Avance contra el cáncer de páncreas: el fármaco que podría cambiar el pronóstico de los tumores más letales

Daraxonrasib duplicó la mediana de supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico frente a la quimioterapia estándar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fármaco oral experimental llamado daraxonrasib duplicó el tiempo promedio de supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Los resultados, presentados en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago, generaron entusiasmo entre científicos.

Tal como adelantó Infobae, el dato provino de un ensayo clínico internacional de fase III con 500 pacientes y se ubicó como el mayor avance terapéutico informado en décadas frente a una de las enfermedades oncológicas más letales y difíciles de tratar.

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Daraxonrasib representa un avance relevante porque, frente a la quimioterapia estándar, consiguió aumentar la mediana de supervivencia de 6,7 a 13,2 meses y reducir el riesgo de muerte en 60%.

La pastilla, de administración oral diaria, también mostró un perfil de seguridad manejable y posibilitó una disminución objetiva del tamaño tumoral. Sus efectos abren nuevas perspectivas para el tratamiento de tumores históricamente resistentes y para estrategias combinadas en el futuro.

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El ensayo clínico de fase III con 500 pacientes presentó en ASCO un avance terapéutico inédito en décadas para el cáncer de páncreas metastásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de páncreas metastásico se considera actualmente una de las patologías oncológicas más letales, con una tasa de supervivencia a cinco años de solo 3%. La mitad de las personas afectadas muere durante los tres primeros meses tras el diagnóstico. El déficit histórico de tratamientos efectivos generaba una expectativa inédita ante avances como el logrado con este nuevo fármaco experimental.

El reconocido cardiólogo Eric Topol destacó los resultados de este avance: “El reciente e impresionante éxito del fármaco daraxonrasib contra el cáncer de páncreas podría presagiar una serie de victorias mucho más amplias”.

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Así fue el ensayo clínico internacional sobre daraxonrasib

El ensayo de fase III evaluó a 500 personas ya tratadas previamente, reclutadas en 60 centros clínicos de seis países. Los participantes fueron asignados de forma aleatoria: 248 recibieron daraxonrasib, mientras que otros 252 continuaron con la quimioterapia estándar seleccionada por sus médicos.

Una característica destacada del estudio fue que alrededor del 92% de los participantes presentaban la variante RAS G12, una de las mutaciones más frecuentes en este tipo de tumor. Además de la supervivencia global, el equipo midió el tiempo transcurrido hasta la progresión del cáncer y el porcentaje de pacientes que lograron una reducción objetiva del tumor.

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El beneficio clínico fue claro: en los pacientes tratados con daraxonrasib, el tiempo sin progresión fue de 7,2 meses, el doble comparado con la quimioterapia (3,6 meses). El índice de respuesta tumoral se situó en 33% para el nuevo medicamento, frente a 11% en quienes recibieron tratamiento convencional.

El fármaco oral daraxonrasib mostró una respuesta tumoral del 33% y un perfil de seguridad manejable en cáncer de páncreas metastásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados favorables se observaron de manera consistente en todos los subgrupos analizados, tanto por mutación genética como por otras características de los pacientes. Bloquear la señalización activa de la vía RAS emerge así como una estrategia terapéutica decisiva para abordar estos tumores.

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Cómo actúa daraxonrasib sobre la mutación KRAS

En el cáncer de páncreas metastásico, más del 90% de los casos presenta mutaciones en el gen KRAS. Esta proteína, parte de la familia de proteínas RAS, controla el crecimiento celular. Cuando KRAS muta, la señal para dividirse permanece encendida, lo que provoca la proliferación incontrolada de células cancerosas.

Durante décadas, la inhibición de KRAS fue uno de los mayores desafíos en oncología debido a su estructura, difícil de atacar con fármacos. Por ello, se la conocía en el ámbito científico como el “Santo Grial” de la investigación del cáncer.

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Daraxonrasib —también denominado RMC-6236— es el primer inhibidor oral diseñado para bloquear simultáneamente varios subtipos de la vía RAS(ON), entre ellos G12, G13 y Q61, los principales impulsores del cáncer de páncreas. Hasta la fecha, los tratamientos disponibles se centraban en un solo subtipo por vez, pero este medicamento cubre prácticamente todas las alteraciones relevantes.

Los pacientes tratados con daraxonrasib registraron menos efectos adversos, una progresión más lenta del dolor y mejor calidad de vida que con quimioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del fármaco se basa en actuar como un “pegamento molecular” que impide la señalización nociva de las proteínas RAS. Esto interrumpe la cascada que permite el crecimiento tumoral y podría ser eficaz en varios cánceres impulsados por mutaciones RAS, ya que estos genes están implicados en 20% de los tumores malignos diagnosticados cada año a nivel global.

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Mejoras en supervivencia y calidad de vida de los pacientes

El impacto del tratamiento con daraxonrasib no se limita a la supervivencia. Los pacientes tratados experimentaron una frecuencia menor de efectos adversos, una progresión más lenta del dolor y una mejor preservación de la calidad de vida comparados con la quimioterapia estándar.

Entre los efectos secundarios observados con mayor frecuencia se incluyen erupciones cutáneas, diarrea, náuseas, vómitos y úlceras bucales. Todos ellos fueron controlados de forma eficaz con seguimiento clínico y soporte adecuado. No se registraron señales nuevas de alarma en el perfil de seguridad del medicamento.

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La reducción objetiva de los tumores, junto con la duplicación del tiempo sin progresión de la enfermedad y la menor toxicidad, convierte a daraxonrasib en una alternativa prometedora, ampliando incluso su posible uso en distintas etapas evolutivas del tumor.

Perspectivas de daraxonrasib más allá del cáncer de páncreas

La FDA otorgó a daraxonrasib la designación de terapia innovadora mientras avanzan estudios en otros tumores con mutaciones RAS, como cáncer colorrectal y de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trascendencia de daraxonrasib se proyecta más allá del tumor pancreático. Las mutaciones RAS forman parte de un grupo genético involucrado en 3,4 millones de diagnósticos de cáncer al año en el mundo. Además de cáncer de páncreas, estos cambios genéticos aparecen con alta frecuencia en tumores colorrectales y de pulmón de células no pequeñas, así como en ciertos cánceres de endometrio, intestino delgado, estómago y mieloma múltiple.

Actualmente, el medicamento se evalúa en estudios clínicos que abarcan varios de estos tumores. Investigadores y organizaciones médicas consideran que los nuevos inhibidores RAS permitirán combinar diferentes estrategias, por ejemplo, sumando inmunoterapia, para alargar aún más la supervivencia y personalizar los tratamientos futuros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se anticipa, además, potencial beneficio para cánceres poco frecuentes con alteraciones RAS, como el neuroblastoma infantil, en los que otras terapias han fracasado hasta ahora.

El futuro de daraxonrasib: aprobación y acceso

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ya ha otorgado a daraxonrasib la designación de “terapia innovadora”, mecanismo que posibilita acelerar el proceso reglamentario hacia su potencial aprobación. Revolution Medicines, la compañía responsable del medicamento, tiene previsto presentar la documentación definitiva para respaldo sanitario, ampliar los estudios a largo plazo y abordar el reto de garantizar el acceso global y equitativo a los pacientes.

En paralelo, organizaciones médicas subrayan el valor de este avance y la necesidad de establecer mecanismos que favorezcan la llegada del tratamiento a un número creciente de personas, especialmente en lugares con menor disponibilidad.

El ensayo estuvo a cargo del doctor Zev Wainberg, el doctor Brian Wolpin y la doctora Eileen O’Reily. La financiación corrió a cargo de Revolution Medicines. La magnitud del beneficio observado con daraxonrasib inaugura una etapa esperanzadora para quienes enfrentan el cáncer de páncreas avanzado y abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias contra tumores previamente considerados intratables.