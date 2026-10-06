América Latina

La CAF aprueba 224 millones de dólares para 12 proyectos viales en Bolivia

El financiamiento contempla la conclusión de nueve proyectos paralizados y tres nuevas obras. Queda pendiente la aprobación en la Asamblea Legislativa

obra de infraestructura vial en Bolivia
Imagen referencia de una obra de infraestructura vial en Bolivia. Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF aprobó un crédito de 224 millones de dólares para Bolivia destinado a reactivar y concluir 12 proyectos viales en seis de los nueve departamentos del país.

El préstamo permitirá intervenir 469 kilómetros de la Red Vial Fundamental, según informó el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán. Sin embargo, los recursos todavía no están disponibles porque queda pendiente la aprobación del contrato de crédito en la Asamblea Legislativa.

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La negociación del financiamiento se produjo durante una reunión del directorio de CAF en Montevideo, Uruguay, con la participación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales.

El denominado Programa Nacional de Reactivación Vial contempla recursos adicionales para completar proyectos que ya contaban con financiamiento y que quedaron paralizados o enfrentaron dificultades para continuar debido, entre otros factores, a problemas de liquidez y al incremento de los costos de construcción.

Vista de la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, durante un bloqueo de protesta social el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Vista de la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, durante un bloqueo de protesta social el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

La CAF señaló que el programa beneficiará directamente a unos 3,86 millones de personas y permitirá completar 469 kilómetros de infraestructura vial. La Red Vial Fundamental es estratégica para la economía boliviana porque por sus carreteras circula más del 80% de la carga nacional.

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El financiamiento también contempla un mecanismo para aliviar las obligaciones de las gobernaciones y municipios que deben aportar recursos de contraparte para algunas de las obras. Según Farfán, citado en un comunicado de prensa, esas entidades podrán incorporar sus compromisos al esquema de financiamiento y ampliar los plazos de pago hasta entre 15 y 20 años.

“En vez de pagar su contraparte en uno o dos años, se van a sumar al crédito en las mismas condiciones que el Gobierno central”, explicó.

En tanto, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó la importancia de la infraestructura vial para la integración económica del país. “Bolivia tiene en su red vial una de sus principales herramientas para integrarse, producir y competir”, afirmó, al señalar que el organismo busca acompañar al país “en un momento desafiante”.

Sergio Díaz-Granados junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante un encuentro en La Paz el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Sergio Díaz-Granados junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante un encuentro en La Paz el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El crédito es parte de un paquete de préstamos internacionales que negocia el Gobierno de Rodrigo Paz con el objetivo de devolver la estabilidad financiera al país y reactivar inversiones en infraestructura, en medio de restricciones que han afectado la ejecución de obras públicas.

Hace poco más de una semana, el presidente informó que se había logrado negociar en total cerca de 10 mil millones de dólares de crédito proveniente de diferentes organismos. Sin embargo, no se detallaron montos, organizaciones ni proyectos a los que estarían destinados.

Los tramos

Entre las obras que serán reactivadas figuran la doble vía Challapata-Oruro y el tramo La Joya-Chuquichambi, en Oruro; la doble vía Santa Cruz-Warnes, en Santa Cruz; y proyectos en La Paz como Unduavi-Chulumani, Puente Sacambaya, Puente Mapiri, Puentes Río Seque-Río Seco y sus accesos, y Escoma-Pacobamba.

También están contemplados el tramo Porvenir-Puerto Rico, en Pando, y tres proyectos cuyos costos fueron actualizados: Okinawa-Los Troncos, en Santa Cruz; El Salto-Puente Limón, en Chuquisaca; y Uyuni-Hito LX, en Potosí.

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