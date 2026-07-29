Mientras Trump presiona a Cuba, planea enviar a deportados cubanos a Uruguay

Donald Trump

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Como parte de su campaña antiinmigrante, la administración Trump ha deportado a miles de cubanos, enviando a algunos a México e incluso a países africanos, y a otros de regreso a Cuba.

Ahora, funcionarios estadounidenses están cerca de asegurar un nuevo destino: Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica, que ya cuenta con una población relativamente grande de residentes que emigraron de Cuba.

El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha estado discutiendo la propuesta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay durante meses, según funcionarios de ambos países.

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Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores inmigrantes y en parte para ganarse el favor de la administración Trump, declaró un alto funcionario uruguayo.

Pero mientras Estados Unidos busca países dispuestos a acoger a cubanos, también está empeorando las circunstancias que obligaron a muchos cubanos a huir de su país en primer lugar.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. EFE/Federico Gutiérrez

En los últimos meses, la campaña de presión económica del gobierno de Trump ha bloqueado los envíos de petróleo a la isla caribeña, ya devastada por años de sanciones estadounidenses y el mal gobierno de sus líderes autoritarios.

El Sr. Rubio afirmó que Estados Unidos tenía muchas preocupaciones sobre Cuba, ubicada a 145 kilómetros de Florida, incluyendo “la amenaza de una migración masiva”.

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“Ese es un riesgo que siempre se corre cuando los países están tan profundamente desestabilizados como Cuba”, declaró a los periodistas que lo acompañaban en Manila la semana pasada.

En Uruguay, el gobierno busca regularizar la situación de los migrantes cubanos para que puedan encontrar oportunidades laborales y acceder a servicios sociales. Muchos solicitan asilo inicialmente.

El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, ha deportado a cubanos a África. Ahora está negociando con un país sudamericano. REUTERS/Yves Herman

Algunos funcionarios estadounidenses creen que eso podría ayudar a garantizar que los deportados no intenten regresar a Estados Unidos, al tiempo que les permitiría vivir fuera de Cuba, según indicaron los funcionarios.

Un acuerdo escrito con Uruguay podría no mencionar específicamente a los cubanos en el texto, según indicó un funcionario, aunque en la práctica serían el objetivo de las deportaciones a ese país.

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Algunos cubanos en Estados Unidos podrían tener familiares en Uruguay, y ambos gobiernos están analizando la posibilidad de reunir a las familias, declaró un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo. Al igual que otros funcionarios entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato para tratar temas delicados relacionados con las negociaciones.

El gobierno cubano a menudo se ha negado a recibir de vuelta a los ciudadanos deportados de Estados Unidos, pero este año accedió a recibir varios vuelos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. REUTERS/Eric Lee

En marzo, la administración Trump informó a un tribunal federal que había enviado a 6.000 cubanos a México, donde muchos tienen dificultades para encontrar trabajo. También ha enviado migrantes cubanos a África, incluyendo Eswatini (antes conocida como Suazilandia) y Sudán del Sur, devastado por la guerra, donde los migrantes han permanecido en centros de detención.

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Esta política forma parte de una amplia iniciativa de la administración Trump para encontrar naciones dispuestas a recibir a los migrantes e inmigrantes deportados de Estados Unidos.

El Departamento de Estado ha sido criticado por enviar a algunos deportados a países lejanos donde no tienen vínculos o cuyos gobiernos tienen antecedentes de violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos de Sudamérica se han mostrado reacios a aceptar a los deportados. Sin embargo, Paraguay firmó un acuerdo con el Departamento de Estado el año pasado y ha recibido vuelos de deportados de diversas nacionalidades. Ecuador también firmó un acuerdo el año pasado, y entre los deportados enviados allí se encuentran cubanos.

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Uruguay, una nación de 3,4 millones de habitantes, ha mantenido durante mucho tiempo una política migratoria relativamente abierta.

“Tenemos la tradición de acoger a personas que vienen de otros países”, afirmó Carlos Negro, ministro del Interior. Uruguay, añadió, “nació como un país de inmigrantes”. La mayoría de los uruguayos descienden de colonos e inmigrantes de España e Italia.

Si bien grupos defensores de los derechos de los migrantes han criticado la política de deportación del Sr. Trump, algunos han señalado que para los deportados cubanos, terminar en Uruguay sería mejor que ser enviados a muchos otros países.

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En marzo, Leydis Aguilera, quien emigró a Uruguay desde Cuba hace 16 años, se convirtió en miembro del Parlamento Nacional. Ella ha descrito la cálida bienvenida que recibió en Uruguay y cómo finalmente encontró allí oportunidades de educación y empleo.

Uruguay necesita ampliar su fuerza laboral para compensar su población pequeña y envejecida. La opinión pública sigue siendo mayoritariamente favorable a la inmigración, y las deportaciones son poco frecuentes. Incluso a quienes ingresan sin visa a menudo se les permite permanecer legalmente en el país.

El año pasado, Uruguay recibió a casi 24.000 solicitantes de asilo procedentes de Cuba, según estadísticas de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre las conversaciones con Uruguay. “Implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta para el Departamento de Estado”, declaró en un comunicado. “Como ha dicho el secretario Rubio, mantenemos nuestro firme compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo declinó hacer comentarios.

Durante gran parte de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense acogió a personas procedentes de la Cuba comunista y les ofreció una vía rápida hacia la residencia permanente y la ciudadanía. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 ha obligado a las administraciones demócratas y republicanas a mantener esta política.

Sin embargo, desde la administración Clinton, los funcionarios estadounidenses han buscado maneras de eludir o debilitar los requisitos de la ley para intentar evitar la afluencia de migrantes.

El presidente Trump ha acelerado este proceso. Su administración ha bloqueado varias vías para que los cubanos obtengan la residencia permanente y la ciudadanía.

Esto pone en riesgo de deportación a 600.000 cubanos, según María José Espinosa, directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Defensa en las Américas, que analiza datos sobre deportaciones.

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Ada Ferrer, profesora de historia en Princeton y autora de un libro sobre la historia de Cuba, afirmó: “Hubo un tiempo en que no se perseguía a los cubanos debido a la Ley de Ajuste Cubano, pero ya nadie la respeta”.

“Si uno se postula con la promesa de deportaciones masivas, intentará llevarlas a cabo”, añadió. “Pero los cubanoamericanos creían que estarían protegidos”.

Un abuelo cubano del Sr. Rubio, que viajó a Estados Unidos en 1962 sin visa, recibió una orden de deportación, pero se le permitió permanecer en el país tras obtener el estatus de refugiado, según una biografía de Marco Rubio escrita por Manuel Roig-Franzia.

Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, afirmó que todos los planes de deportación eran “malas opciones”, especialmente aquellos dirigidos a personas que han vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo.

Sin embargo, añadió que un país latinoamericano “con un sistema de asilo seguro y que funcione bien es la menos mala de las opciones”.

A pesar de la relativa tolerancia de Uruguay, los migrantes a menudo enfrentan dificultades. Uruguay es caro en comparación con otros países sudamericanos. Muchos cubanos viven inicialmente en pensiones mientras trabajan como repartidores o conductores de Uber, cuidadores y guardias de seguridad.

© The New York Times 2026.