Ciencia

Lentes de farmacia: cuándo sirven y qué riesgos esconden para la salud visual

Los anteojos de lectura sin receta pueden resultar útiles en casos leves y simétricos, pero no reemplazan el control oftalmológico ni corrigen problemas como el astigmatismo o las diferencias entre ambos ojos. Reconocer las señales de alerta evita complicaciones y permite un tratamiento adecuado

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Una persona de 55 años con cabello corto canoso se prueba anteojos de lectura frente a un exhibidor lleno de paquetes de lentes en una farmacia o tienda.
Los lectores sin receta no corrigen astigmatismo ni diferencias de graduación entre ambos ojos, y tienen una potencia estándar por diseño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar lentes de lectura “de farmacia” es una solución rápida para la presbicia (vista cansada), pero no siempre es la más adecuada. En la mayoría de los adultos, esos anteojos pueden ayudar a leer de cerca si el problema es leve y simétrico, pero no reemplazan un examen visual cuando aparecen síntomas, diferencias entre ojos o cambios bruscos en la visión. La clave no es solo “ver mejor” por unos minutos, sino entender qué está causando la dificultad para enfocar y si existe otro problema asociado.

Según la Cleveland Clinic, los “cheaters” pueden ser útiles para tareas puntuales de lectura porque amplifican la visión cercana, aunque tienen límites claros: no corrigen astigmatismo, no contemplan diferencias de graduación entre ojos y, en general, están diseñados con una potencia estándar en ambos lentes. La institución también advierte que, si aparecen molestias —como dolor de cabeza, fatiga visual o sensación de esfuerzo—, lo indicado es pasar a una corrección personalizada y revisar la salud ocular en un control.

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En la práctica, los lentes de farmacia suelen funcionar mejor cuando la necesidad es puntual: leer mensajes, etiquetas o un libro durante períodos cortos, con buena visión previa a distancia y sin antecedentes relevantes. Pero pueden fallar cuando el problema se sale de ese escenario “típico”. Por ejemplo, si un ojo rinde distinto al otro, el cerebro puede compensar un tiempo, pero luego aparecen señales de alarma: visión borrosa que va y viene, incomodidad al alternar entre cerca y lejos, o sensación de que “la letra baila”. En esos casos, el lector estándar no soluciona la causa: solo la disimula.

También conviene tener en cuenta el modo de uso. Muchos lectores de venta libre se compran “a ojo” y se usan durante horas frente a pantallas, con iluminación pobre o en posiciones incómodas. Esa combinación puede aumentar la fatiga aunque la graduación sea cercana a la que la persona necesita.

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Cuándo los lentes “de farmacia” suelen ser una opción de bajo riesgo

La consulta médica es prioritaria si aparecen síntomas como visión doble, pérdida súbita de visión, destellos o dolor ocular al usar lectores de farmacia - REUTERS/Allison Joyce
La consulta médica es prioritaria si aparecen síntomas como visión doble, pérdida súbita de visión, destellos o dolor ocular al usar lectores de farmacia - REUTERS/Allison Joyce

Los lentes de lectura sin receta suelen funcionar mejor cuando la necesidad es clara y específica: ver texto de cerca a partir de los 40 años, con visión previa aceptable y sin antecedentes de enfermedades oculares. En ese escenario, el beneficio principal es práctico: mejoran la visión cercana sin trámites ni costos altos.

La Mayo Clinic señala que muchas personas con presbicia pueden usar lentes de lectura de venta libre si antes tenían buena visión sin corrección. El mismo material destaca que conviene consultar si la visión borrosa de cerca interfiere con actividades normales o si aparecen síntomas que requieren evaluación.

En términos simples, si los lentes mejoran la lectura y no generan dolor de cabeza, mareos, visión doble o fatiga marcada, el riesgo suele ser bajo. El problema no es “dañar el ojo” por usarlos, sino enmascarar una condición que necesita diagnóstico (por ejemplo, una diferencia de graduación entre ojos) o forzar una corrección inexacta que termine en molestias.

Señales de alerta: cuándo conviene receta y examen visual

Un óptico en bata blanca muestra unas gafas negras a una mujer sonriente con cabello rizado en una óptica. Otras personas esperan en el fondo.
El uso prolongado de lentes de lectura de venta libre con mala iluminación o posiciones incómodas puede aumentar la fatiga visual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay situaciones en las que los lentes estándar pueden quedar cortos por diseño: suelen tener la misma potencia en ambos ojos y no contemplan variables individuales como distancia interpupilar, astigmatismo u otras necesidades. Por eso, si hay asimetría (un ojo rinde distinto), el resultado puede ser incomodidad o una mejora parcial.

La American Optometric Association (AOA) advierte en documentos de práctica clínica que algunas personas eligen compensar la visión borrosa con lectores de venta libre en lugar de hacerse un examen, y que esa decisión puede retrasar la detección de causas de disminución visual.

En la práctica, conviene pedir turno para una evaluación si aparece alguno de estos puntos: visión borrosa persistente, dolor de cabeza recurrente al leer, necesidad de aumentar la potencia en poco tiempo, visión doble, o si el problema no es solo “de cerca”. Y ante síntomas súbitos (pérdida repentina de visión, destellos, dolor ocular), la recomendación general es consultar de inmediato: no es un cuadro para resolver con un cambio de lentes de lectura.

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