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El instituto Malbrán activa una nueva estrategia para abordar enfermedades infecciosas en Argentina

La etapa se centra en proyectos de investigación y diagnóstico temprano, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta. Un convenio prevé la incorporación de herramientas científicas y acuerdos para generar datos locales

Cinco personas sentadas alrededor de una mesa de madera. Dos mujeres y un hombre firman documentos. Bandera de Argentina y dos cuadros en la pared trasera
El Ministerio de Salud de la Nación firmó un acuerdo con la ANLIS Malbrán y Roche para reforzar la investigación y el diagnóstico de enfermedades infecciosas en Argentina.
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El Ministerio de Salud de la Nación firmó un acuerdo para reforzar la investigación y el diagnóstico de enfermedades infecciosas en Argentina. La iniciativa, que tuvo como eje a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS Malbrán), apunta a crear nuevas herramientas para detectar virus, estudiar resistencias a los antimicrobianos y ampliar la evidencia local para mejorar la respuesta sanitaria.

El entendimiento fija un marco general para impulsar proyectos de investigación e innovación en enfermedades infecciosas prevalentes. La meta oficial consiste en articular capacidades científicas, técnicas y diagnósticas para mejorar la prevención, la detección y la atención de pacientes.

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El acuerdo se cerró con Roche Argentina, en el marco de una agenda oficial que busca impulsar la innovación científica enfocada en problemas sanitarios de alta prevalencia en el país.

Uno de los puntos centrales del convenio es el fortalecimiento de la capacidad de detección y caracterización de agentes infecciosos. Dicho de forma simple, se trata de mejorar la identificación de virus y otros patógenos, además de estudiar cómo responden frente a tratamientos antimicrobianos.

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Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, posan sonriendo. Dos mujeres sostienen documentos abiertos. Detrás, una bandera argentina y una pintura mural
El convenio entre Salud y la ANLIS Malbrán busca crear herramientas para detectar virus, estudiar resistencias a los antimicrobianos y ampliar la evidencia local.

Ese trabajo incluye el desarrollo de herramientas científicas y diagnósticas nuevas. También prevé proyectos destinados a generar datos producidos en el país, con el objetivo de contar con información local para definir respuestas sanitarias más rápidas y precisas.

El foco oficial en el diagnóstico y la prevención

La iniciativa pone el acento en una cuestión concreta del sistema de salud: detectar antes para intervenir mejor. En ese marco, el convenio busca ampliar la capacidad nacional para reconocer agentes infecciosos y sus posibles resistencias. En términos sencillos, eso apunta a saber con mayor rapidez qué microorganismo circula y qué tratamiento podría resultar más eficaz.

El acuerdo abre la puerta al diseño de soluciones diagnósticas integradas. Esa expresión alude a métodos y dispositivos que permiten reunir datos de laboratorio, análisis de muestras y criterios clínicos para tomar decisiones con más respaldo técnico.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señaló que el convenio marco “representa un paso más en el fortalecimiento de una alianza público-privada en la que el conocimiento y la capacidad científica de la ANLIS Malbrán se ponen al servicio de la innovación y del desarrollo de productos para la salud”.

Dos científicos, un hombre y una mujer, con batas blancas y guantes azules, utilizan un microscopio en un laboratorio con tubos de ensayo y equipos.
El acuerdo establece un marco para impulsar proyectos de investigación e innovación en enfermedades infecciosas prevalentes y mejorar la prevención, la detección y la atención de pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugones agregó que la iniciativa forma parte de una visión oficial que busca que “la salud sea un motor de desarrollo, inversión y crecimiento para la Argentina”. La definición ubica el acuerdo dentro de una estrategia más amplia que excede el plano estrictamente sanitario y lo vincula con la política de desarrollo económico.

La titular de la ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, también destacó el alcance del entendimiento. “Las capacidades científico-tecnológicas y la experiencia del Malbrán hoy permiten impulsar este tipo de proyectos”, afirmó. Luego sostuvo que “los conocimientos y herramientas que se desarrollen permitirán continuar fortaleciendo el sistema sanitario y anticiparnos a los desafíos que plantean las enfermedades infecciosas”.

Cómo se aplicarán los proyectos específicos

El convenio firmado no pone en marcha de manera automática cada iniciativa. El texto prevé que cada proyecto deberá contar con acuerdos específicos, con objetivos, actividades, recursos, responsabilidades y cronogramas definidos.

Ese punto delimita el funcionamiento del esquema. El marco general habilita la cooperación, pero cada trabajo concreto necesitará su propio instrumento administrativo. De esa forma, las partes deberán precisar qué harán, con qué recursos y en qué plazos.

Aunque el foco principal quedó puesto en el Ministerio de Salud y en la ANLIS Malbrán, la empresa también planteó su posición sobre el alcance del entendimiento. La presidenta de Roche Argentina, María Pía Orihuela, afirmó que articular con una institución de referencia como el Malbrán permitirá crear mejores condiciones para que la ciencia y la innovación se traduzcan en soluciones para el sistema de salud y la sociedad.

A su vez, Guido Bartalena, gerente general de Roche Diagnóstica, sostuvo que “un diagnóstico oportuno puede hacer la diferencia para las personas y a su vez contribuir como motor de sustentabilidad del sistema de salud”. La declaración refuerza el énfasis del acuerdo sobre herramientas de detección temprana y capacidad diagnóstica.

La firma del acuerdo se inscribe en una política más amplia del Gobierno nacional para promover investigación, innovación y capacidades científico-tecnológicas en salud. En esa línea, la comunicación oficial recordó que a fines de mayo el Ministerio de Salud y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunciaron una agenda de inversión de USD 8.000 millones para los próximos seis años.

Ese programa fue presentado con tres objetivos centrales: ampliar la investigación clínica, generar empleo altamente calificado y profundizar la inserción de Argentina en cadenas globales de investigación y desarrollo. Dentro de ese marco, el convenio con el Malbrán aparece como una pieza orientada al terreno de las enfermedades infecciosas.

El acuerdo conserva la autonomía institucional de las partes, mantiene criterios de transparencia y se ajusta a las condiciones de competencia previstas por la normativa vigente. El próximo paso dependerá de los convenios específicos que definan qué líneas de trabajo se activarán primero y cómo se instrumentará esa cooperación técnica.

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