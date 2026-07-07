Caminar despacio puede ser una señal de alerta para tu salud

La velocidad de la marcha fue considerada por expertos como un posible quinto signo vital por su relación con la esperanza de vida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar es mucho más que un ejercicio sencillo. Estudios recientes demuestran que la velocidad al caminar puede convertirse en un indicador de longevidad y salud general. Investigaciones internacionales muestran que el ritmo al que una persona se desplaza a pie no solo refleja su estado físico, sino que puede anticipar la aparición de enfermedades crónicas, la pérdida de autonomía y hasta el riesgo de mortalidad prematura.

Según científicos, la relación entre la velocidad de la marcha y la esperanza de vida es tal que algunos expertos la consideran un “quinto signo vital”, al mismo nivel que la temperatura corporal o la presión arterial. Estudios de gran escala, como los publicados en American Journal of Preventive Medicine, han analizado a cientos de miles de adultos y concluyen que las personas que caminan a un ritmo más ágil presentan mejores resultados en controles cardiovasculares, menor incidencia de diabetes tipo dos y una mayor probabilidad de disfrutar de autonomía funcional en la vejez. Ajustar el ritmo de la caminata según la edad y las capacidades individuales permite mantener en el tiempo la independencia física, la fuerza muscular y la coordinación motriz.

PUBLICIDAD

Caminar rápido, una señal de vida más larga

Los estudios vincularon caminar a un ritmo ágil con mejores controles cardiovasculares, menor incidencia de diabetes tipo 2 y más autonomía funcional en la vejez - (Freepik)

Qué muestran los estudios sobre la velocidad al caminar

Un estudio publicado en la revista médica Mayo Clinic Proceedings analizó datos de más de 400.000 adultos en el Reino Unido y concluyó que la velocidad de la marcha supera incluso a parámetros clásicos como la presión arterial o el colesterol para predecir la longevidad. Los autores encontraron que quienes caminan a un ritmo cercano a 1 metro por segundo (aproximadamente 3,5-4 km/h; 2,2-2,5 millas por hora) presentan una esperanza de vida promedio, mientras que quienes incrementan su velocidad a unos 4,3 km/h (2,7 millas por hora) tienden a obtener mejores resultados de salud. Por el contrario, velocidades inferiores a 2,1 km/h (1,3 millas por hora) se asocian con un mayor riesgo de mortalidad temprana.

Otra investigación, publicada en el American Journal of Preventive Medicine, examinó el impacto de caminar a diferentes velocidades en la reducción del riesgo de muerte. Los resultados muestran que apenas 15 minutos diarios de caminata rápida pueden disminuir el riesgo de mortalidad hasta en un 20%. El beneficio se observó en personas que no fumaban y en quienes mantenían un ingreso económico más alto, aunque la asociación se mantuvo positiva en todos los grupos. De acuerdo con la doctora Cutler, citada por el sitio especializado en salud Medical News Today, “el ejercicio vigoroso, como 15 minutos diarios de caminata rápida, reduce las probabilidades de morir prematuramente”.

PUBLICIDAD

Cómo influye la edad en la velocidad de la marcha

En adultos mayores, la rapidez para iniciar un paso voluntario ante una tarea cognitiva simultánea predijo la supervivencia a largo plazo, según una investigación de Ben-Gurion University of the Negev - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre edad y velocidad de caminata ha sido objeto de numerosos análisis en la comunidad científica. Un estudio exploratorio llevado a cabo por la Universidad Ben-Gurion del Néguev, Ben-Gurion University of the Negev, y publicado en la revista Gerontology demostró que, en adultos mayores, la rapidez para iniciar un paso voluntario —especialmente cuando se presenta una tarea cognitiva simultánea— predice de manera precisa la supervivencia a largo plazo.

Los resultados indicaron que por cada aumento de 0,1 segundos en el tiempo de reacción para dar un paso, el riesgo de mortalidad se incrementa en un 28%. Los autores del trabajo sugieren que las pruebas de velocidad y equilibrio dinámico podrían integrarse en los controles médicos habituales para anticipar riesgos de salud y facilitar intervenciones preventivas personalizadas.

PUBLICIDAD

Los expertos coinciden en que la velocidad óptima para caminar varía según la edad y el estado físico de cada persona, pero subrayan que mantener un ritmo ágil, adaptado a las capacidades individuales, es una estrategia efectiva para prolongar la vida y mejorar la calidad de los años vividos.

Caminar rápido no solo refleja una mejor salud cardiovascular, sino también mayor fuerza muscular y autonomía funcional. Estos factores son fundamentales para un envejecimiento saludable, ya que permiten mantener la independencia, reducir el riesgo de caídas y preservar la movilidad a lo largo del tiempo. Por eso, la velocidad de la marcha se ha convertido en un parámetro clínico relevante para valorar la resiliencia fisiológica y la esperanza de vida en la población mayor.

PUBLICIDAD