Cuando los videojuegos dejan de ser entretenimiento: cuáles son las señales de alarma

El estudio revela que el 6,1% de los adultos jóvenes sufre trastorno de juego por internet a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, jugar en línea es una forma cotidiana de relajarse, compartir tiempo con amigos o desconectarse de la rutina. Una partida rápida después del trabajo, una sesión los fines de semana o una competencia ocasional forman parte del entretenimiento digital de millones de jóvenes en todo el mundo. Sin embargo, cuando el juego deja de ser una elección libre y comienza a ocupar el centro de la vida diaria —desplazando el descanso, el estudio, el trabajo o los vínculos personales—, puede convertirse en un problema de salud.

Esa frontera, que a veces resulta difícil de identificar, fue analizada por una investigación internacional que puso números concretos al fenómeno. Según un meta-análisis citado por Science X Network, el trastorno de juego por internet afecta al 6,1% de los adultos jóvenes a nivel global.

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El estudio fue liderado por equipos de España e Italia y revisó 93 investigaciones realizadas en distintos países, con un total de 149.601 participantes de entre 18 y 35 años. Se trata de uno de los análisis más amplios realizados hasta el momento sobre esta problemática.

Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, trasladado a la población mundial implica que millones de jóvenes adultos podrían experimentar dificultades reales para controlar su relación con los videojuegos, con impacto en su bienestar emocional y social.

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Un joven disfruta de videojuegos retro en su dispositivo móvil, rodeado por hologramas que representan icónicos personajes y elementos de juegos clásicos como Pac-Man, Tetris y Space Invaders. La imagen destaca el resurgimiento y la permanencia de los clásicos del gaming en las plataformas modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se entiende por trastorno de juego por internet

No se trata simplemente de pasar muchas horas frente a una pantalla. El trastorno de juego por internet describe un patrón de comportamiento persistente en el que la persona pierde control sobre el tiempo y la intensidad del juego, prioriza esta actividad por encima de otras responsabilidades y continúa jugando aun cuando aparecen consecuencias negativas.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) todavía lo considera una “condición para estudios adicionales”, lo que significa que la comunidad científica continúa evaluando su alcance y características. Para un posible diagnóstico, se requieren al menos cinco de nueve síntomas durante un período mínimo de un año.

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Entre ellos se incluyen la preocupación constante por los videojuegos, la dificultad para reducir el tiempo de juego, el abandono de actividades importantes y la persistencia de la conducta pese a problemas académicos, laborales o familiares.

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), en cambio, ya lo reconoce oficialmente y define tres rasgos centrales: dificultad continua para controlar el juego, prioridad creciente del juego sobre otras actividades y mantenimiento de la conducta a pesar de efectos adversos durante al menos doce meses.

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El trastorno de juego por internet implica pérdida de control, prioridad del juego sobre otras áreas vitales y persistencia pese a consecuencias negativas (Freepik)

En términos simples, el juego deja de ser una fuente de disfrute y se transforma en una conducta que domina la rutina. En este sentido, los expertos destacaron los síntomas de alarma:

Preocupación constante por los videojuegos y dificultad para reducir el tiempo de juego

Abandono de actividades importantes como el estudio, el trabajo o los vínculos personales

Persistencia de la conducta pese a consecuencias negativas en la vida académica, laboral o familiar

Pérdida de control sobre el tiempo y la intensidad del juego, incluso cuando el jugador quiere parar

El trastorno ya es reconocido oficialmente por la Clasificación Internacional de Enfermedades y requiere al menos cinco síntomas sostenidos durante un año para su diagnóstico

Cómo se realizó el estudio

El trabajo se basó en una revisión sistemática y un meta-análisis, una metodología que permite integrar resultados de múltiples investigaciones para obtener una estimación más precisa. Los datos provinieron de bases científicas como Web of Science, Scopus y PsycInfo.

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La edad promedio de los participantes fue de 23,5 años y poco más de la mitad eran mujeres. Los investigadores observaron que las estimaciones de prevalencia variaban ampliamente entre los distintos estudios, con valores que iban desde cifras casi nulas hasta porcentajes muy elevados, dependiendo de los criterios de medición y del tipo de población analizada.

Cuando el análisis se concentró únicamente en personas que juegan videojuegos de forma habitual, cerca del 8% presentó signos compatibles con el trastorno. En cambio, al incluir también a quienes no juegan o lo hacen de manera ocasional, el promedio descendió a alrededor del 5%, lo que refleja que la frecuencia del problema depende en gran medida del nivel de exposición al juego.

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El 8% de quienes juegan videojuegos habitualmente presenta síntomas del trastorno, evidenciando un mayor riesgo por el nivel de exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dispersión refleja que no todos los estudios miden el fenómeno del mismo modo y que influyen factores culturales, sociales y metodológicos.

Por qué los adultos jóvenes son más vulnerables

La etapa que va de los 18 a los 35 años suele estar marcada por cambios importantes: estudios superiores, primeros empleos estables, independencia económica, construcción de vínculos y definición de proyectos personales. Esta transición puede generar presión, incertidumbre y estrés.

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Para algunas personas, los videojuegos funcionan como una vía de escape frente a estas demandas. Ofrecen recompensas rápidas, sensación de logro, pertenencia a comunidades virtuales y control sobre un entorno predecible, algo especialmente atractivo en contextos de inestabilidad.

El estudio también señala que variables como el género, el tamaño de la muestra y los instrumentos de evaluación influyen en las cifras. En muestras con mayor proporción de mujeres, la prevalencia fue menor, aunque la diferencia no resultó estadísticamente significativa.

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El diseño adictivo y la inteligencia artificial, nuevos focos de la investigación científica

Las investigaciones publicadas en 2026 han profundizado en el componente neurológico de este trastorno, apuntando directamente al diseño moderno de los videojuegos. Estudios recientes en revistas de referencia internacional asocian el aumento de casos en adultos jóvenes con la proliferación de mecánicas de monetización agresivas, como las llamadas loot boxes (cajas de recompensa) y los sistemas de progresión basados en el azar.

Factores como presión académica, estrés por la independencia y búsqueda de recompensa inmediata aumentan la vulnerabilidad de los adultos jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia demuestra que estos mecanismos hackean el sistema de recompensa del cerebro de forma idéntica a los juegos de azar tradicionales, generando picos de dopamina que dificultan enormemente que el jugador pueda autorregular el tiempo que pasa frente a la pantalla, transformando un espacio de ocio en una necesidad compulsiva de consumo.

Ante este panorama, la innovación científica se está centrando en la prevención mediante inteligencia artificial adaptativa. Nuevos modelos predictivos presentados este año permiten a las plataformas analizar, de forma anónima y en tiempo real, los patrones de comportamiento de los usuarios —como cambios bruscos en los horarios de conexión, sesiones de juego inusualmente prolongadas o picos de frustración en el chat—.

El objetivo de la comunidad científica es que estos algoritmos actúen como un sistema de alerta temprana que sugiera pausas personalizadas o bloqueos temporales automáticos antes de que el hábito se convierta en una patología clínica.

Impacto y desafíos para la salud pública

Más allá de los números, los investigadores destacan las consecuencias psicosociales del trastorno. Quienes lo padecen pueden experimentar menor autoestima, mayor riesgo de ansiedad y depresión, dificultades para sostener vínculos estables y obstáculos para alcanzar autonomía económica.

Según Science X Network, estos datos subrayan la necesidad de desarrollar estrategias preventivas y de intervención adaptadas específicamente a adultos jóvenes, tanto desde los sistemas de salud como desde políticas públicas, educación y entornos digitales responsables.

El desafío no consiste en demonizar el juego, sino en aprender a identificar cuándo una práctica recreativa comienza a afectar la calidad de vida. En una sociedad cada vez más digitalizada, comprender esta frontera será clave para promover un uso saludable de la tecnología.