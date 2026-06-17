Ciencia

Por qué las manos pueden temblar: las causas más frecuentes y cuándo consultar al médico

Diversos factores pueden provocar vibraciones inesperadas, algunas asociadas al estilo de vida y otras vinculadas a condiciones de salud que requieren valoración profesional

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Los médicos advirtieron que el temblor de manos requiere evaluación clínica si es nuevo, empeora o interfiere con las actividades diarias - (Freepik)
Los médicos advirtieron que el temblor de manos requiere evaluación clínica si es nuevo, empeora o interfiere con las actividades diarias - (Freepik)

Los temblores de manos pueden aparecer por causas transitorias —como estrés, falta de sueño o exceso de cafeína—, pero también por efectos de medicamentos, alteraciones metabólicas como hipoglucemia, problemas de tiroides o trastornos neurológicos como temblor esencial, Parkinson o esclerosis múltiple (EM). Médicos consultados por Prevention señalaron que conviene buscar evaluación clínica si el temblor es nuevo, empeora, interfiere con actividades diarias o se acompaña de otros síntomas.

Los neurólogos Archana Koganti y James Bernheimer y el neurocirujano Michael G. Kaplitt, explicaron que el temblor tiene múltiples orígenes y que el primer paso es identificar el patrón: si aparece en reposo, con postura sostenida, al mover la mano o en situaciones de ansiedad. También indicaron que el temblor puede ser un fenómeno normal del organismo, pero que en algunos casos requiere estudios para descartar causas tratables.

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10 posibles causas del temblor de manos, según los especialistas

Un exceso de cafeína puede provocar temblores en el párpado (Freepik)
El temblor fisiológico es una vibración leve y normal del cuerpo que puede notarse al sostener una postura o en tareas finas - (Freepik)

El temblor de manos puede tener causas muy distintas: desde una respuesta normal del organismo que se intensifica con estrés o cafeína, hasta efectos de medicamentos o trastornos neurológicos. Por eso, antes de sacar conclusiones, conviene identificar el contexto en el que aparece. Estas son diez posibles explicaciones, de la más frecuente a la que requiere mayor evaluación clínica;

1. Temblor fisiológico: vibración leve y normal del cuerpo, por lo general imperceptible; puede notarse al sostener una postura (brazo extendido) o en tareas finas.

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2. Emociones intensas: ansiedad, estrés, nervios, excitación o enojo pueden activar el sistema nervioso autónomo y aumentar la liberación de adrenalina, lo que amplifica el temblor.

3. Hipoglucemia: niveles bajos de glucosa pueden afectar el funcionamiento del cerebro y favorecer temblores, sobre todo si la persona pasó muchas horas sin comer.

4. Falta de sueño: la privación de descanso aumenta el estado de estrés del organismo y puede provocar temblor.

5. Exceso de cafeína u otros estimulantes: el consumo elevado de cafeína y otras sustancias estimulantes puede generar sensación de “jittery” y temblor.

6. Alcohol o drogas recreativas: el uso problemático puede afectar el cerebelo, que participa en equilibrio, coordinación y motricidad fina, y contribuir a la inestabilidad motora.

7. Efecto secundario de medicamentos: diversos fármacos pueden inducir temblor; suele ser involuntario y aparecer con ciertas posturas de brazos, manos o cabeza.

8. Hipertiroidismo: una tiroides hiperactiva (exceso hormonal) puede causar temblor.

9. Hipotiroidismo con sobredosificación del tratamiento: el artículo indicó que “pasarse” con la medicación para hipotiroidismo también puede asociarse a temblor.

10. Trastornos neurológicos o del movimiento: el texto mencionó temblor psicógeno (asociado a depresión o TEPT), temblor esencial (el más frecuente; de acción) y, entre diagnósticos a descartar, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple (EM).

Cuándo consultar y qué observar antes de la evaluación médica

Crujir nudillos, artrosis, manos
Las alteraciones de la tiroides, como el hipertiroidismo o la sobredosificación del tratamiento para hipotiroidismo, pueden causar temblor de manos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los médicos citados por Prevention recomendaron consultar si el temblor es nuevo, si está empeorando, si afecta actividades diarias o si aparece con otros signos como rigidez o problemas de equilibrio. En los casos en que la causa probable sea un factor de estilo de vida —poco sueño, exceso de café, hambre prolongada o estrés—, la nota sugirió hacer ajustes y observar si mejora.

Antes de la consulta, el artículo recomendó anotar características del temblor para aportar información útil: cuándo aparece, si se intensifica con ansiedad o con ciertas posturas, si se asocia a consumo de cafeína o cambios en medicación, y si hay otros síntomas. Ese registro puede ayudar al profesional a orientar el diagnóstico y decidir si se requiere laboratorio, ajuste de fármacos o derivación a neurología.

La Enciclopedia Médica de MedlinePlus indica que un temblor que no desaparece con el tiempo puede ser señal de un problema médico y recomienda contactar a un profesional si el cuadro es prolongado, grave o interfiere con la vida diaria, o si aparece junto con otros síntomas.

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