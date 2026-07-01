El Ministerio de Salud firmó dos acuerdos de cooperación clave con la FDA y una organización israelí: ¿qué le queda a la Argentina?

El Ministerio de Salud y la ANMAT acordaron con la FDA profundizar la cooperación bilateral en regulación sanitaria (Ministerio de Salud)

En los últimos días, el Ministerio de Salud concretó avances relevantes en materia de cooperación en el ámbito sanitario.

Uno de los pasos recientes fue el encuentro que mantuvieron autoridades del Ministerio de Salud y de la ANMAT con representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en regulación sanitaria. Además, se formalizó un convenio con la organización B’nai B’rith Argentina, cuyo objetivo es canalizar donaciones de medicamentos, insumos y equipamiento hacia hospitales públicos, con la finalidad de mejorar los controles regulatorios, agilizar evaluaciones y reforzar la distribución de bienes sanitarios.

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Según informó la cartera sanitaria, la instancia con la FDA se inició durante una reunión en la que participaron el ministro de Salud, Mario Lugones, autoridades de la ANMAT y representantes de la agencia estadounidense, encabezados por el comisionado asociado para Estrategia y Política Global, Mark Abdoo. El encuentro permitió abrir una mesa de trabajo conjunta para definir acciones concretas para los próximos años.

Durante esa reunión, las partes analizaron alternativas para fortalecer la colaboración técnica entre ambas autoridades regulatorias. El objetivo fue avanzar en la convergencia de estándares científicos y regulatorios y en el desarrollo de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad.

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La Argentina y Estados Unidos abrieron una mesa de trabajo conjunta para definir acciones concretas de cooperación sanitaria para los próximos años

La cooperación para modernizar las evaluaciones regulatorias

Entre los instrumentos tratados con los expertos de la FDA apareció el uso de mecanismos de reliance inteligente, que permiten aprovechar evaluaciones técnicas realizadas por agencias regulatorias de referencia internacional. La propuesta busca optimizar procesos sin modificar los estándares de seguridad, calidad y eficacia.

Las autoridades también coincidieron en ampliar la cooperación bilateral y regional en el contexto internacional actual. La meta, de acuerdo con la información oficial, es fortalecer capacidades regulatorias y profundizar la integración entre sistemas de salud.

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Mario Lugones dio detalles del encuentro con autoridades de la ANMAT y la FDA

Lugones resumió el alcance técnico del entendimiento en una publicación en X: “Argentina y Estados Unidos fortalecen la cooperación sanitaria. Que los argentinos accedan a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad requiere controles modernos y estándares claros. Con ese objetivo, la ANMAT y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) consolidaron un plan de trabajo para 2027 y 2028, orientado a fortalecer la cooperación técnica entre ambas agencias”.

En el mismo mensaje, el ministro agregó: “Este acuerdo, propiciado por el presidente Javier Milei como parte del vínculo estratégico de la Argentina con Estados Unidos, permitirá incorporar herramientas de un organismo de referencia internacional para mejorar los tiempos de evaluación, fortalecer los controles y sostener estándares de seguridad y calidad cada vez más exigentes para los productos que llegan a la población”.

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El Ministerio de Salud firmó un convenio con B’nai B’rith Argentina para canalizar donaciones de medicamentos, insumos médicos y equipamiento hacia hospitales públicos

El acuerdo con B’nai B’rith organiza donaciones para hospitales públicos

El segundo paso en esta materia fue la firma de un convenio marco de cooperación y donación entre el Ministerio de Salud de la Nación y la organización B’nai B’rith Argentina, con el objetivo de fortalecer la recepción, administración y distribución de medicamentos, insumos médicos, equipamiento hospitalario y otros bienes sanitarios en establecimientos públicos de todo el país.

Según lo establecido, la organización tendrá a su cargo la gestión y obtención de las donaciones y la coordinación de su entrega al ministerio. La cartera sanitaria, por su parte, deberá evaluar la aceptación de esos bienes, definir su destino y garantizar su distribución en hospitales públicos, centros de atención primaria y otros efectores sanitarios.

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El esquema prevé que la distribución priorice a los establecimientos con mayores necesidades sanitarias. También contempla articulación con jurisdicciones, municipios y otras instituciones del sistema de salud.

El convenio con B’nai B’rith incorpora controles de calidad, trazabilidad y seguimiento para asegurar que las donaciones tengan uso exclusivamente asistencial

El acuerdo incorpora mecanismos de control sobre la calidad, la trazabilidad y el destino de los bienes recibidos. Todas las donaciones deberán conservar condiciones adecuadas de preservación y quedarán sujetas a procedimientos de seguimiento para verificar su utilización exclusiva con fines asistenciales.

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La iniciativa, según la información difundida por el ministerio, fue impulsada por el presidente Milei y contó con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la DAIA. El Gobierno sostuvo que el convenio consolida un mecanismo institucional para canalizar donaciones de la sociedad civil al sistema de salud con criterios sanitarios, control y prioridad para los establecimientos que más lo necesitan.

El análisis del ministro de Salud sobre el acuerdo con la organización

En otra publicación en X, Lugones destacó a la entidad firmante como una organización con casi 100 años de trabajo social y comunitario en la Argentina. “Por eso firmamos un convenio para fortalecer el trabajo conjunto a través de la donación de medicamentos, insumos médicos y equipamiento destinados a hospitales públicos, centros de atención primaria y establecimientos gratuitos”, escribió.

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El ministro añadió: “Este acuerdo se alcanzó gracias al impulso y el acompañamiento del Presidente. Quiero agradecer también a las autoridades de B’nai B’rith por la confianza y por sostener una tarea solidaria de tantos años, y a la DAIA por su acompañamiento y por hacer posible este acuerdo. Cuando trabajamos con seriedad junto a la sociedad civil, los esfuerzos se ordenan, los recursos llegan y las acciones tienen un impacto concreto en la vida de los argentinos”.