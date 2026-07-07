Ciencia

Hipotiroidismo: qué alimentos eliminar y cuáles incorporar si el médico lo detecta a nivel subclínico

La nutricionista Aurora Casanova detalló los cambios en la dieta que pueden marcar la diferencia antes de que los síntomas de esta condición se agraven

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Cuello y torso de persona, glándula tiroides, hojas de espinaca, col rizada, nueces de Brasil, semillas de calabaza, semillas de lino, algas marinas, botella de vitamina D y cuentagotas.
Una ilustración muestra una glándula tiroides en el cuello de una persona rodeada de alimentos y suplementos que favorecen su función. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glándula tiroides interviene en el metabolismo y otras funciones del organismo. Según el análisis publicado en Sport Life por Aurora Casanova, diplomada en nutrición deportiva, esta glándula con forma de mariposa, ubicada en la parte frontal del cuello, produce hormonas que actúan sobre casi todas las células del cuerpo.

Estas hormonas regulan el gasto energético e influyen en la temperatura corporal, el crecimiento y el desarrollo. Mantener la tiroides en buen estado es importante para la salud. Se calcula que una de cada diez personas sufre algún tipo de alteración tiroidea y que el hipotiroidismo es la más frecuente. El correcto funcionamiento de la tiroides puede potenciarse a través de una alimentación adecuada.

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Elegir alimentos que favorezcan la función tiroidea y limitar aquellos que la perjudican es una estrategia útil tanto en la prevención como en el tratamiento de estos trastornos. La alimentación, en este contexto, se convierte en un pilar de la salud endocrina y metabólica.

Causas y consecuencias del hipotiroidismo si no se detecta a tiempo| Andina
Causas y consecuencias del hipotiroidismo si no se detecta a tiempo| Andina

Síntomas y causas de los trastornos de la tiroides

El hipotiroidismo es el problema tiroideo más habitual y suele pasar desapercibido en sus primeras etapas. Los síntomas abarcan desde piel seca, cansancio y debilidad muscular hasta caída del cabello, baja libido, sensación de neblina mental y depresión.

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También puede presentarse intolerancia al frío y tendencia a ganar peso con facilidad, lo que dificulta el diagnóstico temprano. Las causas del hipotiroidismo pueden estar ligadas a deficiencias nutricionales o a procesos autoinmunes, como la enfermedad de Hashimoto.

Factores como el estrés crónico, la deficiencia de vitamina D, infecciones víricas, permeabilidad intestinal, intolerancia al gluten o exposición a metales pesados pueden favorecer su aparición. El hipertiroidismo, menos frecuente, se manifiesta con pérdida de peso, taquicardias, sudoración excesiva e inflamación en el cuello.

La enfermedad silenciosa que afecta más a las mujeres: casos aumentaron en los dos últimos años
La enfermedad silenciosa que afecta más a las mujeres: casos aumentaron en los dos últimos años| Andina

Recomendaciones alimentarias básicas para el hipotiroidismo

Ante un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, se aconseja eliminar el trigo y otros cereales con gluten, sobre todo los derivados de harinas refinadas, junto con grasas hidrogenadas, lácteos, azúcar y ultraprocesados. Una alimentación basada en productos ecológicos y frescos ayuda a reducir la exposición a tóxicos y favorece una dieta antiinflamatoria, rica en verduras, hortalizas y frutas de bajo índice glucémico.

Las proteínas y aminoácidos son necesarios para la función tiroidea. En dietas vegetales, conviene incluir legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, prestando especial atención a la tirosina, presente en almendras y semillas de calabaza y sésamo. Se debe evitar la soja, salvo en fermentados como miso y tamari, ya que puede interferir en la absorción de yodo. Las crucíferas deben consumirse cocidas si existe déficit de yodo.

Un tazón de sopa minestrone humeante con patatas, zanahorias, apio, calabacín, frijoles y pasta, espolvoreada con queso y perejil. Un pan y un libro de recetas al lado.
Un plato humeante de sopa minestrone con verduras frescas, pasta y legumbres, servido en un tazón blanco sobre una mesa de madera rústica, evocando calidez y tradición culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrientes y suplementos para el cuidado de la tiroides

El yodo es un mineral necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas T4 y T3. En dietas vegetales, se encuentra en la sal marina y las algas, aunque estas últimas deben consumirse con moderación y están contraindicadas si se recibe tratamiento con hormona tiroidea.

El selenio interviene en la transformación de la T4 en T3 y su déficit puede manifestarse en alteraciones tiroideas; la nuez de Brasil es la fuente más concentrada.

El esquema nutricional puede reforzarse con un multivitamínico de calidad que aporte vitamina D3, vitamina E y zinc, nutrientes que intervienen en la función tiroidea. Otros alimentos como setas shiitake, judías secas, semillas de chía, lino y arroz integral también contribuyen al aporte de selenio. La suplementación debe adaptarse siempre a las necesidades individuales y bajo orientación profesional.

Vista cenital de un tazón de Buda con brócoli, zanahoria rallada, edamame, repollo morado, cebolla verde y granos sobre una superficie de madera clara.
Un tazón de Buda nutritivo y vibrante, repleto de vegetales frescos y granos, se exhibe sobre una superficie de madera clara, destacando la importancia de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos y rutinas para prevenir el hipotiroidismo y apoyar la función tiroidea

Detectar el hipotiroidismo subclínico permite intervenir antes de que los síntomas se agraven. Niveles de TSH entre cuatro y 10 mU/litro pueden indicar la necesidad de cuidados específicos. Adoptar hábitos como exponerse brevemente al frío —por ejemplo, terminando la ducha con agua fresca— estimula la función tiroidea y ayuda a mantener la temperatura corporal.

Reducir el número de comidas a dos o tres ingestas diarias, con alimentos frescos y de alta densidad nutricional, limita la inflamación y la respuesta autoinmune. La incorporación progresiva de ejercicio físico, especialmente en ayunas y con esfuerzo muscular, favorece la movilización de energía por parte de la tiroides. Controlar el estrés es importante, y plantas adaptógenas como la ashwagandha pueden ser útiles, mientras que melisa, verbena y menta de lobo se deben evitar.

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