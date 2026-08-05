Ganancias explicó el salto en la recaudación de julio, pero economistas advierten que no se sostendría

El efecto de la prórroga de Ganancias permitió un repunte puntual de la recaudación nacional en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La recaudación tributaria subió en términos reales en julio. Sin embargo, la principal causa de este incremento por encima de la inflación proyectada está asociada a una decisión del Gobierno de prorrogar el pago del impuesto a las Ganancias de personas humanas a la espera de que el Congreso trate la nueva ley de Inocencia Fiscal, un escenario que finalmente no se materializó. A pesar del salto recaudatorio, las consultoras proyectan que esta suba en los ingresos se mantenga en los próximos meses.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en julio las tres grandes fuentes de ingresos tributarios —DGI, Aduana y Anses— recaudaron en conjunto casi $23 billones, lo que implicó un incremento nominal del 35,1% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios habían subido 33,5% en ese lapso. Esta diferencia generó el aumento real de 1,2 por ciento.

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Para la consultora LCG, el repunte de la recaudación luego de la caída de junio estuvo determinado por el cambio en el cronograma de Ganancias para personas humanas. De esta manera, estimó que la recaudación creció 1,1% real anual y que Ganancias DGI saltó 26% real anual, explicando más de un tercio del crecimiento mensual.

En simultáneo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) DGI subió 6% real anual y aportó un cuarto de la mejora interanual de los recursos tributarios, registrando su primera suba en nueve meses. También ayudó que los Derechos de Exportación mostraron una menor caída, de 23% real anual, cuando en el primer semestre las bajas superaron el 40 por ciento. Además, Bienes Personales, favorecido por una postergación similar a la de Ganancias, subió 27% real anual, y Combustibles trepó 26% real anual, impulsado por la actualización del impuesto y el aumento de precios.

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Según la consultora LCG los ingresos de los gobernadores por coparticipación aumentaron 3% real anual en julio.

Los contrapesos, para LCG, estuvieron en Créditos y Débitos bancarios que se desplomó 11% real anual, frente a una baja promedio del 1% en el primer semestre, y los Derechos de Importación cayeron 27% real anual. Los recursos de Seguridad Social retrocedieron 3% real anual, manteniendo la tendencia previa.

La visión de Max Capital coincidió en señalar que la suba de la recaudación real en julio, estimada en 1,2% anual, se debió principalmente al corrimiento de Ganancias. Según la consultora, la recaudación de Ganancias subió 23,3% real anual, mientras la mayoría de las otras categorías tributarias relevantes registraron caídas reales, salvo Bienes Personales (+26,7%) y Combustibles (+25,7%).

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A la vez, observó que la recaudación asociada a la actividad doméstica también mostró señales de debilidad: el IVA neto cayó 0,5% real anual y el impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios cayó 11,1% real anual. Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social disminuyeron 3% real anual.

En tanto, la consultora Equilibra reportó el mayor repunte de la recaudación en términos reales con 1,3% en comparación con julio de 2025 con una estimación de inflación de 1,8% (un dato que aún no es oficial). “Convirtiéndose junto con mayo en el segundo resultado positivo desde julio de 2025. En ambos meses la performance de Ganancias fue clave (en mayo por resultado de sociedades y en julio por personas)”, destacaron en el informe.

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Los único meses en los que el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo un repunte en la recaudación en términos reales fue por Ganancias de sociedades y personas humanas. (Foto: Reuters)

El repunte en la recaudación no benefició a todos por igual. Los recursos destinados al Gobierno Nacional registraron una caída del 3% real anual, mientras que los fondos transferidos automáticamente a las provincias aumentaron un 8% real anual. La baja de Créditos y Débitos, que se asignan en su totalidad a la Anses, impactó negativamente sobre las finanzas nacionales. En contraste, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se vieron favorecidas por el crecimiento de Ganancias e IVA DGI, tributos con alto grado de coparticipación.

Próximos meses

Las proyecciones del sector privado no anticipan un cambio de tendencia en la recaudación para los próximos meses. En LCG estimaron que los impuestos vinculados al consumo interno mantendrán un bajo dinamismo, mientras que los asociados al comercio exterior solo mostrarán crecimiento debido a una base de comparación baja.

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Además, se advirtió que la recaudación por Seguridad Social difícilmente revierta su tendencia a la baja, en un contexto de avance del monotributo, mayor informalidad y salarios que, en el mejor de los casos, solo igualan la inflación.

A esto se suman las recientes reducciones impositivas implementadas por el Gobierno, como la disminución de impuestos internos coparticipados por la reforma laboral, la baja de retenciones al trigo y la cebada, y la reglamentación del Régimen de Incentivo Fiscal Laboral (RIFL), que continuarán afectando los ingresos. Con este escenario, LCG proyecta una caída real anual de alrededor del 5% en los recursos tributarios para 2026.

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Los analistas coincidieron en que la mejora de la recaudación en julio respondió a factores excepcionales y no modificó la tendencia general de caída en términos reales. Los tributos ligados al consumo interno y al comercio exterior, así como los recursos de Seguridad Social, no evidenciaron señales de una recuperación sostenible. El efecto de la prórroga de Ganancias y Bienes Personales, sumado a la actualización de combustibles, tuvo un impacto puntual en el mes, sin garantizar un cambio de tendencia para los próximos períodos