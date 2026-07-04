Una señal de alarma a tiempo: los detalles de la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

La imagen de Lionel Messi lo dice todo. Argentina sufrió para vencer a Cabo Verde, pero avanzó de ronda y está en los octavos de final del Mundial (REUTERS/Paul Childs)

“Ganar así te muestra el carácter del equipo, la personalidad. Son golpes duros cuando te empatan. Y más de esta manera. Pero ya lo demostramos en el Mundial anterior, y ahora tenemos que seguir demostrando lo mismo”. Esa frase de Lisandro Martínez a Infobae tras la sufrida clasificación de la selección argentina frente a una Cabo Verde que puso contra las cuerdas a los campeones del mundo marca el ambiente que vivieron los jugadores en Miami.

Sus gestos durante el tiempo suplementario lo decían todo. El estrés se podía ver desde lejos. Los gestos de cansancio de los futbolistas de la Albiceleste, también. Ese cabezazo salvador de Cuti Romero (para la FIFA fue gol en contra de Disney) cuando faltaban nueve minutos para los penales fue un desahogo. La cara de Scaloni lo demostró. Y Lionel Messi, tomándose su rostro y frotándolo para intentar superar la fatiga, fue el mejor ejemplo de que Argentina estaba sacándose de encima uno de esos partidos que te podía poner en el avión de regreso a casa.

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¿Cómo se puede tomar esta angustiante victoria frente a un equipo que, en los papeles y sólo en los papeles, parecía de menor valía en la previa del cruce? No hay nada mejor que escuchar a los protagonistas Y ahí fue cuando Scaloni marcó una diferencia respecto de lo que fue aquella derrota contra Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo de Qatar. “La sensación era muy parecida“, mencionó el entrenador, pero rápidamente marcó una diferenciación sobre lo sucedido en Miami. “Comparando con ese día, el equipo esta vez tuvo una reacción y no estábamos apagados“, aseguró el entrenador frente a las cámaras.

Acto seguido, agudizó su mirada e hizo una defensa del plantel, dejando en claro que ellos son los primeros que saben que se juegan en cada presentación con la camiseta celeste y blanca. “Son los primeros que entienden que esto es Argentina, no hay nada fácil. Cuando uno se sienta y dice, con todo el respeto, que no es lo mismo la camiseta de Argentina que la de otro país, nos tratan de soberbios, pero puedo garantizar desde la mayor tranquilidad que no es lo mismo. Cuando tenés un resultado en contra, hay que tener personalidad ya que tenés 70 mil en la cancha, 47 millones que te siguen y debés tener agallas para salir de esa situación”, fue la primera parte de la explicación del DT oriundo de Pujato.

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El defensor fue uno de los héroes en el partido de 16avos de final del Mundial

Y siguió: “Este equipo lo tiene y la gente lo sabe, más allá de que sufrieron como yo y todos. El mensaje es que seguiremos igual, será complicado, el Mundial es difícil, pero el equipo está. Después de una victoria así salís reforzado porque pasamos muchos inconvenientes. Ahora que disfruten, con un té de manzanilla o boldo, yo intentaré no cenar mucho porque cuando estoy así como mucho y hago todo al revés”.

En varios pasajes del juego en Miami, el silencio se cortaba con una navaja invisible. Luego de unos intentos que tuvo el astro rosarino de pelota parada, parecía que alguien de afuera le ponía mute a la TV. Todos y cada uno de los miles de hinchas argentinos que estuvieron en el estadio sufrieron el partido. Hasta lo padecieron. Pero como lo dijo el propio Licha, una de las grandes figuras del triunfo junto con Messi, su compañero de zaga y amigo Cuti Romero, y Dibu Martínez, ese que siempre de una te salva, a veces es necesario pasar por pruebas de este calibre.

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“Está bueno que pasen estas cosas. A veces hay que sufrir, ponernos a prueba y lo hicimos de la mejor manera”, dijo el marcador central del Manchester United, que fue vital en ambos costados de la cancha. En esa línea también opinó Scaloni. “Recibimos los golpes en momentos puntuales y esos golpes te achican, y nosotros fuimos por el partido. Eso es mucho más importante que otras cosas. sí se puede mejorar y lo hablaremos. Recuerdo las prórrogas en Qatar y fue similar, el equipo recibe el palo y sigue buscando el arco rival”, dijo el técnico durante su charla con los medios en conferencia de prensa.

En este Mundial, el más grande de la historia por la cantidad de selecciones que actuaron, y por ser el primero que se jugó en tres países, Argentina evitó caer en el precipicio futbolero. ¿Podía perder? Claro, este torneo ya dio muestras de varias sorpresas, aunque ver afuera de competencia al campeón defensor en la primera instancia de eliminación directa hubiera significado un cimbronazo interno y para el mundo del fútbol. Pero, ¿saben qué? Finalmente eso no ocurrió. La Selección ya piensa en enfrentar a Egipto, el próximo martes desde las 13 (hora argentina), en Atlanta por el pase a cuartos de final.

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El marcador central anotó un gol clave para darle el pase a octavos de final al equipo

El que también avisó fue el capitán. “Lo viene demostrando hace mucho esta Selección como muchas veces lo repetí: compite y va a competir hasta el final”, anticipó Messi. Y cómo no creerle a un hombre que, a sus 39 años, compite cada velada como lo hace el número 10. Ahora será tiempo de recuperar el cuerpo y la mente. Son pocos los días que hay para eso. Sin dudas, esto fue un llamado de atención para un equipo que ganó con puntaje perfecto la fase de grupos y que se encontró con la dureza de un rival que había sorprendido ya a España y Uruguay, otros dos campeones del mundo.

Ahora sólo queda pasar la página. Porque el certamen organizado por la FIFA así te lo exige. No hay casi tiempo para entrenar. Sí lo habrá para pensar qué será mejor, y eso quedará en las manos de un Scaloni que siempre mostró como nunca le tembló el pulso para sacar y poner jugadores a discreción.

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Señoras y señores, la selección argentina sigue en la Copa del Mundo. Y tantos ustedes como yo sabemos que más de uno hoy se quedó con las ganas de que eso sucediera para despejar el camino y no verse las caras con Messi y compañía. Deberán seguir esperando.