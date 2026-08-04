El Banco Nación refinancia deudas de tarjeta de crédito con un trámite 100% virtual: quiénes pueden acceder

El Banco Nación habilitó una nueva forma 100% digital para refinanciar deudas contraídas por el uso de la tarjeta de crédito. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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En un contexto de alta morosidad, el Banco Nación lanzó una nueva modalidad de refinanciación 100% digital y autogestiva para clientes en situación de mora o irregularidad crediticia.

La propuesta, que forma parte del programa para el ordenamiento de compromisos financieros de los clientes, busca facilitar el acceso a soluciones para quienes presentan deudas en tarjetas de crédito. En tal sentido, el organismo estatal detalló que la operatoria está disponible en una primera etapa para usuarios con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes pueden acceder a planes de hasta 96 meses.

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“En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación”, afirmó el texto oficial.

Según datos difundidos por la institución, ya se alcanzaron más de 62.000 refinanciaciones en lo que va de 2026, por un monto superior a 310.000 millones de pesos. El nuevo canal digital, 100% autogestivo, permite a los clientes gestionar la refinanciación sin acudir a una sucursal y con contabilización automática de la operación. “La modalidad registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento”, destacó el comunicado.

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Al mismo tiempo, la entidad indicó que la herramienta se consolida como “una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados”, permitiendo que las personas en situación de mora accedan a opciones para regularizar sus deudas sin intermediarios ni trámites presenciales.

Con este desarrollo, Banco Nación amplía su kit de soluciones digitales y refuerza su propuesta para quienes enfrentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

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Más planes

En el contexto de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la entidad presentó una iniciativa destinada a ampliar las alternativas de refinanciación y a ofrecer una herramienta para reorganizar deudas atrasadas, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y mantener el cumplimiento de las obligaciones a lo largo del tiempo.

La propuesta permite refinanciar deudas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, ajustable por CER) y está orientada a dos grupos de usuarios:

Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.

Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.

Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre los aspectos principales de la línea, se incluye un plazo máximo de 120 meses y la amortización mensual bajo el sistema francés.

La tasa de interés varía según el perfil del usuario: quienes cobren sus haberes a través del banco tendrán acceso a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los clientes será del 14 por ciento.

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El Banco Nación lanzó una serie de medidas para las personas en situación de mora.

Además, quienes ya perciben sus ingresos en la entidad podrán elegir la incorporación de un tope de cuota basado en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante la contratación de una prima. Esta alternativa establece que, si la cuota calculada en UVA supera el ajuste definido por el CVS, se aplicará como límite el tope correspondiente a ese índice.

La opción se encuentra disponible desde el lunes 29 de junio. Para solicitar la refinanciación o recibir información adicional, los interesados deben acercarse a las sucursales de la entidad.

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Cómo refinanciar las deudas

Esta nueva herramienta complementó las líneas presentadas en mayo para la unificación de deudas destinadas a personas físicas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las opciones anunciadas anteriormente para la regularización de deudas son las siguientes:

Consolidación de deudas : dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito : disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.

Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.