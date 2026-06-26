La piel podría anticipar el deterioro cerebral y óseo, según una investigación en ratones

Científicos identificaron que los signos visibles en la piel se relacionan con cambios en la memoria y la salud ósea, abriendo nuevas vías para monitorear el envejecimiento integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto y la salud de la piel no solo reflejan la edad biológica, sino que, según estudios recientes, pueden anticipar cambios en el funcionamiento cerebral y óseo. Diversos equipos científicos han demostrado que los signos visibles del envejecimiento cutáneo se relacionan con procesos internos profundos, incluyendo el deterioro cognitivo, la pérdida de masa ósea y la disminución de la función muscular. Estas conexiones han llevado a considerar la piel como un verdadero “espejo” del envejecimiento integral del organismo.

Una investigación publicada en la revista Aging Cell, realizada por la Mayo Clinic y la Universidad de Coimbra, aportó evidencia experimental sobre este vínculo. En el estudio, los investigadores trasplantaron células senescentes —células envejecidas— en la piel de ratones jóvenes y, tras varios meses, observaron que los animales no solo desarrollaron signos de envejecimiento en la piel, sino también reducción de la densidad ósea, debilidad muscular y una disminución marcada de la memoria, especialmente en regiones cerebrales como el hipocampo. Los científicos identificaron que las moléculas liberadas por estas células envejecidas viajan a través del organismo, alterando la salud de órganos distantes y acelerando el deterioro global.

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Además, investigaciones como la publicada en Scientific Reports han mostrado que la acumulación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) en la piel, medidos a través de la autofluorescencia cutánea, se asocian con mayor riesgo de demencia y reducción del volumen cerebral en personas mayores.

Cómo el envejecimiento de la piel se conecta con el cerebro y los huesos

El trasplante de células envejecidas produjo adelgazamiento cutáneo, pérdida de densidad ósea, debilidad muscular y empeoramiento de la memoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación pionera de la Mayo Clinic, publicada en la revista Aging Cell, demostró que la acumulación de células senescentes en la piel puede acelerar el envejecimiento de otros órganos. En modelos animales, el trasplante de estas células viejas no solo produjo adelgazamiento cutáneo, sino que desencadenó también pérdida de densidad ósea, debilidad muscular y empeoramiento de la memoria. Los científicos observaron que las moléculas liberadas por las células senescentes, conocidas como SASP, viajan a través del organismo y provocan cambios en el cerebro y los huesos, lo que sugiere un eje directo entre la piel y otros tejidos envejecidos.

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Estos hallazgos coinciden con los resultados de un estudio del Centro de Neurociencias y Biología Celular de la Universidad de Coimbra, donde se demostró que la presencia de células envejecidas en la piel de ratones jóvenes causó debilidad física, deterioro de la función muscular y reducción de la memoria, afectando especialmente al hipocampo, área clave para la cognición. Los líderes del equipo remarcan que la piel actúa como un emisor de señales que alteran el estado de órganos distantes, aportando evidencia directa de que el envejecimiento cutáneo puede acelerar el deterioro generalizado del organismo.

La piel como biomarcador de envejecimiento cerebral y óseo

La autofluorescencia cutánea mostró que la acumulación de AGEs en la piel se asocia con mayor riesgo de demencia y reducción del volumen cerebral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la piel y el cerebro también se explora en estudios poblacionales. Una investigación publicada en Scientific Reports midió la autofluorescencia cutánea, un indicador de la acumulación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) en la piel. Los resultados muestran que un mayor nivel de AGEs en la piel se asocia con mayor riesgo de demencia, reducción del volumen cerebral y presencia de lesiones cerebrales características del envejecimiento. Este efecto fue más notable en personas con diabetes tipo 2 y portadores del alelo APOE ε4, vinculado al Alzheimer.

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Por su parte, la literatura médica enfatiza que la elasticidad, el pH y la hidratación de la piel también cambian con la edad y pueden reflejar alteraciones similares en el cerebro y los huesos. La evaluación de estos parámetros cutáneos se perfila como una herramienta sencilla y accesible para monitorear el envejecimiento sistémico y anticipar riesgos de deterioro cognitivo y osteoporosis. Estas investigaciones abren la puerta al uso de la piel como ventana diagnóstica de la salud cerebral y ósea a lo largo de la vida.