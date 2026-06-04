Ciencia

Se reveló el enigma migratorio de un pájaro de 12 gramos que desafió a la ciencia durante décadas

Millones de reinitas estriadas vuelan desde Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta el Caribe sin una sola parada, en una travesía que redefinió los límites conocidos de la biología animal

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Ilustración de un ave con plumaje verde oliva, amarillo y blanco en vuelo, con alas extendidas, sobre un mar oscuro con olas y un cielo nublado.
La reinita estriada realiza cada otoño una migración transoceánica de hasta 2.770 kilómetros sobre el océano Atlántico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada otoño, millones de ejemplares de reinita estriada (Setophaga striata) protagonizan una de las migraciones más largas registradas entre aves paseriformes. Este pequeño pájaro, que pesa entre 12 y 17 gramos, es capaz de volar sin detenerse durante trayectos que alcanzan entre 2.270 y 2.770 kilómetros sobre el océano Atlántico, completando el recorrido en apenas dos o tres días.

Para entender la magnitud de este logro, basta imaginar que, en su punto máximo de reservas, su peso equivale apenas al de medio puñado de comprimidos de aspirina.

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Durante mucho tiempo, la comunidad científica consideró improbable que un ave de estas dimensiones pudiera realizar un vuelo oceánico tan prolongado y exigente. Según la nota publicada por Muy Interesante, la observación sistemática de su comportamiento migratorio ha confirmado que la reinita estriada abandona cada otoño los bosques boreales de Canadá y el noreste de Estados Unidos para dirigirse hacia el Caribe y el norte de Sudamérica.

Reinita trepadora de plumaje blanco y negro con corona amarilla, posada en una rama de árbol gruesa y musgosa con fondo de follaje verde borroso.
La reinita estriada puede volar durante dos o tres días sin escalas, sin acceso a comida ni agua, durante su travesía por el Atlántico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reinita estriada puede recorrer distancias superiores a los 2.700 kilómetros de mar abierto sin detenerse, enfrentando condiciones adversas durante dos o tres días seguidos. Durante este tiempo, no tiene acceso a comida ni agua, lo que convierte su travesía en un vuelo continuo de alta exigencia energética. Esta capacidad, documentada por fuentes científicas y recogida por medios especializados, sitúa a la reinita como protagonista de una migración transoceánica inusual en aves de su tamaño.

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El avance tecnológico que permitió rastrear la migración

Durante décadas, el pequeño tamaño de la reinita estriada fue un obstáculo para la investigación, ya que los dispositivos de seguimiento tradicionales resultaban demasiado pesados para el ave.

Ave reinita trepadora de plumaje blanco y negro volando con las alas extendidas contra un fondo de hojas verdes y árboles iluminados por el sol.
Los geolocalizadores ultraligeros de medio gramo permitieron rastrear por primera vez la ruta real de la migración otoñal de la reinita estriada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El misterio se mantuvo hasta que un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts y de la Universidad de Guelph consiguió desarrollar e instalar geolocalizadores ultraligeros de apenas medio gramo en varios ejemplares. Esta innovación tecnológica permitió, por primera vez, registrar la ruta real de la migración otoñal de la especie.

El avance no solo resolvió una incógnita histórica, sino que también abrió la puerta al seguimiento científico de otras especies de aves pequeñas, donde antes los métodos convencionales habían fracasado. El uso de estos dispositivos marcó un hito en el estudio del comportamiento migratorio y en la comprensión de los límites fisiológicos de las aves de pequeño tamaño, según la publicación en Biology Letters.

Una reinita trepadora de plumaje blanco y negro con detalles amarillos en la cabeza, posada sobre una rama cubierta de musgo en un bosque soleado.
El estudio Transoceanic Migration by a 12 g Songbird, publicado en Biology Letters en 2015, documentó la travesía oceánica de la reinita estriada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la investigación aportó la primera prueba directa de que una especie tan pequeña podía cruzar el Atlántico sin escalas, apoyándose en los datos obtenidos por los geolocalizadores ultraligeros. Según se indica en la nota de Muy Interesante, estos resultados sorprendieron incluso a los propios científicos y redefinieron las fronteras de lo que se creía posible en el ámbito de la migración de aves paseriformes.

La ruta migratoria y los riesgos del trayecto

Los datos recogidos por los investigadores mostraron que muchas reinitas estriadas iniciaban su viaje desde regiones como Nueva Escocia, Nueva Inglaterra o Long Island, y se internaban directamente sobre el océano Atlántico con rumbo a Puerto Rico, La Española o las Antillas. Algunas de estas aves lograban completar trayectos superiores a los 2.700 kilómetros sin realizar una sola parada.

Un ave en vuelo con plumaje blanco, negro y una corona amarilla, con las alas extendidas sobre un fondo de mar azul y cielo nublado.
Los datos científicos mostraron que muchas reinitas estriadas parten desde Nueva Escocia, Nueva Inglaterra o Long Island con rumbo a Puerto Rico, La Española o las Antillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esta travesía, la reinita estriada depende exclusivamente de las reservas energéticas acumuladas antes de partir, ya que no tiene acceso a comida ni agua en ningún momento. Una tormenta, un cambio brusco de viento o un error de navegación pueden causar la muerte del ave. A pesar de estos riesgos, millones de individuos repiten esta migración cada año, lo que subraya la magnitud del desafío biológico que enfrentan.

La transformación fisiológica previa al viaje

Antes de emprender su viaje, la reinita estriada experimenta cambios fisiológicos previos al viaje. En la semana previa a la migración, entra en una fase de alimentación intensiva, y consume más alimento y acumula grasa y proteínas hasta prácticamente duplicar su masa corporal.

La grasa, en particular, resulta un combustible muy eficiente, ya que almacena más del doble de energía por gramo que los carbohidratos o las proteínas. Una vez que la reinita despega, su organismo pone en marcha una adaptación adicional: parte de su sistema digestivo reduce su actividad o sufre una atrofia temporal, lo que permite disminuir el peso corporal y optimizar el consumo de energía durante el vuelo.

Primer plano de una Curruca Blanco y Negro con plumaje blanco, negro y gris volando con alas extendidas y una oruga verde en su pico entre hojas verdes.
La migración de la reinita estriada figura entre las más extensas registradas en aves paseriformes y redefinió los límites conocidos para aves de pequeño tamaño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estrategia biológica maximiza el aprovechamiento de cada reserva acumulada y resulta clave para la supervivencia en migraciones de tan larga distancia.

La singularidad de la migración entre las aves paseriformes

Los especialistas consideran que la migración de la reinita estriada figura entre las más extensas registradas en aves paseriformes. El estudio citado por Muy Interesante constituye la primera evidencia directa de una travesía transoceánica de esta magnitud en un ave de tan reducido tamaño.

La migración resulta aún más llamativa cuando se compara con la escala humana: para una persona, equivaldría a recorrer miles de kilómetros sin detenerse a comer, beber ni descansar durante varios días. La reinita se orienta únicamente mediante mecanismos biológicos perfeccionados a lo largo de millones de años de evolución.

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