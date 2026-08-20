Un recurso digital podría ayudar a reducir síntomas depresivos en estudiantes secundarios

El juego educativo PlaySmart fue evaluado con 532 estudiantes de 16 a 19 años reclutados en programas escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ensayo clínico con 532 estudiantes de secundaria de Connecticut encontró que PlaySmart, una herramienta digital orientada a la salud mental, se asoció con menos síntomas depresivos un año después de la intervención. El trabajo también detectó una mejor disposición a buscar ayuda psicológica entre quienes utilizaron el programa.

La salud mental adolescente se volvió una de las áreas más observadas por escuelas, especialistas y sistemas de atención. La depresión, las dificultades para pedir ayuda y las barreras de acceso a profesionales explican parte del interés por estrategias de prevención capaces de llegar antes, con mayor alcance y dentro de entornos cotidianos como la escuela.

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En ese escenario, las intervenciones digitales con fines preventivos ocupan un lugar cada vez más visible. La evidencia disponible muestra efectos modestos y pocos seguimientos prolongados en adolescentes, según una revisión sistemática y un panorama general de revisiones previas.

En ese marco, un ensayo clínico (estudio que compara grupos bajo condiciones definidas) publicado en JAMA Network Open encontró que una herramienta interactiva llamada PlaySmart se asoció con una reducción de síntomas depresivos en adolescentes al cabo de un año. La investigación también detectó una mejor disposición a buscar ayuda psicológica, un punto relevante en una etapa marcada por el estigma, la subestimación del malestar y la demora en la consulta.

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Un ensayo clínico con más de 500 estudiantes

El estudio incluyó a 532 adolescentes de entre 16 y 19 años reclutados a través de programas de salud escolar en Connecticut. De ese total, 269 utilizaron PlaySmart y 263 formaron parte de un grupo de control activo (grupo de comparación que también recibe una intervención), con acceso a títulos comerciales de rol sin contenido terapéutico.

Ese diseño permitió distinguir si el efecto se vinculaba con el contenido de salud conductual (salud mental y conductas de riesgo) y no solo con el tiempo frente a pantalla o con la experiencia interactiva en general.

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Los participantes podían ingresar al ensayo si habían informado consumo reciente de vapeo, alcohol o drogas no opioides, o si presentaban síntomas de depresión elevados. Quedaron excluidas las personas con antecedentes de uso problemático de opioides, una condición que acota el alcance de los resultados.

La medición principal se realizó con el PHQ-8, un cuestionario de ocho preguntas que los propios participantes responden para detectar y seguir síntomas de depresión mayor (trastorno depresivo definido por criterios clínicos). Sus puntajes van de 0 a 24, y los valores más altos se asocian con mayor severidad.

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La intervención digital con PlaySmart mantuvo efectos durante doce meses y también mejoró la actitud hacia la búsqueda de ayuda profesional tras seis semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambió tras la intervención

Al cabo de un año, los adolescentes que utilizaron PlaySmart registraron puntajes 1,12 puntos más bajos en el PHQ-8 que el grupo de comparación. Según el artículo, ese resultado quedó en el rango alto de lo informado en programas escolares de prevención de la depresión.

El estudio también detectó un cambio temprano en la actitud frente a la búsqueda de atención psicológica. Después de seis semanas de uso, los participantes del grupo de intervención mostraron una disposición más positiva a pedir ayuda. Ese hallazgo no prueba por sí solo el inicio de un tratamiento, pero sí documenta una variación en uno de los obstáculos más frecuentes para la consulta.

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La estructura de PlaySmart se apoya en escenas narrativas en las que los adolescentes deben reconocer señales de depresión, evaluar riesgos y decidir si conviene recurrir a un adulto de confianza. La herramienta también permite revisar decisiones previas y observar cómo otras elecciones modifican el desarrollo de la situación.

El impacto de PlaySmart no mostró diferencias significativas según sexo, raza u otros factores sociodemográficos en contextos escolares diversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un resultado que sobresale dentro de un campo todavía desigual

El interés por este estudio también surge del contexto general de la evidencia disponible. Las intervenciones digitales de salud mental para adolescentes muestran resultados heterogéneos y, en muchos casos, efectos de magnitud limitada frente a otros recursos de comparación. Una revisión general y un metaanálisis sobre herramientas gamificadas describieron beneficios modestos en depresión y una evidencia todavía irregular.

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Otro aspecto relevante fue la consistencia entre subgrupos. El trabajo no encontró diferencias significativas en el impacto de la herramienta por sexo, raza, curso, inseguridad alimentaria o antecedentes familiares de consumo de sustancias. Ese dato amplía el alcance potencial de la herramienta en contextos escolares diversos.

El ensayo no evaluó a PlaySmart como reemplazo de la atención profesional ni como respuesta universal frente a la depresión adolescente. Los resultados corresponden a estudiantes de 16 a 19 años reclutados en programas de salud escolar de Connecticut y muestran una reducción de 1,12 puntos en el PHQ-8 tras 12 meses de seguimiento.

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