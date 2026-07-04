Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por los incendios que arrasaron más de 200 hectáreas en Cafayate

Confirmaron el arresto de un sospechoso en la causa que busca responsabilidades penales por el incendio que generó pérdidas ambientales y mantiene en emergencia a la provincia de Salta

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Sumaron dos aviones hidrantes (Foto: Gobierno de Salta)
Sumaron dos aviones hidrantes (Foto: Gobierno de Salta)

En el marco de la investigación por los incendios que devastaron más de 200 hectáreas en Cafayate, en el suroeste de Salta, detuvieron a un hombre. Según informó en las últimas horas la fiscal Sandra Rojas, el arresto se concretó tras una serie de diligencias que buscan establecer el origen del fuego y determinar las posibles responsabilidades penales en uno de los siniestros ambientales más graves registrados en la región.

El caso se inició a partir de la denuncia presentada por la Municipalidad de Cafayate, encabezada por la intendenta Rita Guevara, cuando el incendio arrasó con vegetación nativa, bosques protegidos y zonas de dunas, afectando un área que, según datos oficiales, superó las 200 hectáreas. La magnitud de los daños llevó al Concejo Deliberante de Cafayate a declarar el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, medida que estará vigente durante 18 meses.

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Humo azul claro se eleva desde el suelo oscuro y quemado en un área de vegetación densa con árboles altos y secos, bajo un cielo despejado
El humo azulado se eleva sobre el terreno calcinado en Cafayate, Salta, tras los intensos incendios forestales que dejaron un rastro de destrucción.

La investigación, sigue abierta y avanza con la recolección de declaraciones testimoniales, entrevistas y análisis de información aportada tanto por las personas encargadas de la finca donde se inició el fuego como por organismos como Defensa Civil. La Fiscalía también considera los movimientos de vehículos detectados en la zona durante los primeros momentos del incendio, en busca de pistas que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer si el fuego fue accidental, resultado de negligencia o provocado de manera intencional.

La detención del sospechoso responde a las tareas desplegadas en el terreno y a la colaboración activa de los equipos de emergencia. La audiencia de imputación fue fijada para el próximo lunes, mientras la fiscalía continúa con la producción de pruebas y no descarta nuevas medidas en el corto plazo.

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Realizaron relevamientos y recorridos preventivos en zonas afectadas por los incendios en Cafayate
Brigadistas y bomberos trabajan en la zona afectada de Finca El Monte, donde el incendio consumió más de 200 hectáreas de vegetación nativa

En diálogo con El Tribuno, la fiscal afirmó: “Esto no es solamente un asunto de la Fiscalía, sino de toda la comunidad. Todos debemos colaborar para esclarecer lo ocurrido”. Además, indicó que si se haya culpable al aprehendido, la causa podría encuadrarse en el delito de estrago -figura que prevé de tres a diez años de prisión-.

El operativo por los incendios de Cafayate

El operativo de emergencia desplegado en la región involucra a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), bajo la coordinación de la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajan con recursos terrestres y aéreos: incluyendo camiones cisterna, motobombas, además de aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros que ya realizaron más de 23 vuelos para combatir el avance de las llamas.

Dos bomberos con cascos amarillos y uniformes de protección extinguen un incendio forestal, rociando agua sobre el suelo quemado y árboles carbonizados
Personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios coordina acciones en el terreno para evitar la reactivación de nuevos incendios

En paralelo, la Dirección General de Seguridad Vial desplegó operativos en la Ruta Nacional 68 para prevenir accidentes ante la reducción de visibilidad por humo y polvo. Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños en viviendas ni pérdidas de animales, aunque las consecuencias sobre el entorno natural son consideradas de largo alcance.

El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, subrayó el impacto ambiental del desastre: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

Las condiciones meteorológicas dificultaron la tarea de los brigadistas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por vientos del sector oeste, con velocidades que superan los 70 km/h y ráfagas de más de 90 km/h, mientras que no se prevén lluvias en los próximos días.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió que “la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”.

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