Ciencia

Los tapones para los oídos pueden proteger mejor el sueño frente al ruido ambiental, según investigadores

Un experimento controlado analizó el efecto de diferentes estímulos sonoros durante la noche y comparó el impacto del aislamiento auditivo en la continuidad y profundidad del descanso

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Vista de perfil de una persona adulta mayor dormida con un cerebro iluminado superpuesto, del cual emergen ondas eléctricas que se transforman en patrones de EEG.
La investigación difundida por ScienceDaily mostró que los tapones para los oídos protegieron mejor el sueño frente al ruido ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir no es “apagarse”: es un proceso en el que el cerebro alterna fases de sueño profundo (N3, también llamado sueño de ondas lentas. Es la fase más “profunda” del sueño no REM; se lo describe como la etapa más profunda y como una fase vinculada a la recuperación física, ciertos procesos de memoria y a la eliminación de desechos del cerebro).

Sueño REM, (sueño REM -por las siglas en inglés de “movimientos oculares rápidos”- es la fase que suele asociarse a los sueños más vívidos. En el mismo trabajo, los autores lo presentan como una etapa relevante para la consolidación de la memoria, la regulación emocional y el desarrollo cerebral). Esas etapas pueden interrumpirse con estímulos que, para otras personas, pasan inadvertidos. Por eso, quienes necesitan silencio total suelen ser más sensibles a los despertares breves (arousals) o a la fragmentación del descanso: cualquier sonido constante, intermitente o inesperado puede impedir que el organismo complete ese trabajo nocturno de recuperación.

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En esa lógica, una investigación difundida por ScienceDaily a partir de un estudio de la University of Pennsylvania Perelman School of Medicine (publicado en la revista Sleep) puso el foco en un hábito extendido: usar sonidos “de fondo” para dormir. En un laboratorio, los investigadores monitorearon a 25 adultos sanos expuestos a distintas condiciones (ruido de aeronaves, ruido rosa, combinación de ambos y ruido con tapones para los oídos). El hallazgo central fue que el ruido rosa se asoció con menos sueño REM, mientras que los tapones fueron más eficaces para proteger el sueño frente a ruidos ambientales, como el tráfico.

Qué pasa en el cerebro cuando el sonido interrumpe el descanso

Una mesa de noche con una lámpara encendida, un vaso de agua y una máquina de sonido, junto a una cama con almohadas y sábanas oscuras.
El sueño profundo N3 y el sueño REM necesitan continuidad para completar la recuperación física, la memoria y la regulación emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una noche típica, el cerebro necesita continuidad para encadenar ciclos completos. Según el equipo de la University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, el sueño profundo cumple un rol clave en la recuperación física y ciertos procesos de memoria, mientras que el sueño REM participa en funciones como la regulación emocional y el procesamiento de aprendizajes. Si un estímulo sonoro (aunque sea “suave”) recorta una de esas fases o aumenta la cantidad de microdespertares, la persona puede levantarse con la sensación de haber dormido “en superficial”.

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En el estudio difundido por ScienceDaily, el ruido intermitente (como el de aeronaves) se vinculó con una pérdida promedio de minutos de sueño N3; en cambio, el uso de tapones para los oídos evitó en gran medida esa caída del sueño profundo. Y cuando el sonido continuo elegido para “tapar” el ruido fue ruido rosa, los datos apuntaron a otro problema: aun sin ruido externo, se observó una reducción de minutos de sueño REM. En combinación (ruido externo + ruido rosa), el deterioro fue mayor: además de acortar REM y N3, los participantes pasaron más tiempo despiertos durante la noche.

Esa evidencia ayuda a entender por qué algunas personas no toleran ni siquiera un “ruido de lluvia” de fondo: no se trata solo de preferencia, sino de que ese estímulo puede alterar el equilibrio entre etapas del sueño. En los sujetos más reactivos al ruido, el umbral para despertarse o para salir de una fase profunda podría ser más bajo: el resultado es un descanso fragmentado, con mayor vigilancia nocturna y menor recuperación.

Por qué el “ruido para dormir” no funciona igual para todos y cuándo puede empeorar

Persona acostada de lado en la cama, cubriéndose la cabeza con dos almohadas blancas. Viste una camiseta gris y está bajo una manta gris. Fondo oscuro con cortinas
Los estímulos sonoros pueden provocar microdespertares y fragmentación del descanso, incluso cuando otras personas no los perciben - (Magnific)

El trabajo resumido por ScienceDaily también aporta un punto práctico: no todo lo que se populariza como “ayuda para dormir” es neutral. En el experimento, el ruido rosa se reprodujo de manera continua y a un nivel comparable al de una lluvia moderada. Aun así, se asoció con menos sueño REM y con una peor percepción subjetiva del descanso en algunas condiciones. La explicación no es que el sonido sea “malo” por definición, sino que puede convertirse en un estímulo sostenido que el cerebro no termina de “ignorar”, especialmente en personas con sueño ligero.

En paralelo, el debate sobre entornos de descanso suele incluir también la recomendación de reducir estímulos ambientales (luz y ruido) para favorecer un sueño más estable. En una nota de The Guardian sobre hábitos y accesorios para dormir, especialistas mencionaron que una combinación de tapones para los oídos y antifaz puede ser efectiva para minimizar despertares por el entorno, incluso cuando el ruido o la luz parecen “mínimos”. El texto también remarca que, aunque estas medidas pueden ayudar, no necesariamente son para todo el mundo ni sustituyen la consulta médica si hay insomnio persistente.

La conclusión práctica que se desprende de estas fuentes es clara: para algunas personas, el descanso mejora no al “agregar” un sonido, sino al reducir el ruido real. Si la prioridad es proteger el sueño profundo y el REM, la estrategia más directa puede ser bloquear la fuente (con aislamiento del ambiente o tapones) en lugar de competir con ella mediante un sonido constante. Y en quienes necesitan silencio total, ese enfoque suele alinearse con cómo responde su sistema de sueño: menos estímulos, menos interrupciones, más continuidad de ciclos.

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