico demostró que la hormona favorece ciertos comportamientos en un grupo específico, y descartó un efecto generalizado y universal

Una pareja sonriente sentada en una mesa de café, con una taza de café y un vaso de jugo. La mujer apoya su cabeza en el hombro del hombre.
Investigadores de Suiza, Alemania y Bélgica hallaron que la oxitocina actúa sobre el vínculo social de manera selectiva y no generalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La palabra reúne dos palabras griegas, ὠκύς (“rápido”) y τόκος (“parto”), y recoge lo primero que se conoció de la hormona oxitocina: su capacidad para estimular las contracciones uterinas. Sus papeles en la lactancia y en la conducta se describieron mucho más tarde, según explica la Clínica Universidad de Navarra.

Esta hormona interviene en el vínculo afectivo, la confianza y la conducta social, y según estudios anteriores, su administración aumenta la disposición a confiar en desconocidos.

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La novedad es un estudio que halló que la oxitocina, administrada por vía intranasal, aumentó la confianza en hombres con baja predisposición a confiar, pero no como un efecto general aplicable a toda la población.

El estudio de las universidades de Zúrich (Suiza), Otto von Guericke de Magdeburgo (Alemania) y Amberes (Bélgica) confirmó que esta hormona vinculada a las interacciones sociales actuó de forma selectiva, un matiz que ayuda a explicar por qué trabajos anteriores habían arrojado resultados dispares.

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Qué descubrió el estudio sobre la oxitocina

Primer plano de un joven con auriculares y diadema blanca, frente a un monitor. Gráficos de cerebros digitales con áreas activas flotan sobre su cabeza. Un escáner fMRI está al fondo.
La oxitocina es una hormona que puede aumentar la apertura hacia desconocidos en hombres con baja disposición a interactuar con otros, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se centró en 359 hombres que, según un cuestionario previo, mostraban baja propensión a confiar. Los autores limitaron deliberadamente la muestra al sexo masculino para comparar los resultados con estudios previos y plantearon la hipótesis antes de conocer los datos, en un campo que había recibido críticas por muestras pequeñas y dificultades metodológicas para contrastar trabajos entre sí.

El antecedente de referencia fue el estudio que el profesor de Economía de la Universidad de Zúrich Ernst Fehr (que también participó de esta investigación) publicó en Nature en 2005, donde presentó por primera vez pruebas de que la oxitocina podía elevar la confianza en otros seres humanos.

La investigación fue publicada hace 21 años por Fehr en la revista Nature. Sin embargo, análisis posteriores no lograron resultados uniformes al respecto. Desde entonces, algunas investigaciones respaldaron ese hallazgo y otras no detectaron un efecto amplio.

Los participantes del nuevo estudio recibieron de forma aleatoria oxitocina o placebo y después jugaron bajo condiciones estrictas de anonimato a una prueba de confianza. En ese juego decidieron cuánto dinero entregar a una persona desconocida.

Mano presionando un spray nasal blanco que expulsa una fina neblina en un entorno clínico
La oxitocina administrada por vía intranasal mostró un aumento en la apertura hacia extraños en hombres con baja disposición a interactuar, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hombres con baja predisposición a confiar que recibieron la hormona entregaron en promedio 15% más dinero que quienes integraron el grupo placebo con la misma característica. Al combinar esos datos con los de un trabajo anterior similar, la muestra total llegó a 578 hombres y el aumento de la confianza se acercó al 17%.

El estudio confirmó la conclusión central del trabajo de 2005, aunque añadió un límite preciso: la oxitocina no volvió más confiadas a todas las personas. Según los investigadores, el efecto apareció en hombres que ya partían de una baja predisposición a confiar.

La investigación respondió así a una duda que seguía abierta desde hace dos décadas: si la hormona realmente incrementaba la confianza y bajo qué condiciones podía hacerlo.

Primer plano de un hombre y una mujer con rostros cercanos, ambos sonriendo sutilmente, sus ojos fijos en el otro, con detalles de sus narices y mejillas.
Los autores refutaron que la oxitocina vuelva más abiertos a todos, su efecto depende de la predisposición individual de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Después de más de 20 años, hemos logrado aportar pruebas sólidas de un efecto selectivo de la oxitocina”, ha celebrado Fehr.

La oxitocina pareció modificar el comportamiento de confianza solo en un subgrupo concreto y no como una respuesta universal. El hallazgo sugiere que su efecto depende de características previas de la persona, en este caso una baja tendencia inicial a confiar.

Los autores refutaron de forma explícita la idea de que la hormona haga más confiadas a todas las personas. Su conclusión fue que aumenta selectivamente el comportamiento de confianza en hombres con una baja predisposición a confiar.

Otras funciones de la oxitocina

La Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala emitió un dictamen favorable unificado para crear una ley de fortalecimiento, protección y promoción de la lactancia materna.
La oxitocina participa en funciones físicas como el parto y la lactancia, pero también en el vínculo romántico y el lazo entre padres e hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos funciones físicas principales de la oxitocina son estimular las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y el alumbramiento y estimular las contracciones del tejido mamario para facilitar la lactancia después del parto, explica Cleveland Clinic de Estados Unidos.

También actúa como mensajero químico en el cerebro y desempeña un papel importante en muchos comportamientos humanos e interacciones sociales, describió la clínica y enumeró los siguientes:

  • Excitación sexual.
  • Reconocimiento.
  • Confianza.
  • Vínculo romántico.
  • Vínculo entre padres e hijos.

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