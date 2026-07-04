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Hallaron a dos hombres muertos en Córdoba e investigan si la causa estaría relacionada con la ola polar

Los cuerpos fueron encontrados el viernes en diferentes partes de la ciudad capital. Además, advirtieron que la alerta por frío extremo seguirá vigente

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El operativo que montaron en el barrio Ameghino Norte tras el hallazgo (Gentileza: El Doce.tv)
El operativo que montaron en el barrio Ameghino Norte tras el hallazgo (Gentileza: El Doce.tv)

Luego de que se registrara una jornada con temperaturas mínimas de 2,5 grados y máximas de solo 7 grados, dos hombres en situación de calle fueron encontrados muertos este viernes en descampados de la ciudad de Córdoba. Las autoridades investigan si las muertes se encontrarían vinculadas con el frío extremo que afecta a la provincia desde el miércoles.

El primer hallazgo se produjo en un descampado ubicado en el barrio Ameghino Norte, en la zona de Aviador Pedro Zanni al 3300. El hecho fue denunciado por el propio hermano de la víctima, quien dio aviso a la Policía tras encontrarlo sin signos vitales.

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Según trascendió, el hombre encontrado muerto se trataría de una persona mayor de edad, cuya identidad se mantendría bajo reserva. Además, indicaron que su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y que su hermano también se encontraría en situación de calle.

Horas después, cerca de las 15:40 horas, se localizó el cuerpo de otro hombre sin vida en Lola Mora al 2600, en el área que corresponde al barrio Villa Bustos Anexo. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la víctima también estaba en situación de calle.

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Las autoridades esperan los resultados de las autopsias para determinar el rumbo de las investigaciones
Las autoridades esperan los resultados de las autopsias para determinar el rumbo de las investigaciones

En el momento en que las autoridades se presentaron en la zona, descubrieron que el sujeto se encontraba recostado sobre un colchón en un descampado. Según los primeros datos, no se observaron signos de violencia y la identidad aún no pudo ser confirmada.

Ambas zonas fueron preservadas por las fuerzas de seguridad mientras se realizaban las actuaciones judiciales. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas precisas de muerte y establecer si el intenso frío polar fue un factor determinante.

En los últimos días, las temperaturas en la ciudad de Córdoba descendieron de manera sostenida, por lo que afectó con mayor severidad a las personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Por este motivo, las autoridades locales mantienen la alerta ante la continuidad del clima adverso y el impacto en la población sin techo.

Continúa activa la alerta por frío extremo en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de frío extremo para toda la provincia de Córdoba este sábado. Gran parte del territorio provincial permanecerá bajo alerta amarilla, mientras que los departamentos de Río Cuarto y La Carlota estarán alcanzados por una alerta naranja, debido a temperaturas aún más bajas previstas para esa región.

Por el mismo fenómeno, también se verán afectadas el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Salta, el sur de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y paret de la zona sureste de Chubut.

Este sábado, la mitad del país estará bajo alerta por frío extremo
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Cabe recordar que la alerta amarilla implica riesgo para la salud, sobre todo para grupos vulnerables como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Sin embargo, la alerta naranja tendría un nivel superior de peligro, con potenciales impactos sobre la salud de la población en general.

Por este motivo, el organismo recomendó evitar la exposición prolongada al frío en exteriores. En caso de que fuera necesario salir, aconsejaron abrigarse con varias capas de ropa liviana para mantener el calor corporal. Asimismo, mantenerse en movimiento, como caminar o ejercitar las extremidades, podría contribuir a conservar la temperatura.

Para resguardarse en casa, las autoridades sugirieron mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura. De la misma manera, remarcaron que será fundamental hidratarse adecuadamente y no consumir bebidas alcohólicas.

En caso de presentar síntomas relacionados con el frío, desaconsejaron recurrir a la automedicación. Por el contrario, instaron a consultar con un médico o acudir al centro de salud más cercano. Además, destacaron que quienes cuentan con medicación recetada deben mantener actualizado su plan de acción y seguir las indicaciones profesionales.

Por último, el SMN sugirió no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas, para reducir riesgos asociados a la ola de frío.

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