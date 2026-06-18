Un nuevo hallazgo logró revitalizar células inmunes agotadas y devolverles la capacidad de atacar al cáncer de pulmón

La inmunoterapia en cáncer de pulmón busca que el sistema inmune vuelva a reconocer al tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos pacientes con cáncer de pulmón, la inmunoterapia empieza como una promesa concreta: darle al sistema inmune la orden de volver a reconocer al tumor. Pero, con el tiempo, esa defensa puede agotarse y perder fuerza.

Ahora, equipos de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU) y el Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán (NTUH) mostraron, en modelos animales, que los inhibidores BET podrían revertir ese desgaste al reprogramar el metabolismo de las células T y restaurar su capacidad de ataque. Es decir, que lograron brindar nueva energía a las células T.

PUBLICIDAD

“Nuestro objetivo es ayudar al sistema inmune a recuperar su función”, expresó el doctor Hsing-Chen Tsai, neumólogo y profesor asociado de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU). El estudio se publicó en Nature y MedicalXpress lo difundió en junio de 2026.

La reprogramación del uso de la energía en las células T permitiría combatir tumores que escapaban al control inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inhibidores de bromodominios y dominios extraterminales (BET) reactivan células T agotadas mediante la reprogramación de su metabolismo, un proceso que otorga a estas células defensivas la posibilidad de combatir tumores que antes escapaban al control inmunológico. La investigación, recogida por MedicalXpress, revela que el mecanismo consiste en modificar “cómo las células T usan la energía”, logrando revertir el agotamiento que limita la respuesta de la inmunoterapia en cáncer avanzado.

PUBLICIDAD

Cómo los inhibidores BET reactivan las células T agotadas

Tanto Nature como MedicalXpress explican que los inhibidores BET permiten una reprogramación metabólica de las células T. Este proceso interviene sobre la llamada “vía de las poliaminas”, es decir, el grupo de moléculas esenciales para la función y flexibilidad celular.

Uno de los hallazgos clave fue identificar a la ornitina descarboxilasa como la enzima central para la síntesis de poliaminas dentro de la célula. Al activar esta ruta, las células T, anteriormente agotadas, recuperan la capacidad de producir moléculas inmunes y de reconocer células tumorales.

PUBLICIDAD

Nature y MedicalXpress explican que los inhibidores BET permiten una reprogramación metabólica de las células T (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos sorprendió comprobar que estos fármacos no simplemente potenciaban la función de las células T, sino que las reprogramaban, devolviéndoles la flexibilidad necesaria para responder al cáncer”, afirmó Yi-Chieh Wu, investigadora principal, en declaraciones a MedicalXpress.

Resultados del estudio preclínico en cáncer de pulmón

El estudio, detallado en Nature, se llevó a cabo en modelos animales de cáncer de pulmón. Los científicos transfirieron células T tratadas con inhibidores BET a ratones, observando que los tumores eran significativamente más pequeños y la supervivencia aumentó en comparación con los controles.

PUBLICIDAD

Uno de los datos más destacados fue la disminución de la formación de efusiones pleurales malignas, una complicación habitual en cáncer avanzado. “Nuestros hallazgos sugieren una nueva manera de restaurar la respuesta inmune del paciente y, potencialmente, mejorar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer”, señaló el profesor Chong-Jen Yu, director de NTUH, citado por MedicalXpress.

Chong-Jen Yu afirmó que el enfoque podría mejorar la eficacia de los tratamientos contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el trabajo demostró que si se bloquea la acción de la enzima ornitina descarboxilasa, el efecto beneficioso desaparece, confirmando que este componente es imprescindible en la mejora inmunológica observada.

PUBLICIDAD

El futuro de la inmunoterapia tras el hallazgo

A pesar de que estos resultados preclínicos son prometedores, ambos medios advierten que la estrategia requiere superar más etapas. El propio Tsai advirtió que “son necesarios más estudios antes de aplicar este enfoque en pacientes”, dado que, aunque los resultados en modelos experimentales son sólidos, la seguridad y eficacia en humanos deben ser comprobadas mediante ensayos clínicos.

El equipo investigador sostiene que la reactivación de células T agotadas mediante intervención epigenética y metabólica podría abrir nuevas opciones de tratamiento para quienes no responden a la inmunoterapia convencional.

PUBLICIDAD

Wu destacó: “Estos resultados muestran que las células pueden no estar incapacitadas permanentemente”, lo que sugiere la posibilidad de revertir un estado antes considerado irreversible.

La restauración de las defensas inmunológicas abre el camino a tratamientos para pacientes con cáncer de pulmón avanzado, donde las alternativas actuales han llegado a su límite. Este enfoque busca aprovechar la flexibilidad recuperada de las células T para ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a personas con opciones limitadas.

PUBLICIDAD