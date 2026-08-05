Cuáles son los modelos de autos que más cuesta conseguir ante la falta de acuerdo comercial entre la Argentina y México

Desde el 19 de marzo ya no rige el acuerdo de complementación económica entre Argentina y México. Las automotrices e importadoras están agotando los stocks de los modelos provenientes de ese mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La interrupción del acuerdo comercial entre Argentina y México está empezando a mostrar su impacto en las ventas de los autos que fabricantes e importadores traen desde el mercado más grande de Latinoamérica.

No son muchos, pero en algunos casos se trata de modelos que tienen un peso muy importante para sus marcas, y la imposibilidad de renovar stock de unidades empieza a provocar pérdidas de cuota de mercado algo preocupantes, según advierten en el sector.

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Casi todas las marcas tenían en agenda la hipótesis de una posible interrupción del acuerdo cuando venciera, ya que la última renovación había sido solo por un año y no por tres como había sido anteriormente. Por eso, hubo recaudos especiales con importaciones de volúmenes mayores que permitieran tener stock por más tiempo.

Cuando se supo que efectivamente no se renovaba el acuerdo, tanto automotrices como importadores aseguraron que había autos para mantener el flujo de unidades por al menos tres meses. Ese plazo venció en junio, y los números de julio demuestran que en casi todos los casos, la falta de vehículos es el motivo por el que cayeron las ventas el último mes.

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La interrupción del acuerdo comercial entre Argentina y México impacta en el mercado local de autos 0 km. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay pocos autos entre el stock de la marca y el que tienen los concesionarios más grandes, que son los que suelen comprar más unidades. Las ventas cayeron porque en muchos casos no hay disponibilidad y la gente por no quiere esperar tres o cuatro meses un auto, que es el plazo en el que podrían llegar más unidades, tanto sea porque se habilite el cupo nuevamente o porque las marcas decidan traer unidades de todos modos. El comercio no se interrumpió, solo se volvió al régimen arancelado”, confirmó el gerente de ventas de un concesionario oficial de una de las marcas más afectadas.

Desde una automotriz comentaron que “el stock se mantiene porque tuvimos la previsión de traer bastantes más autos de los habituales, previendo que esto podía pasar. Con un modelo estamos bien, pero con otro no y eso se nota porque cayeron las ventas”.

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Cuando se trata de autos mexicanos se vendieron por plan de ahorro, las marcas tienen la obligación de entregar las unidades en un plazo de dos meses desde la adjudicación. Ese es uno de los motivos por los que el stock de unidades existente no se puede destinar a ventas convencionales, y por lo tanto reduce la cantidad de autos que se pueden ofrecer en la red. Pero cuando no alcanza, no queda otra que importar igual.

“Nosotros hicimos una pequeña importación pagando el 35% para cumplir con esos compromisos, pero no podemos traer más unidades que las necesarias porque ese 35% no lo podemos trasladar a precio, es un costo que asumimos nosotros”, confesaron desde otra terminal.

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El nuevo Volkswagen Taos es el auto mexicano con mejores ventas en Argentina, y uno de los que está administrando stock para no desabastecer el mercado mientras espera la renovación del acuerdo bilateral.

Marca por marca

El Volkswagen Taos es el primero de los autos en el ranking de ventas del mercado argentino. Este C-SUV dejó de producirse en la Argentina en julio de 2025, aunque el stock de unidades que se hizo en Pacheco le permitió abastecer al mercado interno hasta diciembre.

Cuando todavía era nacional, el promedio de ventas del año pasado fue de 1.375 unidades por mes. El del primer trimestre de 2026 bajó a 1.011, pero desde abril en adelante el volumen fue bajando mes a mes. El mejor fue marzo con 1.180 unidades y luego bajó hasta las 645 en julio. El promedio ahora es de 906 unidades por mes y la caída durante el año alcanzó el 45 por ciento.

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La pickup Ford Maverick es el segundo modelo mexicano con mayor volumen de ventas. Este año se llevan patentados 2.098, y el promedio da 300 vehículos mensuales, pero progresión mes a mes muestra la baja desde la finalización del acuerdo en adelante. El mejor mes del año fue enero con 524 unidades y desde entonces el número fue bajando hasta llegar a julio con 139 patentamientos, con una caída del 73 por ciento.

La pickup Ford Maverick es el segundo modelo que más volumen tiene entre los que se importan desde México.

El tercer modelo que más perdió es la pick up Nissan Frontier, que se fabricaba en Santa Isabel, Córdoba (conjuntamente con la Renault Alaskan), y que desde octubre interrumpió su ciclo industrial en Argentina para pasar a importarse desde México.

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Como ocurrió con Taos, el stock fabricado contemplaba abastecer el mercado varios meses más, en este caso era todo el primer semestre del año, para comenzar a vender las Frontier mexicanas desde julio. Pero eso no pudo ocurrir porque en las actuales condiciones, ese vehículo debería pagar un 35% de arancel, por lo tanto, las ventas inevitablemente bajaron.

El número de julio fue de solo 136 unidades, el segundo más bajo del año después de junio, y representa una caída del 77% respecto al mejor mes, enero, cuando se patentaron 610 unidades. El promedio de ventas de los primeros tres meses fue de 490 unidades, pero desde entonces la caída fue grande y tras siete meses el promedio quedó en 297 unidades.

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En julio solo se vendieron 136 pickup Nissan Frontier. Ese era el mes en el que debían empezar a llegar unidades desde México.

El siguiente auto mexicano en la lista es el Ford Bronco Sport, SUV del segmento C, que este año comenzó mejorando las cifras de 2025. Pero del mismo modo que ocurrió con las otras marcas y modelos, en abril se empezó a administrar el stock de vehículos, lo que causó que baje el nivel de ventas.

Sin embargo, en julio se vendieron 215 unidades, número que coincide con el promedio mensual de autos de 2026, lo que permite inferir que, al menos en este modelo, no hay una caída de ventas sustancial ante la falta de acuerdo económico.

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KIA tiene sus dos principales modelos importados desde México. El exitoso K3 de segmento B desde el año pasado y el nuevo sedán K4 que pertenece al segmento C y que llegó justo en marzo de 2026. El K3 vendió en los siete primeros meses del año 1.829 vehículos, con un promedio de 261 unidades mensuales, pero con dos escenarios diferentes.

Antes de la fecha de finalización del acuerdo bilateral de comercio, era de 305 autos por mes y después pasó a ser de 228. Entre el mejor mes del año y julio las ventas bajaron un 66%. El KIA K4, por su parte, llegó justo cuando se terminaba el acuerdo, por lo que quedó en medio de la transición entre ambos escenarios a la espera de poder traer más volumen si se renueva el acuerdo.

El Nissan Versa, el modelo de acceso de la marca en Argentina, viene también de México, al igual que el sedán del segmento C, Sentra. En el primer caso, con un inicio de año que superó en ventas el promedio mensual de 2025, pero con una caída relevante en los últimos tres meses. El pico de ventas fue en abril con 230 unidades, y en julio se registraron solo 68 unidades. La baja es del 70 por ciento.

El Honda ZR-V es el modelo que la marca importa desde México. Cayó un 41% durante este año.

En el Sentra sí se notó la caída por la falta de unidades en 2026. El año pasado se vendieron 629 autos en 12 meses, un promedio de 52 por mes. Este año, en el primer trimestre ese promedio apenas bajó a 49 vehículos por mes, pero desde entonces la caída fue más importante, se llevan vendidos desde abril a julio 140 autos, lo que arroja un promedio de 35 unidades por período y una caída durante el año del 44 por ciento.

Otro vehículo que había empezado el año con cifras alentadoras y después se vio afectado por la falta de importaciones sin arancel fue el Honda ZR-V, el único modelo que importa la marca desde México. En este caso, las ventas cayeron un 41% en los últimos cuatro meses, tras la finalización del acuerdo de complementación económica con México.

Este año había comenzado con una suba de ventas, en los primeros tres meses, pasando de 60 a 68 unidades mensuales. Pero desde abril en adelante esa cuota bajó un 41% con una progresión de 55 autos el primer mes, 36 en mayo y junio y 31 unidades en julio.

Los Volkswagen Vento y Tiguan también vienen de México, pero no parecen haber sentido el cambio de situación, probablemente por tener suficientes unidades y un volumen de ventas relativamente bajo que no altera ese stock.

La progresión de ventas de Tiguan empezó el año con 69 unidades y en julio se vendieron 76, una cifra que supera el promedio anual que está en 63 unidades por mes. Con Vento ocurrió lo mismo, empezó el año con 66 autos, llegó al pico en junio con 89 y bajó en julio a 56, pero el promedio del año es 51 vehículo mensuales, con lo cual los dos últimos meses fueron de suba y no de baja de patentamientos.