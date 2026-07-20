Ciencia

A 57 años del Apolo 11: cómo la llegada del hombre a la Luna cambió la historia

La misión protagonizada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins marcó un antes y un después para la ciencia y la tecnología

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El Apolo 11 llegó a la Luna el 20 de julio de 1969 y cambió la historia de la ciencia y la tecnología

El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 aterrizó en la Luna y cambió para siempre la historia mundial. El acontecimiento ocurrió cuando los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins protagonizaron la misión que llevó al ser humano al satélite natural de la Tierra. El evento se transmitió en vivo por televisión y fue visto por millones de personas en distintos países, marcando un hito en la comunicación global y en la percepción de los logros científicos.

El aniversario 57° de la llegada del hombre a la Luna coincide con el Día del Amigo, una fecha simbólica en Argentina. El odontólogo Enrique Ernesto Febraro propuso el 20 de julio como Día de la Amistad, inspirándose en la llegada del Apolo 11 al satélite. Muchas personas en Argentina aprovechan la jornada para saludar a sus amistades, ya sea de manera masiva o selectiva.

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La carrera espacial y los desafíos del presente

El aniversario del Apolo 11 encuentra a la exploración lunar en un momento de competencia internacional. China y Rusia anuncian planes para construir sus propias bases en la Luna durante la próxima década. Estados Unidos y la Unión Europea también proyectan una base lunar, con un español a cargo del desarrollo. La inversión privada participa por primera vez de manera significativa, con empresas como la de Jeff Bezos fabricando vehículos para transportar a los futuros habitantes del satélite.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins protagonizaron la misión Apolo 11 que llevó al ser humano a la Luna - crédito NASA
Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins protagonizaron la misión Apolo 11 que llevó al ser humano a la Luna - crédito NASA

En Infobae Al Amanecer, Micaela Mendelevich afirmó que la carrera espacial se intensifica por la disputa en torno al polo sur lunar. Esa región podría albergar hielo, un recurso esencial para la futura vida humana fuera de la Tierra. Los tratados internacionales establecen que la Luna no pertenece a ningún país, pero el control de los recursos naturales será un tema central en la próxima etapa de la exploración.

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El liderazgo de Jared Isaacman como director de la NASA trajo cambios en los proyectos previstos. Mendelevich explicó que la continuidad del programa Artemis y la estación Gateway, que iba a orbitar la Luna, quedó cancelada. La nave Artemis tenía como objetivo llevar por primera vez a una mujer a la superficie lunar.

Herencia científica y tecnológica del Apolo 11

Durante la misión Apollo 11, los astronautas dejaron en la superficie lunar diversos objetos y experimentos. Entre ellos, un espejo que permite medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna. Este experimento, descrito por Mendelevich como el más longevo instalado por humanos fuera de la Tierra, cumple también 57 años. El método consiste en disparar un láser desde la Tierra y calcular el tiempo que tarda en volver, lo que ha permitido comprobar que la Luna se aleja más de tres centímetros por año.

Un televisor antiguo de madera con una pantalla en blanco y negro que muestra a un astronauta del Apollo 11 parado en la superficie lunar.
La llegada del hombre a la Luna se transmitió en vivo por televisión y fue seguida por millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Apolo 11 también dejó residuos y desechos en la superficie lunar. Los tripulantes debieron abandonar parte de la basura y elementos biológicos, ya que el regreso a la Tierra requería reducir al máximo el peso de la nave. Además, se recolectaron muestras de regolito, el polvo lunar, que representa un desafío técnico para las futuras bases habitadas. Este polvo contiene partículas afiladas que dañan los trajes y equipos, y la radiación constituye otro riesgo para la permanencia humana.

La misión abrió el camino para nuevos experimentos y tecnologías, y sentó las bases de la cooperación internacional y la competencia entre potencias. Las iniciativas actuales buscan emplear impresoras 3D y vehículos autónomos para construir bases, utilizando los recursos disponibles en la Luna.

La Luna en la cultura y la vida en la Tierra

La Luna no solo tiene un valor científico, sino que influye de forma directa en la vida terrestre. Mendelevich señaló que la formación del satélite se produjo hace aproximadamente 4.500 millones de años, como resultado del choque de un cuerpo del tamaño de Marte con la Tierra. La existencia de la Luna estabiliza el clima y regula las mareas, lo que permitió el desarrollo de la vida.

Sin la presencia de la Luna, los científicos afirman que la vida en la Tierra no habría sido posible. Su influencia en las mareas evita la aparición de fenómenos extremos como tsunamis constantes, y su gravedad modifica el entorno de manera favorable. Por este motivo, el satélite ocupa un lugar central tanto en la ciencia como en el imaginario colectivo.

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