El cáncer podría alcanzar 35 millones de casos anuales en 2050, según la OMS

Más de 26.000 personas mueren cada día por cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, sin intervención urgente, los casos anuales de cáncer podrían alcanzar casi 35 millones para 2050. Un informe divulgado subraya: “La OMS pide medidas urgentes, ya que se prevé que los nuevos casos de cáncer casi se dupliquen para 2050”.

Los especialistas de la OMS y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) resaltaron que más de 26.000 personas mueren cada día a causa de esta enfermedad, que mantiene su posición como la segunda causa de muerte global, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares.

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El informe detalla que en 2026 se estiman 20,6 millones de nuevos casos de cáncer y cerca de 10 millones de muertes anuales. Estas cifras reflejan una tendencia al alza que, de no revertirse, marcará un duro golpe para los sistemas de salud y para millones de familias en todo el mundo.

Casi el 40 % de los casos de cáncer están relacionados con factores prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer afecta no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y la estabilidad económica de quienes lo padecen y de sus entornos cercanos. La OMS alertó que “la mayoría de las personas se verán afectadas por el cáncer en algún momento de su vida, ya sea por un diagnóstico propio o el de un familiar cercano”.

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La desigualdad en la atención es uno de los puntos críticos señalados. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, sostuvo: “El cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos. Pero la supervivencia al cáncer nunca debería depender del lugar de nacimiento ni de los ingresos de la persona”. Además, advirtió: “Las desigualdades documentadas en este informe no son inevitables; son consecuencia de decisiones, y pueden revertirse mediante una acción más firme y coordinada”.

Diferencias regionales y factores de riesgo

El análisis del informe revela que Asia concentra más de la mitad de los casos y muertes por cáncer debido a su gran población, mientras que Europa soporta una carga desproporcionada, con el 21 % de los casos y el 20 % de las muertes, pese a representar solo el 9 % de la población mundial.

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El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte oncológica en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, países africanos y ciertas zonas de Asia presentan tasas de incidencia más bajas, pero enfrentan una mortalidad significativamente mayor por el acceso limitado a diagnósticos y tratamientos.

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte oncológica a nivel global. Entre los hombres destacan los cánceres de pulmón, próstata y colorrectal, mientras que entre las mujeres sobresalen los de mama, pulmón y colorrectal.

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Casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están relacionados con factores prevenibles, especialmente infecciones como el VPH, hepatitis B y C, y Helicobacter pylori, además del consumo de alcohol y tabaco, el sobrepeso y la falta de actividad física.

La Dra. Elisabete Weiderpass, directora de la IARC, advirtió: “El perfil del cáncer está evolucionando, impulsado cada vez más por el aumento de la obesidad, el sedentarismo, las dietas poco saludables y la contaminación atmosférica. La prevención del cáncer debe seguir siendo una prioridad política”.

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Avances y persistencia de desigualdades

El informe reconoce progresos, como la reducción del 27 % en el consumo de tabaco desde 2010, lo que ha contribuido a la baja de casos y muertes por cáncer de pulmón en algunas regiones.

Casi 4 de cada 10 casos de cáncer están relacionados con factores prevenibles como infecciones, alcohol, tabaco, sobrepeso y sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso político también creció: el 82 % de los países cuenta hoy con planes nacionales de control del cáncer, comparado con el 50 % en 2010. Además, la cobertura de vacunación y el acceso mejorado al agua, saneamiento e higiene han ayudado a reducir los cánceres ligados a infecciones.

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En las naciones de altos ingresos, los programas de detección precoz identifican la mayoría de los casos de cáncer de mama y el 74 % de las mujeres accede a pruebas de detección de cuello uterino. Sin embargo, los medicamentos oncológicos esenciales siguen siendo inaccesibles para muchos. En países de ingresos bajos y medios-bajos, la disponibilidad de los 20 fármacos prioritarios oscila entre el 9 % y el 54 %, mientras que en los de altos ingresos llega al 68 %–94 %.

El informe advierte que menos de uno de cada tres países incluye la atención oncológica en sus planes de cobertura sanitaria universal. Esta brecha se refleja en las tasas de supervivencia: el 87 % de las mujeres con cáncer de mama sobrevive cinco años tras el diagnóstico en países ricos, pero solo el 42 % en los de bajos ingresos.

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La primera encuesta de la OMS sobre personas afectadas por cáncer expuso que al menos el 45 % experimenta dificultades económicas, más de la mitad sufre problemas de salud mental y casi todos los cuidadores reportan estrés, aislamiento y servicios no remunerados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, sostuvo: “El cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos".

Clarissa Schilstra, sobreviviente de cáncer infantil y responsable de la encuesta, remarcó: “El cáncer no es solo un diagnóstico médico; afecta profunda e indefinidamente todos los aspectos de la vida de una persona, y también la de su familia”. Agregó: “Instamos a los responsables políticos a que se involucren de manera significativa con las personas afectadas por el cáncer. Al compartir nuestras experiencias, podemos contribuir a la creación de soluciones más equitativas y eficaces para proteger y promover la vida y el bienestar de las futuras generaciones”.

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Recomendaciones y llamados a la acción

La OMS plantea que revertir la tendencia ascendente del cáncer requiere un “cambio fundamental hacia un enfoque centrado en las personas que responda a las necesidades de salud y las experiencias vividas por las personas y comunidades afectadas”.

Entre las siete recomendaciones clave y tres cambios estratégicos propuestos, el informe destaca la necesidad de integrar el control del cáncer en la cobertura sanitaria universal, invertir en capital humano, fortalecer la protección social y garantizar el acceso equitativo a los avances médicos.

El documento concluye que las decisiones y acciones actuales determinarán la carga del cáncer para las próximas generaciones. Al priorizar un enfoque centrado en las personas, realizar inversiones sostenidas y comprometerse con la equidad, los países podrán reducir el impacto del cáncer y mejorar los resultados para todas las comunidades.