Economía
Agregar Infobae enGoogle

Poder de fuego: el Banco Central muestra sus reservas internacionales para contener al dólar

El BCRA exhibe el crecimiento de sus tenencias para reforzar su capacidad de intervención en el mercado cambiario, en un contexto donde el dólar se mantiene bajo control y persisten señales de cautela en los activos financieros

Las reservas del Banco Central tocaron el mayor nivel en casi siete años. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Las reservas del Banco Central tocaron el mayor nivel en casi siete años. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Guardar

Si bien el Banco Central alcanzó el nivel más alto de reservas brutas de los últimos siete años al acumular USD 49.642 millones, las más elevadas históricamente fueron los USD 52.000 millones de 2012 que, a valores de hoy, equivalen a 72.000 millones de dólares. Durante la presidencia de Carlos Menem, se registró un récord de USD 34.100 millones que, actualizados, se transforman en 70.000 millones de dólares.

El verdadero récord está en la acumulación de reservas de libre disponibilidad. Al inicio de la gestión de Javier Milei, estas reservas registraban un saldo negativo de 12.000 millones de dólares. Actualmente, el saldo es positivo en 11.985 millones de dólares. Si se descuenta el BOPREAL a un año (USD 1.444 millones) y los depósitos del Tesoro en el Banco Central (USD 3.606 millones), el total se reduce a 6.935 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Con estas fichas está jugando el ministro de Economìa, Luis Caputo, contra el mercado. Cabe recordar que el actual funcionario presentó su renuncia al Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, luego de que sus recomendaciones no fueran aceptadas: había advertido que no debía tomarse el préstamo del FMI si no se permitía la venta de esos dólares (unos USD 42.000 millones). Macri no aceptó el consejo y Caputo renunció.

Esa movida pudo haber cambiado la gestión y no se hubieran perdido reservas. ¿Quién se atrevería a enfrentar a un jugador con USD 42.000 millones para vender? El riesgo de perder es grande porque con esas fichas puede lograr que el dólar cada día valga menos.

PUBLICIDAD

Caputo hoy está jugando su juego preferido: con fichas en la mano, apuesta fuerte. El mercado lo sabe y es por eso que cualquier amague de superar los $1.500 por dólar mayorista terminan frustrándose. El esfuerzo para mantener el tipo de cambio en ese nivel es mínimo y se observa en el nivel de coberturas por una probable devaluación.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en materia de cobertura se registraron operaciones en futuros por 1.100.009 contratos, que es levemente superior al millón previo. Las dos primeras posiciones terminaron con ajustes tímidamente positivos y, por otra parte, estas fueron las únicas en las que las implícitas se elevaron mientras que en el resto de la curva los ajustes fueron negativos y las implícitas se corrieron a la baja. El interés abierto dejó un agregado neto de 55 millones con una caída de 71 millones en fin de agosto. En soberanos dollar linked en BYMA (t+1) el volumen de operaciones se elevó a USD 306 millones (VN) siendo el más alto desde el fixing de la D31L6 del 28 de julio”.

Esto no quiere decir que no hubo coberturas. Para Rosario Finanzas “el dólar oficial mayorista se mantiene por debajo de los $1.500 gracias a intervenciones del Gobierno y a un aumento de USD 5.000 millones en la cobertura cambiaria ofrecida por el Tesoro y el BCRA en julio, impulsada por dollar linked”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 513 millones de los cuales el Banco Central compró 28 millones de dólares. En la plaza financiera el MEP tuvo una leve caída de $7 (-0,5) a $1.521 y el contado con liquidación (CCL) subió $3 (0,2%) a 1.584 pesos. El “blue” cedió $10 (-0,70%) a 1.545 pesos.

A pesar de la baja del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 4,62% y de la caída del dólar en el mundo, los títulos soberanos argentinos cedieron y el riesgo país aumentó 10 unidades (+2,4%) a 421 puntos básicos.

Por otra parte, el Merval de las acciones líderes se derrumbó 2,6% en pesos y 2,8% en dólares. La baja de los bancos y de las acciones de empresas de energía por el retroceso del petróleo, fueron los responsables del movimiento. A la vez, las tasas de interés continuaron en baja y rinden menos de 2% efectivo mensual hasta agosto de 2027.

En paralelo, el petróleo sigue en baja. Según Matías Togni analista de la consultora petrolera NextBarrel, el barril de Brent “cerró por debajo de los 80 después de las clásicas declaraciones para bajarle el tono a la guerra”.

“Esta vez fue nuestro conocido Scott Bessent que afirmó que un acuerdo es inminente para abrir el Estrecho de Ormuz. El mercado ya toma cada declaración como anecdótica, pero sí sucedieron dos cosas que explican la caída de los últimos días. Primero un desapalancamiento de posiciones compradas en futuros y segundo y tal vez más importante, es que el mercado ya no está contando barcos sino los misiles, y el pensamiento que domina es que ambas partes se van a quedar sin balas antes de que el mercado se quede sin barriles”, sumó.

Y concluyó: “En consecuencia, cada vez más operadores se animan a mandar los barcos por el estrecho. Una pausa en los ataques de Ucrania a las refinerías rusas también le trajo alivio al gasoil, con la esperanza de que el próximo mes Rusia vuelva a exportar productos refinados. En el plano local, se siguen batiendo récords de producción, alcanzando los 910.000 barriles diarios. El problema es que no somos los únicos; Brasil alcanzó los 4,5 millones el mes pasado y esa es nuestra competencia directa. Los diferenciales FOB para Medanito (nuestro crudo de exportación) siguen en el terreno negativo”.

Anoche, en el overnite, el crudo cotizaba a 0,50% abajo a 79,14 dólares. También caían el oro y el dólar. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York no definían tendencia. Tanta quietud parece esconder novedades. Los inversores siguen descreídos de este alto el fuego.

Temas Relacionados

Banco CentralDólarReservasRiesgo paísBonosMercadoLuis CaputoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mejora el clima internacional y hay récord de reservas: ¿por qué el riesgo país no logra perforar los 400 puntos?

Los bonos en dólares suben cerca de 10% en lo que va del año, pero ahora les cuesta dar un salto adicional. Altas tasas en Estados Unidos y la decisión de no colocar deuda en el exterior son factores que inquietan a los inversores, además de las próximas elecciones

Mejora el clima internacional y hay récord de reservas: ¿por qué el riesgo país no logra perforar los 400 puntos?

Ganancias explicó el salto en la recaudación de julio, pero economistas advierten que no se sostendría

Por la postergación del pago del impuesto a la cuarta categoría, los ingresos del Estado tuvieron un aumento de entre 1,1% y 1,3% interanual real en el séptimo mes. Qué esperan los privados para lo que resta del año

Ganancias explicó el salto en la recaudación de julio, pero economistas advierten que no se sostendría

Cuáles son los modelos de autos que más cuesta conseguir ante la falta de acuerdo comercial entre la Argentina y México

El convenio de libre comercio entre ambos países venció el 18 de marzo y no se pudo renovar por falta de consenso. Desde entonces, ya no se pueden importar autos sin arancel y el stock de unidades se agota

Cuáles son los modelos de autos que más cuesta conseguir ante la falta de acuerdo comercial entre la Argentina y México

Cuánto cuesta llenar el tanque en cada país de la región y qué lugar ocupa la Argentina en el ranking de precios

Las brechas entre los mercados más caros y los más económicos superan los dos dólares por litro. Cómo se explican las diferencias y cuál es la situación de las estaciones de servicio locales

Cuánto cuesta llenar el tanque en cada país de la región y qué lugar ocupa la Argentina en el ranking de precios

Por el boom de Vaca Muerta, el superávit energético llegaría a USD 13.600 millones en 2026, según un informe privado

Un reporte de un banco local destacó el rol central de yacimiento en la transformación del perfil exportador del país y advirtió que el próximo desafío del sector pasa por ampliar la infraestructura de transporte y exportación

Por el boom de Vaca Muerta, el superávit energético llegaría a USD 13.600 millones en 2026, según un informe privado

DEPORTES

Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

El ranking de la Fórmula 1 con los mejores pilotos de la primera mitad de la temporada: el destacado lugar que ocupa Colapinto

La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

El emotivo homenaje de Estudiantes de La Plata a Alejandro Sabella: las imágenes del momento en que descubrieron su estatua en UNO

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

TELESHOW

Magui Bravi en “Lo de Pampita”: “No imagino cómo es volver a enamorarme”

Magui Bravi en “Lo de Pampita”: “No imagino cómo es volver a enamorarme”

Se conoció quién ganó la casa de esta temporada en Gran Hermano: “Para mi papá que jugaba a la timba”

El mensaje de Lali Espósito a días de la votación sobre la Ley de Tierras: “Hay que defender los recursos estratégicos”

Las tiernas fotos de Tini Stoessel en París junto a Fifi, su perra rescatada

La reacción de Darío Barassi cuando una participante le reveló que era actriz porno: “Estoy nervioso”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 15 muertos y 44 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 15 muertos y 44 heridos

Estados Unidos afirmó que la intervención sobre el yen buscó evitar una nueva inestabilidad financiera en Asia

Descubren la proteína que hace que las plantas “se sientan llenas” de nitrógeno: cómo podría reducir el uso de fertilizantes

Con ejercicios de fuego real y simulacros para civiles, Taiwán inició las maniobras militares Han Kuang ante la presión del régimen chino

Congreso de Guatemala debate ley para modernizar el sistema portuario