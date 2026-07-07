De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en julio 2026

Las Pensiones No Contributivas de ANSES en julio de 2026 se actualizan por movilidad con un ajuste del 2,15% vinculado al IPC de mayo (REUTERS/Francisco Loureiro)

En julio de 2026, las Pensiones No Contributivas (PNC) abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantienen un esquema de pagos definido por terminación de DNI, con actualización en los montos a raíz de la última movilidad. El cálculo de los haberes y la incorporación del bono extraordinario mensual representan un aspecto central para los beneficiarios de estas prestaciones.

El calendario, ajustado por la Resolución 349/2025, contempla también los feriados nacionales y días no laborables para asegurar el acceso a los haberes y evitar contratiempos. El monto de cada pensión se ve influido por la inflación reciente y los mecanismos de movilidad, además del pago de adicionales como el bono vigente desde marzo de 2024.

PUBLICIDAD

Cuáles son las PNC de ANSES

Las PNC forman parte de las prestaciones sociales orientadas a garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con cobertura previsional tradicional. Este sistema está diseñado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social o económica.

Entre los principales grupos beneficiarios de estos esquemas se encuentran la Pensión No Contributiva por Invalidez, la pensión para madres de siete hijos o más y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Si bien la PUAM no es técnicamente una PNC, ANSES la informa junto a estas prestaciones, ya que comparten calendario de pago, bonos y mecanismo de actualización.

PUBLICIDAD

De cuánto es cada PNC de ANSES en julio 2026

En julio de 2026, los haberes de las Pensiones No Contributivas (PNC) se actualizan según el último ajuste por movilidad, que en este mes es del 2,15% sobre el haber mínimo, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. En este mes no se paga el medio aguinaldo, por lo que el monto a percibir corresponde al haber mensual actualizado más el bono extraordinario de $70.000.

ANSES mantiene en julio de 2026 el cronograma de pago de las PNC según la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales líneas de PNC y sus montos brutos estimados para julio son:

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: El haber base queda en $288.392,53 brutos . Sumando el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total mensual asciende a $358.392,53 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber base se ubica en $329.591,46 brutos . Con el bono extraordinario de $70.000 , el total mensual llega a $399.591,46.

Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más: El haber base es de $411.989,32 brutos, equivalente al 100% de la jubilación mínima. Al agregar el bono de $70.000, el monto bruto mensual alcanza $481.989,32.

Qué pasa con el bono de $70.000 para las PNC

Desde marzo de 2024, quienes perciben una PNC reciben además un bono extraordinario de $70.000, otorgado mensualmente por disposición del Gobierno nacional. Este adicional, cuya vigencia se extiende a julio de 2026, está destinado a compensar el rezago inflacionario y mejorar el ingreso real de los beneficiarios de menores haberes.

PUBLICIDAD

El bono se suma de forma automática al pago mensual, sin necesidad de trámite adicional por parte del titular. De este modo, el monto total que recibe un beneficiario de PNC en julio incluye el haber básico actualizado y los $70.000 correspondientes al bono extraordinario.

La Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez alcanza en julio un total de $358.392,53 con el bono extraordinario de $70.000

La continuidad del bono extraordinario permite que los ingresos mínimos del sistema previsional mantengan cierta estabilidad frente a la evolución de los precios, en tanto no se anuncien nuevas actualizaciones o refuerzos adicionales para el semestre.

PUBLICIDAD

Cuándo cobro las PNC en julio 2026

El calendario de pagos de ANSES para Pensiones No Contributivas en julio de 2026 se estructura, como es habitual, según la terminación del DNI del beneficiario. Este mes, para evitar el impacto del fin de semana largo por el feriado del 9 de julio, el esquema es el siguiente:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

En casos de feriados nacionales o días no laborables, el cronograma se adapta para asegurar que todos los beneficiarios puedan percibir sus haberes sin inconvenientes. ANSES recomienda consultar periódicamente su sitio web oficial o la app Mi ANSES para verificar su liquidación.

PUBLICIDAD