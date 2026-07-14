Ciencia

La ciencia y la medicina abren una nueva era en el control del colesterol

Nuevos medicamentos, técnicas de edición genética y cambios en las guías clínicas perfilan un escenario inédito para reducir el colesterol LDL y prevenir enfermedades cardíacas con mayor eficacia desde etapas tempranas de la vida

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine mostró que un tratamiento oral experimental redujo hasta un 60% el colesterol LDL en 24 semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de controlar los niveles elevados de colesterol en la población adulta ha guiado durante décadas la investigación mundial en salud cardiovascular. Si bien las medidas preventivas y los tratamientos existentes han permitido avances, persistían incógnitas sobre cómo alcanzar reducciones más profundas y sostenibles en quienes sufren hipercolesterolemia o tienen alto riesgo de enfermedad coronaria. Ahora, tres avances científicos recientes ofrecen respuestas concretas que podrían transformar la prevención y el tratamiento del exceso de colesterol.

Durante años, el principal obstáculo fue la dificultad para mantener el “colesterol malo” –denominado técnicamente colesterol LDL– dentro de rangos considerados seguros, sobre todo en personas con predisposición genética o afecciones crónicas. El empleo de estatinas, los cambios alimentarios y la actividad física brindan protección, pero para una amplia proporción de pacientes, este control resultaba insuficiente. Ante esa limitación, la comunidad médica internacional abordó una pregunta crucial: ¿puede la ciencia actual ofrecer terapias más efectivas y duraderas para bajar el colesterol y reducir los infartos?

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La respuesta emergió a partir de investigaciones divulgadas este año, incluyendo un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, que mostró que un tratamiento oral experimental logró descensos de colesterol LDL nunca antes vistos con medicamentos de administración oral. Además, científicos del Reino Unido informaron resultados positivos de un ensayo internacional con una novedosa terapia de edición genética capaz de disminuir el colesterol de manera permanente en quienes presentan alto riesgo hereditario. En paralelo, las sociedades médicas de Estados Unidos ajustaron sus guías clínicas y enfatizaron la necesidad de intervenciones mucho más tempranas, ampliando el horizonte de prevención.

Un nuevo fármaco oral y su impacto clínico

Ilustración de un corazón y una arteria con acumulación de placa de colesterol y glóbulos rojos. Se ven alimentos como hamburguesa, papas fritas, queso y huevos.
Las nuevas guías clínicas de Estados Unidos plantean una prevención del colesterol más temprana con controles desde la adolescencia y medicación precoz según el riesgo(Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero de 206, investigadores de centros estadounidenses dieron a conocer el avance de un novedoso medicamento oral, evaluado en un ensayo controlado sobre personas con hipercolesterolemia. Según se detalla en el estudio, quienes recibieron la pastilla diariamente redujeron sus niveles de colesterol LDL hasta un 60% en solo 24 semanas, mientras que el grupo placebo no registró descensos. “Estas reducciones en colesterol LDL son las mayores logradas por vía oral desde la aparición de las estatinas”, indicaron los autores en el comunicado de prensa institucional.

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El nuevo tratamiento actúa bloqueando una proteína específica –llamada PCSK9– en el torrente sanguíneo, lo que favorece la eliminación del colesterol nocivo por parte del hígado. “Los participantes experimentaron caídas sostenidas de LDL y mejoras en otros lípidos sanguíneos vinculados a la enfermedad cardiovascular”, subrayaron los investigadores en el comunicado.

Además, los efectos se mantuvieron sin alteraciones durante un seguimiento de doce meses. Si los ensayos en curso confirman estos resultados y la seguridad del compuesto, podría surgir una alternativa accesible para millones de personas que no alcanzan el control adecuado con terapias convencionales.

Edición genética: promesa de un tratamiento único y permanente

Persona con guantes azules introduce una muestra de sangre en un analizador de laboratorio con una pantalla que muestra resultados de colesterol y gráficos.
La ciencia y la medicina impulsan una nueva era en el control del colesterol LDL con medicamentos, edición genética y nuevas guías clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera paralela, en el Reino Unido un equipo internacional reportó el primer uso exitoso de una estrategia de edición genética en seres humanos para reducir el colesterol LDL de modo persistente. “La intervención modificó de manera permanente un gen vinculado a la hipercolesterolemia, logrando reducir en más de la mitad los valores de LDL con una sola administración”, explicaron en el comunicado de prensa desde la universidad responsable del estudio.

Esta técnica, denominada “edición de bases”, apunta a desactivar el gen PCSK9 en el hígado, disminuyendo así la principal fuente de colesterol perjudicial en sangre. Según los datos publicados, los pacientes tratados alcanzaron reducciones de hasta el 62% en LDL a lo largo del monitoreo y mantuvieron esos valores bajos varios meses después del procedimiento. “Esta podría ser la primera terapia capaz de ofrecer a determinados pacientes un control del colesterol sin necesidad de tratamiento continuado”, indicaron los líderes del ensayo en el comunicado institucional.

Nuevas guías: prevención desde edades más tempranas

A la par de estos avances terapéuticos, las principales sociedades científicas de cardiología y endocrinología de Estados Unidos revisaron sus recomendaciones sobre manejo del colesterol. En las guías clínicas presentadas en 2026, se destaca la importancia de estrategias preventivas más tempranas, combinando cambios de estilo de vida con el inicio precoz de medicación en individuos con factores de riesgo acumulados.

Las nuevas directrices proponen, además, incorporar herramientas innovadoras para identificar a quienes más se beneficiarían de la intervención, incluyendo pruebas genéticas y marcadores sanguíneos menos utilizados previamente.

“El nuevo enfoque busca anticipar el daño vascular y reducir la incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares décadas antes de lo habitual”, señalaron los expertos en el comunicado difundido por la asociación médica. Entre los conceptos centrales, se resalta la necesidad de controles periódicos desde la adolescencia y el uso de fármacos en etapas mucho más tempranas de la vida, siempre adaptando la terapia a la historia y los riesgos personales de cada paciente.

Arteria humana con placas de colesterol amarillas en primer plano; de fondo, una persona duerme en la cama con luces de tráfico nocturno difusas tras la ventana.
Las sociedades médicas sumaron pruebas genéticas y marcadores sanguíneos a las estrategias para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares asociados al colesterol alto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y próximos pasos

Estos avances marcan un punto de inflexión en la lucha contra la hipercolesterolemia y sus consecuencias cardíacas en todo el mundo. Como concluye el trabajo de The New England Journal of Medicine, “las innovaciones recientes permiten reducir los niveles de colesterol LDL a valores nunca antes posibles con tratamientos orales, lo que puede traducirse en menores tasas de eventos cardiovasculares en el futuro”. Los ensayos internacionales continúan para establecer el impacto a largo plazo de estas estrategias, al tiempo que crecen las expectativas por tratamientos más personalizados y efectivos.

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