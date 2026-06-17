Identifican en la saliva biomarcadores que advierten la falta de sueño: cómo funcionan

La University of Zurich identificó en la saliva biomarcadores que advierten la falta de sueño y permiten cuantificar la fatiga de forma objetiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privación de sueño medible en saliva podría convertirse en una nueva herramienta para autoridades y empresas: un método basado en biomarcadores permitiría identificar con precisión el agotamiento y ajustar protocolos de seguridad en rutas y entornos laborales.

Según la University of Zurich, el estudio aportó el primer procedimiento directo y no invasivo capaz de cuantificar la fatiga humana mediante una muestra salival.

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La metodología analiza 10 biomarcadores en saliva. La propuesta apunta a medir el cansancio con exactitud y a prevenir siniestros viales o incidentes en el trabajo asociados al sueño insuficiente, a diferencia de los mecanismos de autoinforme o pruebas subjetivas usados hasta ahora.

Cerca de un tercio de la población mundial presenta alteraciones del sueño, con mujeres y jóvenes de 15 a 39 años entre los grupos con mayor riesgo de fatiga grave. El impacto se refleja en la seguridad vial y ocupacional: hasta el momento, no existía una herramienta científica que permitiera reconocer el agotamiento de manera objetiva en medicina forense ni en el ámbito clínico.

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Cómo se realizó la investigación y qué hallaron

El equipo del Instituto de Medicina Forense y del Instituto de Farmacología y Toxicología de la University of Zurich identificó en la saliva biomarcadores que cambian cuando una persona no durmió lo suficiente, lo que permitiría medir el cansancio de forma objetiva, sin depender de lo que el individuo declare.

Thomas Kraemer, director del estudio, afirmó que el hallazgo es “un hito para la investigación forense” porque aporta una prueba verificable con una muestra simple y aplicable en condiciones reales.

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La investigación probó la detección de fatiga en 20 jóvenes sanos con fases de sueño controlado, restricción de descanso y una noche sin dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica se probó en 20 jóvenes sanos y se organizó en tres fases: una noche con ocho horas de sueño (control), cuatro noches con seis horas de descanso y una noche sin dormir. Los investigadores usaron espectrometría de masas de alta resolución y modelos de aprendizaje automático para mapear el metaboloma salival e identificar los cambios moleculares asociados a la carencia de sueño.

Kraemer explicó que el procedimiento permitió analizar “decenas de miles de moléculas” para detectar variaciones metabólicas vinculadas a la privación aguda. El resultado fue una lectura del nivel de fatiga tan precisa como un patrón químico individual, comparable a una huella de características biológicas.

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El diseño experimental buscó reducir al mínimo la influencia de factores genéticos y ambientales, con el objetivo de que los hallazgos resulten aplicables tanto en contextos forenses como en la práctica médica cotidiana.

Biomarcadores, validación y pruebas en condiciones reales

Los ensayos mostraron que, cuando una persona atraviesa una falta de sueño intensa en poco tiempo, la composición química de su saliva cambia: se altera el 10% de las biomoléculas que se pueden medir en esa muestra. A partir de ese conjunto de variaciones, el equipo de la University of Zurich seleccionó 10 biomarcadores específicos —registrados por patente— que se modifican de manera predecible y consistente a medida que aumenta el cansancio.

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El procedimiento inició una etapa de validación internacional, con estudios previstos en distintos países. Las pruebas de campo buscarán exponer el método a escenarios reales: turnos nocturnos, consumo de alcohol, uso de medicamentos y otros factores, para confirmar que la señal de fatiga se mantenga nítida en situaciones cotidianas.

La técnica no invasiva analiza 10 biomarcadores en saliva para medir el agotamiento sin autoinformes ni pruebas subjetivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Scholz, coautor del estudio, sostuvo que “la privación aguda de sueño afecta aproximadamente al 10% de todas las biomoléculas en saliva” y señaló que la tecnología “permite identificar eficazmente el nivel de cansancio de una persona”.

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El objetivo final es reforzar su validez forense y habilitar un uso objetivo en situaciones complejas, en las que antes predominaba la interpretación basada en signos subjetivos o testimonios.

Hacia un test rápido para carreteras y entornos industriales

El próximo paso será convertir el panel de biomarcadores en un test de detección rápida destinado a controles viales y áreas industriales. El dispositivo, similar por su función a un alcoholímetro, permitiría verificar si una persona está en condiciones adecuadas para conducir o manipular maquinaria pesada.

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A mediano plazo, la University of Zurich previó comercializar una prueba forense rápida que identifique de manera objetiva el cansancio y se integre en protocolos policiales, laborales y sanitarios. La meta es reducir eventos asociados al agotamiento extremo y proteger tanto a trabajadores como a la población general.

El método propone un cambio de enfoque: ofrecer respaldo científico y legal comparable al de los alcoholímetros, pero orientado a los efectos de la privación de sueño.

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Alcance en salud pública y seguridad

La eventual implementación de esta técnica podría mejorar la gestión de riesgos vinculados a la fatiga en sectores críticos. La University of Zurich anticipó que, tras la validación y difusión del procedimiento, sería posible disminuir incidencias asociadas al descanso insuficiente.

La validación internacional evaluará los biomarcadores de falta de sueño en escenarios reales con turnos nocturnos, alcohol y medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kraemer indicó que el hallazgo “aporta pruebas esenciales para la medicina forense y la prevención”, al sumar indicadores utilizables en procesos legales y médicos. Scholz, en la misma línea, destacó que “la tecnología distinga estados de fatiga” incluso con variables como alcohol o fármacos.

La transferencia de esta evidencia a la vida diaria podría elevar la seguridad de millones de personas en la ruta y en el trabajo, en la medida en que se consoliden pruebas salivales para detectar el agotamiento.