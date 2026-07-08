Conrado Estol: “Con cuatro minutos diarios de actividad vigorosa, la mortalidad baja 20 por ciento”

Conrado Estol afirmó en Infobae al Mediodía que las microdosis de ejercicio diario pueden reducir la mortalidad general.

Durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol señaló que pequeñas dosis de ejercicio diario pueden disminuir la mortalidad general, según evidencia científica internacional.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol abordó la dificultad que enfrenta la mayoría de la población para cumplir con las recomendaciones de actividad física. “Más de la mitad de la población adulta no hace nada de ejercicio y muy pocos cumplen con lo que es una indicación general”, expresó el neurólogo. A su juicio, la Organización Mundial de la Salud recomienda “ciento cincuenta minutos por semana y dos veces de ejercicio de fuerza”, pero la mayoría de las personas no logra alcanzarlo.

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La evidencia detrás de la microdosis de ejercicio

El doctor Estol explicó que quienes cumplieron las recomendacionesde actividad física de la OMS redujeron 31 % la mortalidad general y quienes hicieron el doble o el triple alcanzaron 37 % en un seguimiento de 14 años

El neurólogo relató que un metaanálisis estadounidense de 2015, que incluyó a “seiscientas sesenta mil personas”, mostró que “los que hacían menos de lo que indica la Organización Mundial de la Salud, menos de esos ciento cincuenta minutos por semana y de las dos sesiones de fuerza, ya tenían una disminución de la mortalidad general del 20 %”. Según Estol, los resultados son contundentes: “Una persona con obesidad severa que hace ejercicio y está entrenada, tiene una mortalidad que es la mitad de uno delgado que no hace ejercicio”.

La reducción en la mortalidad se acentúa en quienes cumplen o superan las recomendaciones: “Los que hacían lo que indica la Organización Mundial de la Salud tenían 31 % de reducción de la mortalidad general y los que hacían el doble o el triple... tenían un 37 %”. El seguimiento de estos datos se extendió por catorce años.

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No obstante, Estol advirtió que “hay un problema con este estudio, que se basa, como gran cantidad de estudios, en lo que la gente decía”, y remarcó que la autopercepción sobre la actividad física suele ser inexacta.

VILPA: actividad vigorosa en la vida diaria

Un estudio británico de 2022 midió VILPA con dispositivos electrónicos en 25 mil personas y registró que 4,4 minutos diarios de actividad vigorosa redujeron 20 % la mortalidad general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista presentó un estudio británico de 2022 que evitó el sesgo de autoinforme y utilizó dispositivos electrónicos para medir la actividad física en veinticinco mil personas, con una edad promedio de “sesenta y un años”. El concepto central fue el de VILPA, sigla en inglés para “vigorosa intensidad de actividades de la vida diaria”, como subir escaleras rápidamente, correr para alcanzar un colectivo o cargar bolsas de las compras.

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La medición mostró que, en promedio, los participantes realizaban apenas “4,4 minutos por día” de este tipo de actividad, y aun así “la mortalidad general disminuyó veinte por ciento”.

Estol subrayó la importancia de aprovechar oportunidades cotidianas: “Por ejemplo, si tenemos la oficina en el tercer, cuarto piso, subir o bajar por escalera. O de nuevo, las bolsas en Japón, la imagen de la gente por la calle, gente mayor llevando las bolsas de las compras”.

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Recomendaciones prácticas y el mito de la falta de tiempo

Estol recomendó rutinas breves como la aplicación de siete minutos y remarcó que el ejercicio reduce el riesgo de infarto, ACV, demencia y cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo insistió en que “el ejercicio no es opcional”, pero enfatizó que “mientras más hagas, mejor”. Desaconsejó la obsesión con el ejercicio excesivo y la vigilancia constante de indicadores biométricos, como por ejemplo, la ortosomnia de quienes están pendientes del anillo: “Me levanté, me desperté tres veces anoche y me había despertado una la previa. No, es una cosa razonable”.

“Entonces, son cosas que podemos hacer y les doy la última recomendación. Esto viene derivado del HIIT, el entrenamiento de intervalo de alta intensidad, que con muy pocos minutos de ejercicio que tienen un efecto tremendo. Lo estudió una industria farmacéutica, incluso con biopsias de músculo, viendo que en pocos meses el músculo cambiaba cuando vos hacías un HIIT muy corto".

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Para quienes sienten que no tienen tiempo o recursos, recomendó rutinas breves y accesibles: “Saquemos nuestros celulares, busquemos la aplicación siete, que son los siete minutos científicos... doce ejercicios de treinta segundos cada uno con diez segundos de descanso entre cada ejercicio. Si una persona hiciera eso cuatro días por semana, te aseguro que entrás en estado físico y hasta el cuerpo seguramente podría cambiar algo”.

Estol aclaró que los beneficios del ejercicio no se limitan a cuestiones estéticas. “De lo que hablamos nosotros, podemos citar la disminución de mortalidad por todas las causas, del infarto de corazón, ACV, menos demencia, menos cáncer por hacer ejercicio”. Explicó que la transformación física puede lograrse a cualquier edad: “Nunca es tarde. Se puede, por supuesto, manteniendo hábitos de vida sana, se vive más con mejor calidad de vida”.

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La entrevista completa al doctor Conrado Estol

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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